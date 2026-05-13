【6月2日開催】舞鶴市と大塚製薬が連携、「熱中症対策アンバサダー講座」で市民の命を守る

舞鶴市

舞鶴市は、大塚製薬株式会社京滋北陸支店との共催により、深刻化する猛暑から市民の健康を守るための「熱中症対策アンバサダー講座」を6月2日（火）に中総合会館で開催します。

開催の背景

近年の異常気象により熱中症リスクが年々高まる中、地域や職場でリーダーシップを持って対策を広める人材の育成が急務となっています。本講座では、専門的な知見を持つ大塚製薬の講師を招き、最新のトピックを交えた「正しい対策」を分かりやすく伝授します。

本講座のポイント

「アンバサダー認定証」の発行： 講習後の確認テスト合格者には、熱中症対策の知識を証明する認定証が授与されます。

実践的な啓発ツール： 参加者には職場でそのまま使える「対策啓発チラシ」を贈呈。受講したその日から周囲への啓発活動が可能です。

官民連携の取り組み： 熱中症対策のパイオニアである大塚製薬と市がタッグを組み、科学的根拠に基づいた対策を市民へ直接届けます。

プログラム内容

熱中症について知る： なぜ起こるのか？体の仕組みを解説

熱中症対策： 具体的な水分補給や環境調整の方法

最新トピック： 近年の傾向と新しい対策の考え方

確認テスト： 合格者には「アンバサダー認定証」を授与

開催概要

日時：2026年6月2日（火） 14:00 ～ 15:30

場所：中総合会館 4階ホール

〒625-0087京都府舞鶴市字余部下1167

講師：大塚製薬株式会社 片谷 太一 氏

参加費：無料

定員：先着100人

申込締切：5月26日（火）までに電話か申し込みフォームで健康づくり課（0773-65-0065）へ。

https://ttzk.graffer.jp/city-maizuru/smart-apply/apply-procedure-alias/nettyusyo20260602/do

お問い合わせ

舞鶴市 健康づくり課

電話： 0773-65-0065

メール： kenzo@city.maizuru.lg.jp

詳しくはこちらから確認を。

https://maizuru-city.note.jp/n/n65a1f275390f