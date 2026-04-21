ルーターの発熱対策に！超小型冷却クーラーを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、ホームルーターやミニPCなどの発熱対策に最適な小型冷却クーラー「400-CLN040」を発売しました。

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ホームルーター 冷却ファン 冷却クーラー 熱対策 静音 超小型 USBファン オンオフスイッチ ミニPC HDD 冷却スタンド 12cmファン 長時間稼働 冷却台 コンパクト ブラック

型番：400-CLN040 販売価格：2,345円（税抜）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-CLN040

おすすめポイント

・ルーターの熱暴走を防ぐ大型ファン

・つけっぱなしでも気にならない18dB超静音設計

・机上に置いても場所をとらない超小型サイズ

発熱トラブルを“置くだけ”で解決

ホームルーターやミニPCの発熱は、通信速度や機器寿命に影響を与える大きな課題です。本製品は、機器の下に置くだけで効率的に熱を逃がすシンプル設計。専門知識や複雑な設置は不要で、誰でもすぐに使える手軽さが魅力です。

※冷却効果を保証するものではございません。風の当たる位置に機器の発熱箇所が当たるように配置してください。

※本テスト結果は従来品400-CLN038の検証結果です。

静かすぎる、だから気にならない

約18dBの超静音設計により、オフィスや在宅ワーク環境でも音が気になりません。24時間稼働を前提とした穏やかな風量設計で、常時稼働させてもストレスフリー。仕事中や就寝時でも、快適な環境を保ちながらしっかり冷却をサポートします。

ルーターだけじゃない、広がる使い道

本製品はルーター専用にとどまらず、ミニPC、外付けHDD、充電中のスマートフォン、小型プロジェクターなど幅広い機器に対応。高さ調整ゴム付きで、小型機器にも柔軟に対応します。日常生活やビジネスシーンのあらゆる“熱対策ニーズ”に応えます。

コンパクト設計で設置場所を選ばない

12cmファンと約13×13cmの天板サイズを採用したコンパクト設計により、省スペース環境でも設置が可能。デスク周りや棚の中など限られたスペースにもフィットします。

USB電源でどこでもすぐ使える

USB A接続を採用しているため、パソコンやUSB充電器などから簡単に電源供給が可能。さらにオン/オフスイッチ付きケーブルにより、使いたいときにすぐ操作できます。煩わしい設定は不要で、誰でも直感的に使える利便性を実現しました。

サンワダイレクト各店掲載ページ

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-CLN040

■サンワダイレクト楽天市場店

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■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

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■サンワダイレクトAmazon店

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サンワダイレクト

社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

【お客様からのお問い合わせ】

サンワダイレクト TEL 086-223-5680 E-Mail direct@sanwa.co.jp FAX 086-223-5123

【報道関係からのお問い合わせ】

広報担当 TEL 086-223-3311 E-Mail hansoku@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。