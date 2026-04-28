株式会社おすすめ屋(本社：東京都目黒区、代表取締役：加藤 誠庸)は、2026年4月28日(火)、福岡空港展望デッキに全天候対応の「福岡ビアガーデン 博多GARDEN」をオープンいたします。





福岡空港展望デッキ「福岡ビアガーデン 博多GARDEN」





滑走路と福岡・博多の夜景を同時に望める展望デッキフロアに、400席を超える大規模ビアガーデンを展開。空港内でも希少なスケールの飲食空間として、移動の合間にも滞在価値を持たせた新たな利用スタイルを提案します。





本施設はWi-Fi完備のラウンジホールを備え、ビアガーデン利用に加え、カフェメニューやテイクアウトにも対応。ディナーはもちろん、搭乗前の待ち時間や短時間利用まで幅広く対応し、空港での過ごし方そのものを拡張する空間として運営いたします。





予約サイト： https://www.hotpepper.jp/strJ004591761/









■ 展望デッキから滑走路と夜景を望むビアガーデン





目の前を行き交う飛行機を眺める展望デッキ×ビアガーデン





福岡空港の展望デッキに誕生した本施設は、滑走路と福岡・博多の夜景を一望できるビアガーデン。

目の前を行き交う飛行機を眺めながら、夕暮れから夜へと移り変わる空港の景色をそのまま楽しめる、ここでしか味わえない抜群のロケーションです。





空港ならではのスケール感と開放感に包まれた空間は、日常とは少し違う特別な時間を演出。仕事帰りの一杯から、週末の食事、デートや友人との利用まで、思わず人を誘いたくなるシーンが広がります。





「空港でビアガーデン」という非日常の体験を、気軽に楽しめるのも魅力のひとつ。

景色・空間・体験が揃った、訪れる理由のあるビアガーデンとして展開します。









■ 400席の全天候対応、空港直結で好アクセス





400席の全天候対応、空港直結の好アクセスなビアガーデン





空港直結の展望デッキに広がる400席超のビアガーデン。到着後そのまま一杯、搭乗前に軽く食事、そんな流れで無理なく立ち寄れる“使いやすさ”が強みです。





混雑しやすい空港でも席数に余裕があり、グループでも入りやすく、ふらっとでも利用しやすい設計です。

全天候対応のため、天気を気にせず予定に組み込みやすいのもポイント。





館内はWi-Fi・充電環境を備え、フライト前の時間調整や、少し腰を落ち着けたい場面にもフィットします。

「移動のついで」ではなく、「ここに寄るために来る」。

空港にありながら、しっかりと滞在できるビアガーデンとして、日常の延長に少し特別な時間を提供します。









■ ランチからカフェ、ディナーまで 空港ならではの自由な利用スタイル





アラカルトやテイクアウトメニューも充実





ランチでしっかり食事、カフェでひと息、夜はビアガーデンで一杯。

時間帯に合わせて使い分けられるのが本施設の魅力です。





フライト前に軽く立ち寄る使い方もあれば、あえて時間を取ってゆっくり過ごすことも可能。予定の中に自然に組み込める“使いやすさ”があります。





コース利用だけでなく、アラカルトやテイクアウトも充実しているため、「少し時間があるから軽く食べたい」「甘いものだけ楽しみたい」といったニーズにも対応。

空港でありがちな“選択肢の少なさ”を感じさせず、そのときの気分で自由に使える点が特徴です。





全長40cm超のあまおういちごパフェや、まるごと1本バゲットを使用した博多名物・明太子がたっぷり詰まったロング明太子フランス、話題のベルギーフリッツなど、思わず写真を撮りたくなるメニューも用意。





デートや友人との利用、旅行前のちょっとした時間まで、シーンを選ばず使える空間として、空港での過ごし方に新しい選択肢を提案します。









■ 本格ビストロ料理とプレミアムビールも堪能。コースは3,000円からご用意





博多名物を使った逸品メニュー





福岡空港の展望デッキで、滑走路や夜景を眺めながら楽しめるビアガーデンコースを、飲み放題付き3,000円(税込)からご用意。

空港ならではの開放感ある景色と、しっかり飲めるフリーフローをこの価格帯で楽しめる点が大きな魅力です。





飲み放題には、光るビールサーバーをはじめ、自家製サングリアや各種カクテルなど、見た目にも楽しいドリンクをラインナップ。

さらに、プレミアムモルツ、プレモル〈黒〉、マスターズドリームのドラフトも揃え、ビール好きにも満足いただける内容です。





料理は本格ビストロを軸に、肉料理や前菜、温菜まで幅広く展開。

九州和牛のグリルや博多餃子など、食事としてしっかり楽しめるメニューを揃え、一般的なビアガーデンの軽食感に留まらない満足感を提供します。





さらに、博多明太子を使ったメニューや、ベルギーフリッツ、アラカルト、テイクアウトも充実。

夜景を眺めながら飲む一杯、仲間と囲む食事、気軽な立ち寄りまで、幅広い楽しみ方ができるビアガーデンです。









【店舗情報】

店舗名 ： 福岡ビアガーデン 博多GARDEN 福岡空港店

所在地 ： 〒812-0003 福岡県福岡市博多区大字下臼井767-1

福岡空港 国内線旅客ターミナル 4F

営業時間： 11：00～21：00

料金 ： 《コース》3000円(税込)～

《アラカルト》380円(税込)～

開催期間： 2026年4月28日(火)～2026年10月31日(土)

TEL ： 050-2030-5342

ご予約 ： https://www.hotpepper.jp/strJ004591761/

公式URL ： https://hakata-garden.jp