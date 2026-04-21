全世界で累計1,700万人以上を動員している体験型ゲーム・イベント「リアル脱出ゲーム」を企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、大人気テレビアニメ「名探偵コナン」とコラボレーションしたリアル脱出ゲームの最新作『疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出』を、2026年7月2日（木）より全国各地をはじめ、台湾など世界各地で開催いたします。

https://realdgame.jp/s/conan2026/

2013年の初開催以降、累計260万人以上が体験している「リアル脱出ゲーム」と「名探偵コナン」のコラボレーション「コナン脱出」シリーズ。会場で起こる事件に巻き込まれた参加者が、コナン達と協力しながら謎を解き明かし、事件の真相に迫る体験型ゲーム・イベントです。 シリーズ最新作となる『疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出』は、大ヒット上映中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の後日譚となる完全オリジナルストーリー。参加者は劇場版でも大活躍中のコナンや萩原千速達とともに情報を集め、推理を通して事件の解決を目指していきます。

■コナン達とともに、窮地に陥った蘭を救出

事件の舞台は横浜で開催された自動運転バス試乗会。参加者は指令センターに集められた警察官として、試乗会に参加しているコナン、蘭、世良達の様子を見守ります。しかし試乗中、突如としてバスが蘭を1人乗せたまま暴走し、さらに車内には時限爆弾が仕掛けられていることが発覚。指令センターのシステムもウイルスに乗っ取られ、バスのコントロールは失われてしまいます。参加者は指令センターから、現場を奔走するコナンや世良、白バイで追走する萩原千速、そして捜査にあたる横溝重悟らと協力し、蘭の救出を目指します。

■劇場版の舞台横浜で「特別公演」を開催

「横浜 大さん橋ホール」会場で開催される特別公演では、特別なキャラクターボイスを聴きながら会場に向かう「送迎バス」をはじめ、この会場でしか手に入らない、イベントビジュアルの「限定ショッパー」など、さまざまな特別な特典が付属。会場に向かう道中からイベント終了後まで「名探偵コナン」の世界に浸ることができる、ファン必見のイベントです。8月21日（金）から23日（日）の3日間限定開催ですのでお見逃しなく。

■限定グッズ「女神の羽ペンセット」付属の特典付きチケットも

ここでしか手に入らない限定グッズがセットになった前売限定の「特典付きチケット」も販売。オリジナル箔押しBOXに入ったインクボトル付きの羽ペンと、ご自宅で楽しめる謎解きキットがセットになった、イベントに参加した思い出にもぴったりのグッズです。

■新一＆コナンの誕生日を記念したお祝いキャンペーンを開催

新一＆コナンの誕生日である5月4日をお祝いして「新一＆コナン 誕生日お祝いキャンペーン」を開催！ 2026年5月2日（土）から5月6日（水祝）にチケットを購入した方全員に、会場でオリジナルチケットケースをプレゼントいたします。

■ファミリーキットで親子でも遊びやすく！

親子で参加されるお客様向けに、お子様と保護者の方で協力しながら、もっと謎解きを楽しむことができる「ファミリーキット」をご用意。「ファミリーキット」は、会場での体験や謎解きのクオリティはそのままに、謎の難易度やボリュームを調整し、漢字にルビが入りテキストが読みやすくなったキットで、より親子で「名探偵コナン」の世界を楽しみながら謎解きに挑戦することができます。さらに、ファミリーキットをプレイしたお子様には、特別な感謝状をお渡し！ ぜひ、親子で「コナン脱出」をお楽しみください。

『疾風の追走からの脱出』は日本国内にとどまらず、本イベントは台湾をはじめ、世界各地でも開催予定です。 今年も「名探偵コナン」の世界を存分に体験できる「コナン脱出」を、ぜひお近くの会場でお楽しみください。

2025年の「コナン脱出」の会場の様子

リアル脱出ゲーム×名探偵コナン『疾風の追走（ハイウェイ）からの脱出』 概要

◼︎イベントCM

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=IAjsuZPJdDU

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/conan2026/ ◼︎ストーリー 「待ってろ……蘭！」 横浜で自動運転バスの試乗会に参加したコナン、蘭、世良。 しかし突如、蘭を1人乗せたままバスが暴走を始める！ コースを外れたバスを追うコナンと世良。そして神奈川県警交通機動隊の萩原千速も白バイで追走する。 「指令センター、応答願います！ 車内には……時限爆弾が仕掛けられている模様です！」 しかし、指令センターにいるあなたもまた、未曾有の危機に直面していた。 ウイルスによってシステムが乗っ取られ、バスをコントロールできなくなっていたのだ……！ 現場を奔走するコナン、世良、千速。犯人を捜査する横溝重悟。 そして、指令センターに残された最新鋭のシステムを駆使するあなた。 バスの行方は？ システムを乗っ取った犯人の目的とは？ 指令センターから横浜の街にいるコナン達と協力し、絶体絶命の危機から蘭を救い出せ！ ◼︎プレイ形式 所要時間約120分（制限時間60分）／1チーム最大6人／屋内イベント ◼︎開催会場、日程 【神奈川（横浜）】大さん橋ホール（特別公演）：2026年8月21日（金）～8月23日（日） 【東京（新宿）】東京ミステリーサーカス ヒミツキチラボ大ホール：2026年7月2日（木）～10月25日（日） 【東京（原宿）】リアル脱出ゲーム原宿店：2026年7月9日（木）～9月6日（日） 【大阪（心斎橋）】リアル脱出ゲーム大阪心斎橋店：2026年7月9日（木）～10月12日（月祝） 【愛知（名古屋）】リアル脱出ゲーム名古屋店：2026年7月9日（木）～10月25日（日） 【愛知（豊橋）】アイプラザ豊橋 小ホール：2026年9月19日（土）～9月20日（日） 【北海道（札幌）】アスティホール（札幌）：2026年8月11日（火祝）～8月22日（土） 【北海道（北見）】北ガス市民ホール 小ホール（旧：北見市民会館）：2026年9月19日（土）～9月21日（月祝） 【北海道（旭川）】イオンモール旭川駅前 イオンホール：2026年10月30日（金）～11月1日（日） 【北海道（帯広）】とかちプラザ 大集会室：2026年8月28日（金）～8月30日（日） 【北海道（函館）】函館サーモン・まるなまホール 小ホール（旧：函館市民会館）：2026年8月1日（土）～8月2日（日） 【青森】新町キューブ グランパレ：2026年10月31日（土）～11月3日（火祝） 【岩手】岩手県産業会館 大ホール：2026年10月10日（土）～10月12日（月祝） 【宮城】イベントホール松栄：2026年8月6日（木）～8月11日（火祝） 【秋田】秋田拠点センターアルヴェ 2F多目的ホール：2026年12月5日（土）～12月6日（日） 【茨城】エクセルホール：2026年8月29日（土）～8月30日（日） 【栃木】マロニエプラザ 小展示場：2026年7月31日（金）～8月2日（日） 【群馬】イオンモール高崎 2Fイオンホール：2026年10月10日（土）～10月12日（月祝） 【埼玉】ソニックシティ 4F国際会議室：2026年8月28日（金）～8月30日（日） 【千葉】イオンモール木更津 2Fイオンホール：2026年10月31日（土）～11月1日（日） 【神奈川（元町・中華街）】リアル脱出ゲーム横浜店：2026年9月3日（木）～10月25日（日） 【新潟】新潟日報メディアシップ 日報ホール：2026年10月31日（土）～11月10日（火） 【山梨】イオンモール甲府昭和 イオンホール：2026年8月21日（金）～8月23日（日） 【長野】長野市芸術館 3Fアクトスペース：2026年9月26日（土）～9月27日（日） 【静岡（静岡）】クーポール会館 5F 5-A：2026年8月13日（木）～8月16日（日） 【三重】イオンモール津南 イオンホール：2026年9月26日（土）～9月27日（日） 【兵庫】神戸市産業振興センター レセプションルーム：2026年10月16日（金）～10月18日（日） 【鳥取】鳥取県 北条農村環境改善センター：2026年9月4日（金）～9月6日（日） 【島根】テルサホール：2026年9月12日（土）～9月13日（日） 【岡山】オルガホール：2026年8月8日（土）～8月16日（日） 【広島】広島県立広島産業会館 本館2F：2026年9月18日（金）～9月23日（水祝） 【山口】アスピラート 2F展示ホール：2026年10月17日（土）～10月18日（日） 【徳島】アスティとくしま 第2特別会議室：2026年8月28日（金）～8月30日（日） 【香川】サンメッセ香川 2Fサンメッセホール：2026年10月23日（金）～10月25日（日） 【愛媛】アイテムえひめ 多目的ルームA：2026年10月9日（金）～10月12日（月祝） 【高知】高知市文化プラザ かるぽーと 龍馬学園イベントホール：2026年8月21日（金）～8月23日（日） 【福岡】西鉄ホール：2026年8月7日（金）～8月16日（日） 【長崎】出島メッセ長崎：2026年12月11日（金）～12月13日（日） 【熊本】熊本城ホール 3F会議室：2026年11月21日（土）～11月23日（月祝） 【大分】TOSテレビ大分 3F大ホール：2026年10月10日（土）～10月12日（月祝） 【鹿児島】イオンモール鹿児島 2Fイオンホール：2026年9月19日（土）～9月23日（水祝） 【沖縄】RBCホール：2026年11月20日（金）～11月23日（月祝） 【台湾】詳細後日発表 ※その他の地域でも開催予定！ 詳細は後日発表いたします。

劇場版の舞台横浜でコナン脱出を遊ぼう！ 「横浜 大さん橋ホール特別公演」とは？

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の舞台となった横浜で特別公演を開催！ 特別公演では、録りおろしボイスが聞ける「送迎バス」でお出迎え。さらにこの会場でしか手に入らない、イベントビジュアルの「限定ショッパー」をプレゼント！ 聖地 横浜でコナン脱出を楽しもう！ 【特典内容】 ①限定録りおろしボイスが聞ける。コナン達と会場まで一緒にバスで向かおう！ ②参加者限定特典も。イベントビジュアルの「限定ショッパー」をプレゼント！ ③イベント終了後にはコナンが登場⁉ ※チケット料金など、詳細は特設サイトをご確認ください。

■ チケット販売スケジュール 少年探偵SCRAP団（FC）団員先行：2026年4月25日（土）12:00～5月1日（金）23:59 新一＆コナン 誕生日お祝いキャンペーン：2026年5月2日（土）12:00～5月6日（水祝）23:59 プレイガイド先行：2026年5月7日（木）12:00～5月10日（日）23:59 一般販売：2026年5月11日（月）12:00～ ※一部地域はチケット販売スケジュールが異なります。詳細は特設サイトをご確認ください。

新一＆コナン 誕生日お祝いキャンペーンとは？

5月4日は新一＆コナンの誕生日！ 対象期間中にチケットを購入した方全員に、ビジュアルデザインのオリジナルチケットケースを会場でプレゼントします。 ※キャンペーン期間中は、少年探偵SCRAP団（FC）団員以外の方もチケットをご購入いただけます。 ※団員先行期間も「新一＆コナン 誕生日お祝いキャンペーン」の対象です。

◼︎チケット料金 【前売】 一般：3,700円 グループチケット（1人～6人）：1人あたり3,400円（合計20,400円） 特典付きチケット：チケット料金+3,500円／1人 ※チケット料金の詳細は、特設サイトをご確認ください。 ■特典付きチケット情報 特典付きチケット限定グッズには、オリジナル箔押しBOX入りのインクボトル付きの本格的な羽ペンと謎解きキットがセットになった「女神の羽ペンセット」がついてきます。 ※特典付きチケットの詳細や注意事項は、特設サイトをご確認ください。 ■主催 『疾風の追走からの脱出』製作委員会 ■企画制作 SCRAP

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉名探偵コナンとは

1994年より小学館『週刊少年サンデー』にて連載されている漫画作品および同名TVアニメ。 TVアニメ放送回数は1,100回以上、原作コミックスの単行本全世界累計部数は2億7,000万部を突破するなど、『週刊少年サンデー』を代表する作品。TVアニメは1996年から30年以上にわたり放送されており、TV放送の枠を越えて劇場版・イベントなど様々な展開がされている。 TVアニメ「名探偵コナン」 読売テレビ・日本テレビ系 毎週土曜よる6:00放送（一部地域除く） https://www.ytv.co.jp/conan/ 劇場版 「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」 2026年4月10日（金）より大ヒット上映中 風の女神（エンジェル）vs黒き堕天使（ルシファー） 旋風巻き起こす史上最速バトルミステリー、いざ開戦!! https://www.conan-movie.jp/