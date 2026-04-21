【爆速10Gbps】余ったSSDを最強の外付けストレージに！ORICOのM.2 SSDケースが35%OFFセール中
PCのアップグレードで余ってしまったM.2 SSD、そのまま眠らせていませんか？ あるいは、動画編集やバックアップ用に「もっと速い外付けHDD」を探していませんか？
今回は、老舗周辺機器メーカーORICOから登場した、10Gbps高速転送対応のM.2 NVMe/SATA SSDエンクロージャーの超お得なセール情報をお届けします！
この製品が選ばれる理由
10Gbpsの圧倒的スピード： USB 3.2 Gen 2対応で、最大10Gbpsの高速データ転送を実現。1GBのファイルならわずか1～2秒で転送完了。動画編集や大容量データのバックアップもストレスフリーです。
驚きの互換性（22110まで対応）： 一般的な2230/2242/2260/2280サイズはもちろん、サーバーグレードや特殊な22110サイズのSSDにも対応。これ一つでほぼ全てのM.2 SSDをカバーできます。
NVMe & SATA 両対応： プロトコルを気にせず、手持ちのM.2 SSDをそのまま差し込むだけで使えます。
優れた放熱設計： 高品質なアルミニウム合金を採用。高速転送時に発生する熱を効率よく逃がし、SSDの寿命を守りながら安定したパフォーマンスを維持します。
工具不要・簡単接続： Windows、Mac OS、Linuxに対応。ドライバ不要で、繋ぐだけですぐに使用可能です。
こんな人に特におすすめ！
動画編集者・フォトグラファー： 巨大な素材ファイルを高速に持ち運びたい方。
PCを自作・アップグレードした方： 旧PCから取り出したSSDを再利用したい方。
PS5/Xboxの容量を増やしたい方： 外付け高速ストレージとしてゲームデータの保存に。
【期間限定】35%OFF プロモーションコード情報
現在、期間限定で1,500円もお得に購入できる特別キャンペーンを実施中です！
通常価格： \4,999
割引率： 35% OFF
割引後価格：\3,499
⏰ キャンペーン終了日： 2026年4月30日 23:59 (JST) まで
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総評：コスパと拡張性の決定版
22110サイズまで対応しているケースは市場でも珍しく、将来的なSSDの買い替えを考えても、この一台を持っておけば安心です。3,000円台で手に入るこのチャンスに、デスク周りのストレージ環境をアップグレードしましょう！