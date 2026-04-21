オーディション番組で注目を集めた本多大夢と浜川路己が、昨年5月にアイドルデュオ・ROIROMを結成。11月に配信シングル「Dear DIVA」でプレデビューし、同月に東京・有明アリーナで開催した初のショーケース「ROIROM debut showcase ～dear cHaRm～」では、約2万人を動員する大成功を収めた。圧倒的なビジュアルと高い表現力で、アーティストとして急速な成長を遂げている彼ら。MUSIC ON! TV（エムオン!）では、そんなROIROMの魅力に迫るオリジナル番組を2ヶ月連続でオンエア！華やかなステージに至るまでの、知られざる試行錯誤のプロセス…クリエイティブに向き合う2人の“0から1を生む物語”を記録したドキュメンタリーをお届け。

＜#2＞では、タイでの「Dress Code」ミュージックビデオ撮影の合間に、ローカルな街歩きを楽しむ2人に密着！活気あふれるマーケットでご当地雑貨を見て回りながらcHaRmへのお土産選びに夢中になる姿や、現地ならではの大人気スイーツを堪能するなど、異国の地を満喫する彼らの飾らない素顔をお届け！夜は、地元で愛されるローカルレストランでディナー。現地の食事を楽しみながら、今回の滞在で感じたこと、普段はなかなか話せないお互いのこと、そしてROIROMのこれからやcHaRmへの想いについて、リラックスした雰囲気で語り合う。束の間のオフタイムを過ごす2人の等身大の姿をお見逃しなく！









■■番組情報■■

＜番組名＞

Dream Way＜#2＞

＜放送日時＞

2026/4/26(日)23:00～23:30









＼MV撮影に密着した＜#1＞と合わせて全2話一挙放送！／

■■番組情報■■

＜番組名＞

Dream Way＜#1＞

＜放送日時＞

2026/4/26(日)22:00～23:00









＼プレゼントキャンペーン実施中！／

この放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規ご契約いただき、キャンペーンにご応募いただいたお客様の中から抽選で計6名様に、「ROIROMセレクト！収録先のお土産」をプレゼント！









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https://www.m-on.jp/special/roirom-2603/





以上





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