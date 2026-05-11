日本を代表するバレエ団K-BALLET TOKYO新作『パリの炎』、演出・再振付 宮尾俊太郎氏の熱望により“奇跡の配役”が実現。K-BALLET TOKYO(総監督：熊川哲也)は、2026年5月より上演する新作『パリの炎』において、熊川哲也がフランス革命を代表する革命家・ロベスピエール役で出演することが決定いたしました。

演出を務める宮尾俊太郎が「熊川哲也という絶対的スターの出演がなければこの役を出すことはできなかった」と語るこの役どころ。ロシア・バレエ伝統作を、かつてない衝撃とともに、日本の舞台に刻みます。





総監督 熊川哲也 (C)Toru Hiraiwa





■ 演出家・宮尾俊太郎が仕掛ける、革命の「可視化」

本作の最大の特徴は、従来の『パリの炎』には登場しない歴史上の実在人物、ロベスピエールを物語の核に据えた点にあります。宮尾は通常は登場しないロベスピエールという役を追加した理由をこう語っています。

「フランス革命を知るうちに、ロベスピエールという誰よりも熱く誰よりも冷たい強烈な存在が強く印象に残ってきました。

民衆の熱狂を煽り、革命を加速させたカリスマ的指導者であるロベスピエールを舞台に出せたら、場の説得力が増進すると思いましたが、それは熊川哲也という絶対的スターが演じないと成立しないと思っていました。一か八かのお願いをして、奇跡的にそれが実現することになったのです。」









■ 最大の見どころ：第2幕「バスクの踊り」を率いる圧倒的存在感

熊川演じるロベスピエールが降臨するのは、民衆のエネルギーが爆発する第2幕のハイライト「バスクの踊り」です。

ロシアでは、抜粋され単独で上演されるほどのこの名場面。強烈なリズムと大迫力の群舞が展開される中、熊川がその中心に立つことで、舞台の温度を一気に引き上げ、歴史が動く瞬間の「意志」を体現します。超人的な身体能力と天性のカリスマ性を備えた熊川哲也が、民衆を鼓舞し、革命を加速させる様は、まさに本公演の決定的な瞬間となるでしょう。





本作のロベスピエール役は熊川哲也の特別出演を含む、遅沢佑介、宮尾俊太郎の3名のキャストでお贈りいたします。革命の熱気と、そのただ中に立つ人物たちのドラマを、ぜひ劇場でご体感ください。





チラシビジュアル





【公開リハーサルの動画】

『パリの炎』のリハーサルの様子を、アーカイブとして公開しております。

https://www.youtube.com/live/_F0IKf43RwE

【Kバレエ公式note】

https://note.com/kballet









【ロベスピエール役 出演日程】

■ 熊川哲也

＜東京公演＞

5月24日(日)12:30、30日(土)18:30、31日(日)12:30

6月6日(土)18:30、7日(日)12:30

＜大阪公演＞

5月27日(水)13:00





■ 遅沢佑介

＜東京公演＞

5月23日(土)18:30、24日(日)16:30、31日(日)16:30

6月5日(金)18:30、7日(日)16:30

＜大阪公演＞

5月26日(火)18:00





■ 宮尾俊太郎

＜東京公演＞

6月13日(土)18:30、14日(日)12:30





■キャスト■

ジャンヌ ： 菅井円加(ボストン・バレエ プリンシパル)

岩井優花/日高世菜/長尾美音

フィリップ ： ドミトリー・スミレフスキー(ボリショイ・バレエ プリンシパル)

山本雅也/山田博貴

ナポレオン ： 栗原柊/高橋真之/山田博貴

ジェローム ： 石橋奨也/武井隼人/田中大智

アデリーヌ ： 長尾美音/島村彩/原美咲

マリー・アントワネット： オレシア・ノヴィコワ(マリインスキー・バレエ プリンシパル)

日高世菜/木下乃泉

ルイ16世 ： ドミトリー・スミレフスキー(ボリショイ・バレエ プリンシパル)

栗山廉

ボルガル侯爵 ： 石橋奨也/鴻野寛太/ニコライ・ヴィユウジャーニン

ロベスピエール ： 熊川哲也/遅沢佑介/宮尾俊太郎





管弦楽： シアター オーケストラ トウキョウ

※日高の高ははしごだか





芸術監督 宮尾俊太郎

菅井円加 (C)Shizen Kazama

岩井優花

日高世菜

長尾美音

ドミトリー・スミレフスキー

山本雅也

山田博貴

オレシア・ノヴィコワ (C)Svetlana Avvakum

遅沢佑介





■公演概要■

Daiwa House PRESENTS

熊川哲也 K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026

『パリの炎』





【日／会場】

＜東京公演＞

2026年5月23日(土)・24日(日)・30日(土)・31日(日)

6月5日(金)～7日(日)・13日(土)・14日(日)

Bunkamuraオーチャードホール

＜大阪公演＞

2026年5月26日(火)・27日(水)

フェスティバルホール





【チケット料金(税込)】

〔東京〕S席19,000円／A席15,000円／B席11,000円／C席9,000円／

A親子席19,000円／学生券5,000円／Kプラチナシート23,000円

※A親子席…大人1名+こども1名(5歳以上小学6年生以下)／A席エリア

※Kプラチナシート…主演ダンサー直筆サイン入りフォトカード付。

1階席、販売座席の最前1～3列目。





〔大阪〕SS席22,500円／S席18,500円／A席13,500円／B席8,500円／学生券5,000円

BOX席25,000円／バルコニーBOX(2席セット)：S席37,000円・A席27,000円

※学生券…中学生以上25歳以下／当日学生証を提示の上引き換え／席位置未定





【チケット販売(東京公演)】

TBSチケット、チケットスペース、チケットぴあ、イープラス、ローソンチケット、劇場ほか





【お問い合わせ】

〔東京〕チケットスペース：03-3234-9999

〔大阪〕キョードーインフォメーション：0570-200-888





公式HP ： https://www.k-ballet.co.jp/performance/2026flamesofparis.html

主催 ： TBS(東京公演)／キョードー大阪(大阪公演)

特別協賛 ： 大和ハウス工業株式会社

協賛 ： 株式会社ヤマノホールディングス／LOVECHROME

協力 ： Bunkamura(東京公演)／フェスティバルホール(大阪公演)

後援 ： TBSラジオ(東京公演)

制作 ： K-BALLET／TBS









■K-BALLET TOKYO各種リンク

公式ウェブサイト： https://www.k-ballet.co.jp/

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