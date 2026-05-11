テレビもタブレットもプロジェクターも、もういらない。KTC、32型 4K 移動式スマートモニター「MegaPad A32Q7S」新発売

KTC科技日本株式会社

「リビングのテレビを家族に占領されて、思うようにゲームができない…」

「寝室でも映画を観たいけど、もう一台テレビを買うのは場所もお金ももったいない…」

「キッチンでレシピ動画を大きな画面で見ながら料理したい…」

そんな数々の願いを、たった一台で叶えるディスプレイがついに登場しました。

このたびKTCは、32型 4K UHD 移動式スマートモニター「MegaPad A32Q7S(https://amzn.to/4nvNOGD)」 を新発売。

Android 13 搭載・コードレス駆動・キャスター付き高さ調節スタンドにより、リビング、キッチン、寝室、ベランダはもちろん、友達の家やオフィスの会議室にまで自由に持ち運べる「動く大画面」です。

しかも、Nintendo Switch（初代／有機ELモデル／Switch 2）やPS5とHDMIケーブル一本で接続すれば、32インチ4Kの圧倒的な美しさでゲームの世界に没頭できます。

発売を記念して、通常価格109,800円（税込）のところ、期間限定13％OFF＆追加クーポン「05A32Q7S」で実質91,181円（税込・送料別）という特別価格で提供いたします。

■ キッチン、リビング、寝室… 家中どこでも「移動シアター」

朝のキッチンでは、キャスター付きスタンドごとA32Q7Sをスライドさせて、32型大画面で料理動画を再生。防眩処理と高輝度表示により、窓から差し込む日光の下でも画面はくっきり。高さ113～133cm・傾斜・回転・ピボット自由自在のスタンドは、縦にしてレシピ表示、横にして動画視聴と、瞬時に切り替えられます。

昼はリビングで家族とYouTubeやNetflix。夜は寝室へ移動してお気に入りの映画を。大容量8550mAhバッテリー＆コードレス設計で最大5時間駆動。電源を気にせず、あなたの好きな場所があなただけのプライベートシアターに変わります。

■ Nintendo Switch＆PS5と直結。名作ゲームが4K大画面で甦る

A32Q7S最大の魅力のひとつが、ゲーム機との圧倒的な親和性です。

背面のHDMI 2.0ポートに、Nintendo Switch（従来モデルもSwitch 2もOK）またはPS5をケーブル1本で接続するだけ。面倒な設定は一切不要。その瞬間から、32インチ4Kの巨大な戦場・牧場・王国があなたの目の前に広がります。

例えば――

- 『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』広大なハイラル平原の草の一本一本、遠くに見える遺跡の陰影まで、4Kの繊細な描写で甦ります。「あの崖の上に何か見える…」と冒険の興奮が倍増。Switch 2版の高解像度モードにももちろん対応。- 『あつまれ どうぶつの森』自分の島を32型大画面で見渡せば、住民たちの細かな仕草や家具の質感に、今まで以上に愛着が湧くこと間違いなし。釣りや虫取りも快適です。- 『スーパーマリオ オデッセイ』マリオのキャップ投げやキャプチャーアクションが大迫力。隠れた月を探す際も、広い画面なら視界に入りやすく、探索がより楽しく。

そして、友達や家族が集まった週末の夜には――

- 『マリオカート8 デラックス』4分割画面でも、32インチなら自分のコースがしっかり確認できる。赤甲罗が迫る瞬間も、大画面ならよりドラマチックに。- 『マリオパーティ ジャンボリー』（または『空前のスターズ』）ミニゲームのちょっとしたボタン操作や位置取りが一目瞭然。みんなでワイワイ騒ぎながら楽しむパーティーゲームに最適です。- 『オーバークック２』（通称・クッキング地獄）画面が大きいほど「今、誰がトマトを切っているか」「次にどの皿を洗うか」がチーム全員で把握しやすい。協力プレイのストレスが激減し、クリア後の達成感は格別です。

「テレビの前から動きたくない」という従来のゲーム体験を、A32Q7Sは大きくアップデートします。友達の家に持って行って「移動ゲームパーティ」を開くことも可能。重いテレビを運ぶ必要はもうありません。

■ ゲームだけじゃない。テレワーク・動画・学習もこれ一台

■ あらゆるデバイスと簡単接続。USB・Wi-Fi 6・Bluetooth 5.2

- Google公式認証 Android 13 ＋ オクタコアCPU ＋ 8GB RAM ＋ 128GBストレージNetflix、YouTube、TikTok、Zoom、Google Meetなど、10万以上のアプリがサクサク動作。- 32型 4K（3840×2160）・sRGB 97.2％・TUV認証ブルーライトカット映像編集や資料作成、長時間のオンライン授業でも目に優しく、色も正確。- 10点マルチタッチ ＋ Bluetoothリモコン近くではスマホのようにタッチ操作、ソファからはリモコンで快適操作。- 800万画素オートフォーカスカメラ ＋ デュアル8WスピーカーテレワークのWeb会議も、オンライン授業も、クリアな音声と映像で。

iPhone／Android／Windows／Macからワイヤレスミラーリング（Wi-Fi 6対応）はもちろん、USB 3.0ポートやUSB-CポートにUSBメモリや外付けHDDを挿せば、写真・音楽・動画を直接再生可能。まさに「何でもつながる」ハブです。

■ 発売記念スペシャルプライス

通常価格109,800円（税込）期間限定価格95,980円（13％OFF）追加クーポンコード【05A32Q7S】（5％OFF）最終お支払い額91,181円（税込）

※実質約17％OFF

購入ページ：https://amzn.to/4nkHMbV(https://amzn.to/4nvNOGD)

■ 付属品・安心サポート

【付属品】

モニター本体、キャスター付き高さ調節スタンド、電源コード、リモコン（単4×2・単3×1）、トレイ、ワイヤレスマウス、日本語取扱説明書

【保証】

KTCは 1年間のメーカー保証 を提供。日本語サポートチームが設定から不具合まで丁寧にサポートします。

▼本件に関するお問い合わせ

会社名：本社 深圳KTC科技有限公司 / 日本事業部 KTC科技日本株式会社

公式サイト：https://jp.ktcplay.com/(https://jp.ktcplay.com/)

KEY TO COMBAT Amazonストア：https://amzn.to/4baK5sm(https://amzn.to/4baK5sm)

担当：Kitty

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