楽天レビュー4.64の実力派ヘアアイロン『Lena』リナ、人気ストレートアイロンをリニューアル発売

株式会社Lena

株式会社Lena（本社：東京都中央区、代表取締役：朝比奈志郎）は、「髪はもっと自由に、もっとかわいく。」をコンセプトとするヘアケア家電ブランド「Lena（リナ）」より、売れ筋商品のストレートアイロンをリニューアルし、販売を開始いたしました。

新モデルでは、より使いやすく、よりかわいくをテーマに、初心者でも扱いやすい設計と日常に馴染むデザインへとアップデートしています。

Lena公式オンラインショップ、公式楽天市場店、およびQoo10ショップにて販売中です。

Lena公式オンラインショップ：https://www.lenajp.com/products/lena-straight-iron

Lena公式楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/lenabeaute/lnj-508c/

LenaQoo10ショップ：https://www.qoo10.jp/g/1101698088

■リニューアルポイント

・ 120℃を新たに追加、初心者の方にも使いやすい温度設計

低温の120℃を新たに追加し、前髪や顔まわりなどの繊細なスタイリングにも対応。

200℃まで20℃刻みの5段階設定にアップデートし、シーンに合わせた柔軟なスタイリングが可能になりました。

・ 約18秒※で使える、さらに速くなった立ち上がり

【120℃まで最短約18秒】

旧モデルより約10秒短縮し、忙しい朝でもすぐにスタイリングが可能。120°CでもしっかりストレートにまとまるのもLenaストレートアイロンの特徴です。

※社内調べ。

※最短時間は200℃設定時の温度到達時間。

※使用環境により異なる場合があります。

・ サロン級の高速温度リカバリーで、ムラのない仕上がり

サロンでも使われる高性能な高速温度リカバリー機能を搭載。

髪を通してもプレートの温度が下がりにくく、スッと通すだけで“するん”とまとまり、忙しい日でもサロン帰りのようなツヤのある仕上がりへ導きます。

■商品概要

商品名 ：Lena ストレートアイロン

品番 ：LNJ-V508-P

本体サイズ ：約W264×D32×H40（mm）

プレートサイズ：約W90×D22（mm）

重量 ：約260g

コード ：約1.7m

消費電力 ：38W

カラー ：ピンクミルクティー

価格 ：6,380円（税込）

リニューアルモデル『リナ ストレートアイロン』の特徴

■ 1本で完成する2WAYスタイリング

「その日の気分で、ストレートも、毛先カールも、これ1本で。」

ナチュラルなストレートはもちろん、毛先のワンカールも簡単に仕上がる設計により、毎日のスタイリングをより自由に楽しめます。不器用な方でも失敗しにくく、日常のヘアセットをより手軽にアップデートします。

ストレート：広がりやうねりを整え、まとまりのある髪へ毛先カール：自然な内巻き・外ハネが可能

シーンや気分に合わせたスタイリングが楽しめます。

■ 初心者でも扱いやすい設計

・まるでヘアオイルのような、自然なツヤ感と滑らかさ。

オイルコーティングプレートで、ツヤと滑らかさを両立。植物性オイルコーティングを施したプレートが、なめらかな滑り心地を実現。髪が引っかかりにくく、摩擦を抑えながらスタイリングできるため、ダメージを軽減しつつ、まるでヘアオイルをつけたような自然なツヤのある仕上がりへ導きます。

・軽い力で滑らせやすい設計

余分な圧力を分散することで、髪を優しく挟めます。キューティクルを摩擦から守りダメージレスな髪へ導きます。

ナノオイルコーティングプレート。ダメージをケアしてサロン帰りのツヤ髪へ3Dクッションプレート。優しく髪を挟み、スタイリング中の摩擦を軽減



・前髪や顔まわりも整えやすいサイズ感

細かな部分にもフィットしやすい設計で、前髪や顔まわりなどの繊細なスタイリングも簡単に仕上げられます。日々のスタイリングに慣れていない方でも、安心してご使用いただけます。

■ 毎日使いたくなる、デザイン

日常に馴染むやわらかなカラーとフォルム。

使うたびに気分が上がる、Lenaらしい“かわいい”デザインに仕上げました。

■ このクオリティで、この価格

性能・使いやすさ・デザイン、すべてにこだわりながら、価格は据え置き。

日常的に使いやすいコストパフォーマンスを実現しています。



■ 初めてでも安心の保証サポート

・メーカー2年保証付き

・30日間の全額返金保証

万が一ご満足いただけない場合でも、安心してお試しいただけるサポート体制を整えています。

■ Lena（リナ）について

Lenaは、サロン品質のスタイリング体験を5,000円～8,000円台という手の届きやすい価格で提供するヘアアイロンブランドです。楽天市場ではレビュー評価4.64※を獲得（※2026年4月時点）。「可愛いだけではない実力派」として、10代・20代女性を中心に支持を広げています。

ブランドコンセプトは、髪はもっと自由に、もっとかわいく。

いつだって、“自分だけのかわいい”を探求し、そのプロセスを自由に楽しみたい。

“自分だけのかわいい” を表現し続けるために 『Lena』は、”あなたのかわいい”を叶え続けます。

■ 公式SNS

公式HP ：https://www.lenajp.com/ (https://www.lenajp.com/)

公式Instagram ：https://www.instagram.com/lenajp_official/ (https://www.instagram.com/lenajp_official/)

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@lenajp_official (https://www.tiktok.com/@lenajp_official)

公式X ：https://x.com/lenajp_official (https://x.com/lenajp_official)

■会社概要

会社名 ：株式会社Lena

所在地 ：東京都中央区銀座5-11-12 12Ｆ

お問い合わせ：pr@lenajp.com