【IPO勉強会@大阪】「『そのストックオプション、本当に機能しますか？』～IPOを見据えた設計の落とし穴と最適解～」を2026年5月29日（金）に開催。

ブリッジコンサルティンググループ株式会社

公認会計士人材の知見・経験を活用した経営支援サービスを展開するブリッジコンサルティンググループ株式会社（所在地：東京都港区、代表者：宮崎良一）は、2026年5月29日（金）、大阪にて「第44回 IPO勉強会(https://go.bridge-group.co.jp/l/1103992/2026-04-16/4c1v52)」を開催いたします。

勉強会の内容

他のオンラインセミナーなどではお話されていない”ここだけの話”なども聞くことができる貴重な場となりますので、IPO準備中（もしくはこれから準備される）の企業の社長やCFOの皆様にぜひご活用いただきたい勉強会となっております。 講師・参加者との名刺交換やご質問も行えますので、参加者同士の交流の場としてもご活用いただけますと幸いです。



【主な内容】

・資本政策から考えるストックオプションの立ち位置

・基礎から法改正までを、直近のトレンドを交えて解説

・意外と失敗の多いストックオプション実務

交流の場の提供

勉強会終了後には、任意参加にて交流会を実施いたします。講師・参加者との名刺交換やご質問も行えますので、参加者同士の交流の場としてもご活用いただけますと幸いです。

セミナー開催概要

【無料】セミナー申し込みはこちら :https://go.bridge-group.co.jp/l/1103992/2026-04-16/4c1v52[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/76_1_11cf740487f49aada1b37bfe42dec356.jpg?v=202604221151 ]

登壇者三菱UFJ信託銀行株式会社大阪営業本部大阪証券代行第2部 上場支援課上級調査役岩出 良

三菱UFJ信託銀行入社後、2013年より未上場企業のIPO支援を手掛け、2015年よりベンチャーキャピタルへ出向。SaaS企業やメディア企業、EdTech企業を中心に投資。 2018年に出向期間を経て帰任し、現在、株式実務支援やストックオプション設計支援を中心としたIPOサポートを実施中。

株式会社YFAF代表取締役好永 尚平

現職・起業←取締役CFO←起業(7年経営+延べ約100名雇用+EXIT)←投資銀行(PEファンド)←税理士。 YFAFでは、IPOを専門とした経理の業務受託、上場企業の経営顧問(企業価値向上)、社外取締役、IPO顧問、IPO勉強会など行う。

ブリッジコンサルティンググループ株式会社執行役員 / 公認会計士中山 博行

大手製造メーカーでの経理業務、大手監査法人での会計監査、大手会計系コンサルティングファームでの管理部門強化支援の経験により、成長段階にある企業の管理部門を熟知する。モットーはクライアントの思いを大切にしつつクライアントとすべての関係者が納得できる解を追求すること。

S&W国際法律事務所マネージング・パートナー/弁護士藤井 宣行

弁護士登録後、主に企業法務の経験を積んだ後、中国・上海に留学し、現地大手法律事務所（金杜【King & Wood Mallesons】律師事務所上海オフィス、常在国際法律事務所（台湾）等）で現地のプラクティスに従事。 帰国後、企業法務、及び、グレーターチャイナを中心とした渉外法務に従事しつつ、ベンチャー・スタートアップ支援に注力。IPOにも多く関与。 ナッシュ株式会社社外監査役。

ブリッジコンサルティンググループ株式会社について

ブリッジコンサルティンググループは、「公認会計士の経験・知見・想いを集約し、最適配分を可能にするプラットフォームを創る」をコーポレートミッションとした、公認会計士に特化したプロシェアリング事業を展開するコンサルティング会社です。

主なサービスとして、IPO,M&A,Financeによる企業成長/事業承継支援、内部監査/内部統制によるリスクマネジメント支援、スキルシェアを中心とした財務報告支援、CxO人材を中心とした人材獲得支援によって、上場会社、上場準備会社、中堅企業、スタートアップ企業をご支援しています。その他、公認会計士に特化したワーキングプラットフォーム『会計士.job』の運営にも取り組んでいます。

コーポレートサイト：http://bridge-group.co.jp/

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/76_2_b98e09e748bacad501303377023804c0.jpg?v=202604221151 ]ブリッジコンサルティンググループ株式会社

【本件に関するお問い合わせ】

ブリッジコンサルティンググループ株式会社 広報担当

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