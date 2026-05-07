今知っておきたい最新の入試情報がわかる！親子で学ぶ！大学入試セミナー～東大・京大・医学科編～2026年6月7日(日)より順次3校舎にて開催！

学校法人 河合塾

学校法人河合塾は、中学生・高校生とその保護者を対象に、「親子で学ぶ！大学入試セミナー～東大・京大・医学科編～」を2026年6月7日(日)より順次、各校舎にて開催いたします。実施後はアーカイブ映像の配信を行います。難関大学・学部を志望するお子様のいるご家庭にとって、親子で最新の入試情報を知ることができる貴重な機会です。

■チューター・講師の視点でひもとく難関大合格への道筋

26年1月に行われた大学入学共通テストは、前年度に比べて難化したにもかかわらず、東大・京大をはじめとした難関校は根強い人気が続いています。

激戦を勝ち抜くには、各大学の出題特性を的確に把握したうえで、共通テストと二次試験をバランスよく対策することが不可欠です。

本セミナーでは、進学アドバイザーと講師が登壇します。進学アドバイザーからは東大・京大・医学科志望者が押さえておくべき受験の最新入試情報をわかりやすく解説。講師からは、これまで多数の合格者を指導してきた経験をもとに各大学・学部対策の学習アドバイスをお話します。OB・OG座談会を実施する校舎では、志望大学に通う先輩学生から、実際の受験準備や学習計画などの体験談を直接聞くことができます。

今回のセミナーは校舎での対面開催に加え、アーカイブ配信も実施します。アーカイブ配信は視聴期間内であれば、何度でも視聴可能です。部活動や学校行事で参加が難しい方もご都合にあわせて視聴できます。

河合塾の豊富な受験情報が聞ける貴重な機会です。貴媒体の催事案内などで広くご紹介いただきますようお願いいたします。

■「親子で学ぶ！大学入試セミナー ～東大・京大・医学科編～」 概要

●校舎実施：

●対象：中学生・高校生と保護者

●Web視聴：

東大編 6月24日(水)13:00～8月28日(金)23:59

京大編 6月17日(水)13:00～8月28日(金)23:59

医学科編 6月24日(水)13:00～8月28日(金)23:59

※OB・OG座談会のアーカイブ配信はございません。あらかじめご了承ください。

●費用：無料

●イベント詳細・申込：https://www.kawai-juku.ac.jp/event/spc/unvexam/ ※Web申込のみ