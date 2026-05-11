韓国のダーマコスメブランド「BANOBAGI」、うるおいUVケアを叶える「4ディフェンス ウォーターバリア サンスクリーン」を発売

株式会社バノバギ

皮膚科専門医が皮膚科学をベースに開発したダーマコスメブランド、BANOBAGI Cosmetic（バノバギ コスメティック）は、5月1日（金）よりQoo10公式サイトにて新製品「4ディフェンス ウォーターバリア サンスクリーン」の販売を開始しました。

バノバギの新UVケアライン「4ディフェンス（4 Defense）」は、紫外線による光老化はもちろん、光老化によって引き起こされる肌のうるおい低下、水分損失、キメの変化、肌刺激などを総合的にケアし、健やかな肌コンディションの維持をサポートすることを目的としたラインです

また、紫外線対策の過程でビタミンDの生成が減少する可能性に着目し、ビタミンDのように働く特許成分「Vitadin(TM)（ビタディン）」を主成分として配合しました。紫外線による肌ストレスをケアし、外部刺激によって敏感になった肌が健やかなバランスを保てるようサポートします。こうした特徴をもとに誕生した第一弾製品が、「4ディフェンス ウォーターバリア サンスクリーン」です。

「4ディフェンス ウォーターバリア サンスクリーン」は、水分エッセンスを80％配合したウォータリーなクリームタイプの日焼け止めです。肌に触れた瞬間に軽やかに密着し、白浮きせず自然でさっぱりとした仕上がりを実現。重ね塗りしても負担が少なく、デイリー使いに適しています。

また、10種のヒアルロン酸を配合することで保湿力を高め、別途スキンケアをしなくても十分なうるおい感を与えるオールインワンタイプのデイリーサンケア製品としてお使いいただけます。さらに、ノンコメドジェニックテストおよび敏感肌刺激テストを完了しており、すべての肌タイプの方に安心してご使用いただけます。

みずみずしく軽やかなUVケア製品をお探しの方は、この機会をぜひお見逃しなく！

バノバギは今回の「4ディフェンス ウォーターバリア サンスクリーン」を皮切りに、「4ディフェンス（4 Defense）」サンケアラインを順次展開していく予定です。今後は、サンスティックやファンデーションフリータイプの日焼け止めなど、さまざまなシーンや肌タイプに合わせて使用できる製品ラインアップへと拡大していく予定です。

このほか、日本のお客様のニーズに合わせた新製品の開発にも継続的に取り組んでおり、流通展示会を通じて日本国内のオフライン流通チャネル拡大にもさらに注力してまいります。

また、さまざまなオフラインイベントを通じてお客様と直接コミュニケーションを図るとともに、インフルエンサーとの協業による信頼性の高いコンテンツ制作を通じて、ブランド認知度の拡大を目指してまいります。

- バノバギについて

バノバギは、バノバギメディカルグループ（バノバギ整形外科、皮膚科、プチ、エステ、毛髪移植クリニックなど）30人のビューティーコンサルタントが数年間のノウハウで開発したダーマコスメティックブランドだ。 正しい価値、正しい成分、正しい製品を作ろうという哲学を基に、世界14カ国余りのオン・オフラインチャンネルに流通しているグローバルビューティーブランドでもある。 日本国内ではプレミアムコスメティックのセレクトショップクリマレや楽天モールを始め、様々な流通チャンネルに入店し、販売活動や広報を行う予定だ。