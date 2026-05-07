【SNS運用】広報・マーケ担当者のための“成果につながる”発信ポイントを整理！5/19（火）無料セミナー「SNS活用の基本と実践」を開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）5月19日（火）、広報・マーケティング担当者の方を対象に無料のオンラインセミナー「SNS活用の基本と実践 ～広報・マーケ担当者のための“成果につながる”発信ポイント整理講座～(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173439/?rls)」を開催します。



企業の信頼、認知、評判などがSNS上で形成・拡散されるようになった現代。企業がホームページを持つことが当たり前になったように、企業がSNSアカウントを持つことが当たり前になりつつあります。しかし、SNS運用の基本が分からない、投稿内容に悩む、などのお悩みを抱えるSNS担当者の方も多いのではないでしょうか。そこでC&R社は「SNSそのものの活用」をテーマとしたセミナーを開催します。



講師を務めるのはSNSマーケティングやWebライティングなどの講座にも多く登壇している玉井宏明氏。初心者の方でも取り組みやすい”今日からできる”SNS活用のコツをお伝えします。SNS運用にお悩みをお持ちの方はぜひご参加ください。



＜セミナーの内容＞

・SNS発信の基本と考え方

・媒体ごとの特徴と使い分け

・発信内容の作り方（テーマ設計・投稿の型）

・SNS運用に役立つCanvaの活用例



＜こんな方にオススメ！＞

・広報・マーケティング担当者

・SNS運用を始めたばかりの方

・ノンデザイナーとして情報発信を担当している方

・投稿アイデアや発信の軸を整理したい方

・SNSをもっと業務で活かしたい方

SNS活用の基本と実践～広報・マーケ担当者のための“成果につながる”発信ポイント整理講座～

■日時

2026年5月19日（火）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者・プロフィール

中小企業診断士

玉井宏明（たまい ひろあき）氏

大学卒業後、大手総合電器メーカーに就職。入社後、5年間は電気回路の設計を担当し、その後は住宅設備機器の法人営業から、エリアの営業マネージャーを歴任する。建築会社や住宅リフォーム会社への営業活動において、現場での経験値を深めた。昨年10月には40年間勤務した会社を退職して、経営コンサルティングを興し、現在は中小企業の支援活動に従事している。また、営業担当および管理職として人材育成の経験を活かし、講師として「SNSマーケティング」や「Webライティング」などの講座にも多く登壇をしている。その上で、中小企業診断士として、中小企業の新規顧客開拓や営業社員育成等では、SNSの活用等の支援をおこなう。中小企業の経営者に寄り添い、課題解決のパートナーとしてコンサルティングをおこなう。

資格等：中小企業診断士、MBA（経営学修士）、省エネアドバイザー（住宅用）など」



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173439/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/173439/?rls)

※締切：2026年5月19日（火）20：00



＜関連情報＞

▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「SNS活用の基本と実践」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



＜デザイン・クリエイティブ関連セミナー＞

▼Figma入門講座（eラーニング／全21回）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151513/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/151513/?rls)



▼色ってなに？から始める色彩講座【eラーニング】 ～ゼロから学べる、デザイン初心者のための色彩入門～

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162973/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/162973/?rls)



▼その他のデザイン・クリエイティブ関連セミナーはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event_category/crv_event_creative-design/?rls)



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＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。



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▼ドローンで撮影した会社紹介映像を公開中！

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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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