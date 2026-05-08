ごろっと果肉、つぶつぶ食感。イチゴの新作ビバレッジ2種が5月11日（月）より登場　同日、ネイルブランド「ohora」とのコラボレーションネイルもスターバックス公式オンラインストアにて発売

スターバックスコーヒージャパン株式会社

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者［CEO］：森井久恵）は、イチゴのごろっとした果肉感と、つぶつぶチョコレートのコクという、異なる魅力を楽しめる2種のイチゴビバレッジを、2026年5月11日（月）より販売いたします。気分に合わせて選べる、2つのイチゴの楽しみ方をご提案します。

また同日より、セルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」とのコラボレーションネイルを、スターバックス公式オンラインストアにて展開いたします。ビバレッジやブランドから着想を得たデザインを通じて、味わいだけでなく、日常の中で楽しめる新しい“イチゴ体験”をご提案します。

※画像はイメージです。※画像はイメージです。■ イチゴを“果肉ごろっと”か“つぶつぶチョコ”で楽しむ、2つの味わいが選べる新作ビバレッジが5月11日より登場

甘酸っぱいイチゴの果肉感と、つぶつぶチョコレートの食感、ミルクのコクが重なり合う2種のビバレッジを、5月11日（月）より発売いたします。見た目の美しさと味わいの重なりを通じて、イチゴの魅力を多彩に表現したラインナップです。

『ごろっと イチゴ ミルク』は、昨年人気を博した「THE 苺 ミルク」をベースに、イチゴ果肉を加えて進化した一杯です。イチゴの果肉を贅沢に味わえる、やさしい甘さのイチゴミルクに仕上げました。ふわふわにブレンドしたミルクによる軽やかな口あたりに加え、イチゴとミルクの2層が織りなすコントラストと、混ぜることでやわらかなピンクへと変化する見た目も特長です。果肉のごろっとした食感とともに、最後まで心地よく楽しめる一杯です。

『イチゴ チョコレート フラペチーノ(R)』は、甘酸っぱいイチゴに、ミルクとチョコレートのコクを重ねたフラペチーノ(R)。ストロベリーソースの果実感に、つぶつぶとしたチョコレートチップの食感、ミルクとチョコレートソースのまろやかさが合わさり、満足感のある味わいに仕上げました。果実感、食感、コクが重なり合うことで、イチゴとチョコレートそれぞれの魅力を引き立てた一杯です。

■商品名／価格 （表示価格は税込の総額表示となります）

『ごろっと イチゴ ミルク』Tallサイズのみ

＜お持ち帰りの場合＞609円 ＜店内ご利用の場合＞620円

『イチゴ チョコレート フラペチーノ(R)』Tallサイズのみ

＜お持ち帰りの場合＞732円 ＜店内ご利用の場合＞745円

◆販売期間：2026年5月11日（月）～

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がございます。

※スターバックス(R) リワード会員向けに、5/8（金）より3日間先行販売いたします。

◆取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）

■ ビバレッジやブランドから着想を得たデザインで楽しむ「ohora + STARBUCKS」

スターバックスは、一杯のビバレッジを通じて“豊かなひととき”を届け、日常が少しだけ色づく体験をお届けすることを大切にしています。この想いは、セルフジェルネイルブランド「ohora（オホーラ）」の、「日常の中に美しさを見出す」というブランドフィロソフィーのもと、人々の毎日に寄り添い、ささやかな工夫で日常を特別なものへと変える価値をお届けするという想いと深く共鳴しました。

本コラボレーションは、その共通の価値観を起点に、スターバックスの体験をカップの外へと広げていく取り組みです。スマートフォンを手に取るときや、ふと視線を落としたときに目に入る手元にスターバックスの世界観を纏うことで、何気ない瞬間に小さな高揚感を添え、日常をより豊かに彩ります。

販売するネイル商品は、スターバックスのビバレッジやブランドから着想を得た全3種のデザインです。それぞれのビバレッジの色合いや質感、重なり合うニュアンスを指先で表現し、日常の中で楽しめるスターバックス体験を提案します。

さらに、本コラボレーションでは、ベアリスタやホイップ、カップ、スターなどスターバックスを象徴するモチーフをあしらったネイルパーツシール（1シート：6種×各2ピース／計12ピース）が付属します。硬化したジェルネイルシールの上に貼り、ランプ※で固めることで、シンプルなデザインにも華やかなアクセントを加えることができ、その日の気分やシーンに合わせたカスタマイズをお楽しみいただけます。

＜商品詳細＞ 商品名 / 価格 ※表示価格は税込の総額表示となります。

「ohora + STARBUCKS ジェルネイルシールタイプ Strawberry Milk」 2,750円

新ビバレッジ「ごろっと イチゴ ミルク」から着想をえた、イチゴとミルクが混ざり合うやわらかな色合いを表現したデザインです。透明感のあるピンクや奥行きのある赤のニュアンスにより、ビバレッジの中で素材が重なり合う様子を表現し、日常にさりげない華やかさを添えます。

「ohora + STARBUCKS ジェルネイルシールタイプ Double Tall Latte」 2,750円

「ダブルトールラテ」をイメージした、ミルクとエスプレッソが織りなすラテのやわらかなグラデーションを表現したデザインです。なめらかに溶け合うブラウンのトーンに、ラテアートを思わせる繊細なモチーフをあしらい、カップの中に広がる一杯の表情を指先で楽しめる仕上がりとなっています。

「ohora + STARBUCKS ジェルネイルシールタイプ Starbucks Green」 2,750円

スターバックスを象徴するグリーンを基調にしたデザインです。深みのあるグリーンのグラデーションに、ドリンクIDボックスやメッセージを想起させるアクセントを取り入れることで、スターバックスらしい遊び心とアイコニックな世界観を表現しています。

ビバレッジとともに、日常にささやかな高揚感をもたらすひとときをお楽しみください。

【販売概要】

◆ 取り扱い店舗：

スターバックス公式オンラインストア(https://menu.starbucks.co.jp/search?query=ohora)

◆ 販売期間：2026年5月11日（月）から ※なくなり次第終了

「スターバックス公式オンラインストア」

※在庫・販売状況について、お電話でのお問い合わせにはご対応いたしかねます。予めご了承ください。

※オンラインストア販売は販売初日のみ、一会計あたり各商品1点までご購入いただけます。

※オンラインストア販売時間は午前6時を予定。（販売時間は前後する可能性があります）

※オンライン購入サイトへのアクセスが集中した際に、オンライン上の「待合室」に誘導し、順番にオンライン購入サイトへご案内するサービスを導入しております。

お客様の順番になると、自動的に画面が切り替わりますので、そのままお待ちください。

※ただし、午前6時前にサイトで待機いただいた場合は、先着順でのご案内ではありません。

※価格は税込価格です。

※オンラインストアでの商品の決済にあたっては、あらかじめご利用可能なお支払い方法をご確認ください。

高額商品の決済の際は、今までオンラインストアで問題なく利用されていたクレジットカードでも決済エラーとなる可能性があります。この場合、ご利用のクレジットカード会社様にご利用状況のご確認をお願いいたします。

※商品完売後、再度購入可能となる可能性があります。その際お客様への通知等は行いません。最新の在庫状況はスターバックスオンラインストアの商品ページをご確認ください。



※本製品は100%ジェル素材を使用しているため、 ジェルネイル用LEDランプでの硬化が必要です。 ジェルネイル用LEDランプについては、 ohora日本公式ショップにてお買い求めください。

■ ohora（オホーラ）とは

ohora（オホーラ）は、「韓国で大人気の“セミキュアジェル”をセルフで簡単に楽しむ」をコンセプトに、2021年に日本へ上陸したセルフジェルネイルブランドです。上陸以降、国内の各種アワードでベストコスメを受賞するなど、高い注目を集めています。

独自の「セミキュアジェル」は、液状のジェルネイル100％のうち約60％のみを硬化させた状態で提供される技術で、日本・韓国・中国・アメリカ・ヨーロッパにて特許を取得。やわらかく伸縮性があるため爪の形にフィットしやすく、従来のネイルシールと比べて持ちの良さも特長です。（※ジェルネイルシールの仕上げには、ジェルランプが必要です）

また、ベース・カラー・トップの3層構造により、鮮やかな発色と光沢感、ジェルならではの立体的な仕上がりを実現。サロンクオリティの美しさと、自宅で手軽に楽しめるセルフネイルの利便性を両立した、新しいネイル体験を提案しています。

公式サイト：https://ohora.co.jp/

SNS

Instagram：＠ohora_jp（ https://www.instagram.com/ohora_jp ）

X：＠ohora_jp（ https://x.com/ohora_jp (https://x.com/ohora_jp)）

YouTube：ohora_jp（ https://www.youtube.com/@ohora_jp2173(https://www.youtube.com/@ohora_jp2173) ）

TikTok：ohora_jp（ https://www.tiktok.com/@ohora_jp ）

◆ スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 https://www.starbucks.co.jp/

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996年に東京・銀座に日本第1号店を開業。全世界約80のマーケットで約40,000店舗以上、日本全国47都道府県において2,116店舗 (2026年3月末時点、ライセンス店舗を含む)のコーヒーストアを展開しております。約6万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。2019年2月28日には、世界5拠点目となる「スターバックス リザーブ(R) ロースタリー 東京」をオープンしました。全国に広がる、人・社会、地球環境、地域とつながりを育むストーリーは、「STARBUCKS STORIES JAPAN」で紹介しております。