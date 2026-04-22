リベルタ、「伴走型システム開発」の強化に向け、特設サイトを開設

リベルタ株式会社

テクノロジーの力で地域を活性化する、リベルタ株式会社（本社：東京都新宿区、代表：澤野 啓次郎）は、システム開発事業のニーズ拡大を受け、ソリューションの可視化と認知拡大を目的とした「システム・アプリ・Web開発」に特化したウェブサイト（以下「本サイト」 https://si.liberta-inc.com/）を2026年４月22日に開設しました。

■ウェブサイト開設の背景と目的

本サイトトップページ

リベルタはこれまで、数多くの開発プロジェクトを通じて、単なるシステム構築にとどまらない「現場主導の課題解決」を積み重ねてきました。そのきめ細かな支援体制は、多くのお客さまから「リベルタ独自の価値」として高い評価をいただいており、顧客リピート率は60％を記録しています。

しかし、システム開発業界全体を見渡せば、「要件定義の作成方法が分からない」「開発コストの適正価格が分からない」「社内にエンジニアがいない」といった課題が散見されており、クライアントと受託会社の間にミスマッチが発生している現状があります。

あらゆる業種でデジタルトランスフォーメーション（DX）が急務となるなか、リベルタはこうした「開発現場の不幸なミスマッチ」を解消し、日々増加するシステム開発ニーズに応えるべく、独自のソリューションをより広く、より分かりやすくお伝えするために本サイトを開設しました。

■リベルタが掲げる「デジタルテーラー」という思想

リベルタは、自社のものづくりにおける姿勢を、一着の服を丹念に仕立てるテーラーになぞらえ、「デジタルテーラー」と定義しました。そこには既製品のシステムを当てはめるのではなく、お客さま個社の体型（ビジネスの規模や課題）に合わせ、最も心地よく、長く愛用できるソリューションを仕立てるという思いのもと、以下の「六つの約束」を掲げています。

- 寄り添う姿勢： 顧客一社一社の課題・要望に、真摯に向き合い続けます。- 確かな分析と対話： 緻密な調査と深い対話から、理想を形にする最適解を導き出します。- 手仕事のような技術力：職人のこだわりが宿る、細部まで妥協のないシステムを構築します。- 構想力と知恵： 既製品では届かない細かなニーズを、独自の知恵で実現します。- 誠実な仕事： 信頼こそがすべての基盤。真面目さと誠実さを貫きます。- 最適解の提案： 予算やフェーズに合わせ、最大限の成果を生む解決策を提案します。

■リベルタの強みと特長

1.キーコンセプト「デジタルテーラー」を体現する伴走力

開発の成否を分けるのは、技術力以前に「顧客のビジネスと現場の課題をどれだけ深く理解できるか」にあります。リベルタは徹底したヒアリングを起点に、潜在的な課題を掘り起こす要件定義を行い、デジタル領域の課題を抱える企業のDXを最短距離で伴走支援しています。

2. 900名超の精鋭エンジニア・クリエイターによるものづくり

リベルタは国内外に独自のエンジニア・クリエイターネットワークを構築しており、2026年4月現在、900名以上のプロフェッショナルを擁しています。一人ひとりの持つ多様な技術スタックを強みに、最新の生成AI活用から基幹システムの構築、アプリ開発、UI/UXデザインまで、プロジェクトの規模や性質に合わせて最適なチームを迅速に編成しています。

3. 成果を最大化する「人間中心」の開発スタイル

リベルタのさまざまな業種での豊富な実績は、多数のお客さまからいただく「現場の業務負担が劇的に軽減された」の声に裏打ちされています。これは開発メンバー一人ひとりがお客さまとの「血の通ったコミュニケーション」を大切にしているからであり、お客さま側に専門的な知見がなくとも、本質的な課題解決と高い成果に結び付けています。

- 事例A（通信販売事業者）eSIMレンタルサイトの新規構築、決済連携 → 運用工数93％削減- 事例B（太陽光発電所事業者）発電管理システム構築 → 20分の作業を5分に短縮- 事例C（不動産/メディア事業者）会員管理システム構築 → 新規会員獲得目標20倍達成

※開発事例の詳細は、リベルタ公式noteで公開しています。ぜひご覧ください。

システム開発事例：https://note.com/liberta_inc/m/mcd9ec2fe5954

■リベルタのサービス内容

業務システム開発： 販売・在庫・会計などの一元管理、業務自動化

Webサービス開発： 高品質なプラットフォーム構築、SEO・セキュリティ対策

アプリ開発： iOS・Android・クロスプラットフォーム対応のUI/UX重視設計

導入支援・保守： クラウド移行、既存システム刷新、継続的なアップデート

リベルタは、「開発の前に、理解があるものづくり」を第一に、顧客の言葉にならない要望を聞き取り、テクノロジーの力でカタチにすることに、いっそうコミットしてまいります。

【リベルタ株式会社について】

「眠れる価値を解き放つ地域活性法人」として、システム開発やWebサービス開発・アプリ開発、クリエイティブ制作を行う「IT事業」、ツアー造成・販売を行う「ツーリズム事業」、行政コンサルティングを行う「地域開発事業」の三つを展開。

全国各地で活躍する地域のエキスパートが住み慣れた土地で自分らしく暮らしながら、その才能をいかんなく発揮できるワークスタイルを確立するべく、フルリモートを前提とした組織体制を構築。プロジェクトごとに多様な感性と技術力を結集させることで、地域や企業のデジタル課題を本質から解決する「伴走型の支援」を実現しています。

代表取締役：澤野 啓次郎

所在地：東京都新宿区南町15-206

設立：2014年6月

登録：東京都知事登録旅行業2-7699号

所属：一般社団法人 日本旅行業協会 正会員

ATTA（Adventure Travel Trade Association）ビジネスメンバー

事業内容：

体験の力で地域活性：ツーリズム事業（ツアーの企画販売）

https://heartlandjapan.com/

地域づくりの専門知で地域活性：地域開発（行政コンサルティングやツアー造成、人材育成、海外PRによるデスティネーション開発）

https://heartlandjapan.jp/

伝える力とテクノロジーの力で地域活性：IT事業（クリエイティブ制作、システム開発）

https://creative.liberta-inc.com/

https://si.liberta-inc.com/

■特設サイト、システム開発に関するお問い合わせ

IT事業本部 池田 mariko@liberta-inc.com Tel. 050-1809-5700（直通）