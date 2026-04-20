カラフルピーチが「NexTone Award 2026」特別賞を受賞！

UUUM株式会社

UUUM株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：梅景 匡之）は、所属クリエイター・カラフルピーチが、株式会社NexToneが主催する「NexTone Award 2026」の特別賞を受賞したことをお知らせします。

「NexTone Award」は、著作権等管理事業を行う株式会社NexToneが2017年4月、未来に向けて日本の音楽産業振興の一助になることを目指して創設したアワードです。NexTone管理作品を対象に、対象期間内での著作権使用料分配額上位作品の著作者および音楽出版社や、年間を通じて大きな話題を創出したプロジェクトやアーティストが表彰されます。

カラフルピーチは、「NexTone Award 2026」において、2025年1月から12月までの「著作権管理事業」や「デジタルコンテンツディストリビューション事業」「ビジネスサポート事業」での実績や、大きな話題を創出したプロジェクトやアーティストとして「特別賞」を受賞しました。

カラフルピーチリーダーの「じゃぱぱ」は、「光栄な賞をいただき心から感謝申し上げます。今回の受賞はいつも応援してくださる『からぴちリスナー』の皆さんと一緒に歩んできた道のりが形になったものだと感じています。これからも、みなさんがワクワクするような、カラフルな毎日を届けていけるよう、メンバー一同全力で走り抜けていきたいと思います。これからも宜しくお願いします！」とコメントしています。

これからも、カラフルピーチの応援を宜しくお願いいたします。

カラフルピーチについて

2020年に誕生した実況グループ「カラフルピーチ」略して「からぴち」！

個性豊かなメンバーが繰り広げるストーリーはどれも面白く、クオリティーの高いものばかり！

YouTubeチャンネル登録者数は238万人、総再生数は27億回にのぼります。(2026年4月現在)

2024年の幕張メッセ単独ライブ後、2025年6月にはぴあアリーナMMにて3公演計2.7万人動員、同日全国約200箇所の映画館にてライブビューイング実施、会場と合わせてのべ8万人の観客を動員しました。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@colorful_peach

公式サイト：https://colorful-peach.com/

公式X：https://x.com/official_clpc

公式LINE：https://page.line.me/950qawee

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@official_clpc

UUUMについて

UUUMは「想いの熱量でセカイを切り拓く」をビジョンに掲げる、クリエイティブ・エージェンシーです。国内最大級のMCN（マルチチャンネルネットワーク）として、15,000以上のYouTubeチャンネルをサポート。インフルエンサーマーケティング、グッズ・イベント事業、メディア事業など、多角的に展開しています。

社名：UUUM（ウーム）株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之

設立：2013年6月

コーポレートサイト：https://uuum.co.jp/

クリエイターサイト：https://uuum.jp/