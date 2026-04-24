TDI株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長：三好 一郎、以下「TDI」)と株式会社BlueMeme(本社:東京都千代田区、代表取締役会長兼社長：松岡 真功、以下「BlueMeme」)は、本日、資本業務提携契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。両社は、本提携を通じて、既存のローコード開発事業のさらなる拡大に加え、生成AIを活用したレガシーシステムのマイグレーション事業、さらには量子AIを活用したバイオインフォマティクス領域への新規投資という、次世代のDX・先端技術領域における中長期的な成長戦略を共同で推進してまいります。









■本提携の背景と目的

日本企業のDX推進における最大の課題は、深刻化するIT人材不足と、保守・運用コストが肥大化したレガシーシステムの存在です。一方で、生成AIや量子コンピューティングといった先端技術の進化は、従来の業務プロセスや新規事業の可能性を根本から変えつつあります。TDIは、長年にわたる大規模システムインテグレーションの実績と、幅広い顧客基盤、先端技術への投資力を強みとしており、近年ではローコード開発、マイグレーションにおいて多数の導入実績を有しています。BlueMemeは、ローコード開発プラットフォームを基盤としたアジャイル型開発方法論「AGILE-DX」を軸に、国内有数の内製化支援実績を有しています。両社はそれぞれの強みを相互補完的に活用することで、単なる受託開発の枠を超え、顧客企業のDXを抜本的に加速させる新たな事業体制の構築を目指します。









■本提携の内容

1. ローコード事業の共同拡大

TDIが有する広範な顧客基盤およびデリバリー体制と、BlueMemeのローコード開発方法論・技術者育成プログラムを組み合わせることにより、ローコード開発サービスの提供規模を大幅に拡大いたします。両社共同での案件開発、エンジニアの相互育成、および共同ソリューション開発を推進し、国内ローコード市場における確固たるポジションの確立を目指します。





2. 生成AIを活用したレガシーマイグレーション新規事業

多くの日本企業が抱えるCOBOLや旧世代フレームワークによるレガシーシステムは、DXの最大のボトルネックとなっています。両社は、生成AI技術を活用し、レガシーコードの自動解析・仕様書再生成・モダンアーキテクチャへの自動変換を実現する新規事業を共同で立ち上げます。TDIの大規模SI実績と、BlueMemeのローコード・アジャイル手法を組み合わせることで、従来比で大幅な期間短縮とコスト削減を実現するマイグレーション・サービスを開発・展開してまいります。





AIを用いたレガシーマイグレーション





3. 量子AIを活用したバイオインフォマティクス事業への新規投資

創薬・ゲノム解析・タンパク質構造予測などのバイオインフォマティクス領域は、膨大な計算資源を必要とし、古典コンピューティングでは限界があると指摘されています。両社は、量子コンピューティングとAIを融合した「量子AI」技術を活用し、バイオインフォマティクス領域における新たな事業機会の創出を目指して、共同で新規投資を行います。本領域は両社にとって中長期の成長ドライバーとなる重点投資領域と位置づけております。









■今後の展望

両社は、本提携を契機に、単独では実現が難しい事業規模・技術領域への挑戦を加速させ、顧客企業のDX推進と日本のIT産業の国際競争力向上に貢献してまいります。ローコード・生成AI・量子AIという3つの領域を軸に、新たな事業価値を創造し、持続的な成長を実現してまいります。









■TDI株式会社について

TDI株式会社は、企業向けにシステム開発／保守・システム運用／管理などのサービスを提供する独立系システムインテグレーターです。“心でITを”の企業理念に則り、様々な業種業界のお客様の経営課題をともに考え解決するコンサルティング、技術革新により高度化・複雑化するテクノロジーに対応し、お客様の競争力の強化を実現する各種のソリューションをご提供しています。





商号 ： TDI株式会社

代表者： 代表取締役社長 三好 一郎

所在地： 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 新宿アイランドタワー32階

創業 ： 1968年9月

資本金： 13億5,100万円

URL ： https://www.tdi.co.jp









■株式会社BlueMemeについて

BlueMemeは、2012年にローコード開発基盤「OutSystems」を日本で初めて導入し、日本のローコード開発市場を第一線でけん引してきました。2026年3月時点、累計180社以上のローコード製品導入実績、5,200件以上のローコードを活用したサービスの提供実績に加え、6,200名以上のOutSystemsの技術者の育成といった実績に基づき、アジア初のOutSystemsプレミアパートナーに認定されています。当社では、独自の開発方法論「AGILE-DX」を用いて、アジャイルとローコード手法の効果的な運用を実現しています。今後も、最新技術を活用した次世代型の情報システム開発を通じて、破壊的な変革を乗り切るためのDXを実現し、日本企業の国際的な競争力を向上させていきます。





社名 ： 株式会社BlueMeme

代表者 ： 代表取締役会長兼社長 松岡 真功

所在地 ： 東京都千代田区神田錦町3-20

資本金 ： 974,707,376円(2026年2月28日時点)

事業開始： 2009年8月

(設立2006年12月・資産管理会社として設立後、現代表にて事業開始)

上場市場： 東証グロース(証券番号：4069)

URL ： https://www.bluememe.jp/









■登録商標について

記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。