『D.Gray-man』のトレーディングデスクカード、トレーディングブロマイド vol.2、トレーディングポストカードなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社arma bianca

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『D.Gray-man』の商品8種の受注を開始いたします。

株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『D.Gray-man』の商品の受注を4月13日（月）より開始いたしました。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/766?utm_source=press

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

▼トレーディングデスクカード

アレン・ウォーカー、神田ユウ、ティムキャンピー、ラビ、リナリー・リー、アレイスター・クロウリー三世、ミランダ・ロットー、ハワード・リンク、クロス・マリアン、ロード・キャメロット、ティキ・ミックのイラストを2つ折りのイラストカードに仕上げました。

お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「9巻表紙イラスト デスクカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \297(税込), BOX \3,861(税込)

種類 ：全13種

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：紙

▼トレーディングブロマイド vol.2

アレン・ウォーカー、ティムキャンピー、神田ユウ、ラビ、リナリー・リー、アレイスター・クロウリー三世、ハワード・リンク、クロス・マリアン、ティキ・ミック、ジャスデロ、デビット、ネア＝D＝キャンベル、ブックマン、マルコム＝C＝ルベリエ、千年伯爵、ロード・キャメロット、ワイズリー、フィードラの原作コマイラスト、ちびキャライラスト、カラーイラストをブロマイドに仕上げました。

コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「第239夜 カラーイラスト ブロマイド AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）12.7×8.9cm

素材 ：紙

▼トレーディングポストカード

アレン・ウォーカー、ティムキャンピー、神田ユウ、ラビ、ティエドール部隊、リナリー・リー、ミランダ・ロットー、クロス・マリアン、ハワード・リンク、ティキ・ミック、シェリル・キャメロット、ロード・キャメロット、ジャスデビ、ゴーレムの原作コマイラスト、カラーイラストをポストカードに仕上げました。

ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽予約購入特典

当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「集合 カラーイラスト ポストカード AMNIBUS限定特典」を付属いたします。

▽仕様

価格 ：単品 \275(税込), BOX \5,500(税込)

種類 ：全20種

サイズ：（約）14.8×10cm

素材 ：紙

▼マルチデスクマット

※画像は「9巻表紙イラスト マルチデスクマット」を使用しております。

9巻表紙イラスト、カラーイラスト、各キャラクターのちびキャライラストをマルチデスクマットに仕上げました。

デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,960(税込)

種類 ：全3種（9巻表紙イラスト、集合 カラーイラスト、集合 ちびキャラ）

サイズ：（約）60×35cm

素材 ：ポリエステル、ラバー

▼カラーイラストF0号キャンバスボード

※画像は「第106夜 カラーイラストF0号キャンバスボード」を使用しております。

第106夜カラーイラスト、アレン・ウォーカー、ティムキャンピー、神田ユウ、ゴーレム、ラビ、リナリー・リー、ハワード・リンクのイラストをF0号サイズのキャンバスボードに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \3,850(税込)

種類 ：全6種（第106夜、アレン・ウォーカー&ティムキャンピー、神田ユウ&ティムキャンピー&ゴーレム、ラビ&ティムキャンピー、リナリー・リー&ティムキャンピー、ハワード・リンク&ティムキャンピー）

サイズ：F0号（180×140mm）

素材 ：木材、化繊

▼A3マット加工ポスター

※画像は「1巻表紙イラスト A3マット加工ポスター」を使用しております。

表紙イラスト、カラーイラストを、A3サイズのマットコート紙を使用したポスターに仕上げました。

お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全15種（1巻表紙イラスト、2巻表紙イラスト、3巻表紙イラスト、4巻表紙イラスト、9巻表紙イラスト、12巻表紙イラスト、15巻表紙イラスト、19巻表紙イラスト、20巻表紙イラスト、23巻表紙イラスト、26巻表紙イラスト、29巻表紙イラスト、第121夜 カラーイラスト、集合 カラーイラストver.A、集合 カラーイラストver.B）

サイズ：A3

素材 ：紙

▼食うなモヤシッ！！！モグモグ美濃焼茶碗

美濃焼は東濃地方の一部に跨る地域で製作される陶磁器で、起源は平安時代まで遡ります。

現在においても日本で製造される陶磁器の約半数を占めており、暮らしに溶け込んだ焼き物として親しまれています。



アレン・ウォーカー、神田ユウ、ラビの原作コマイラストを美濃焼茶碗に仕上ました。



1点1点、手作業で制作しており、 シンプルですっきりとした形で普段使いにぴったりな美濃焼茶碗です。



1250度の超高温で焼きしめた磁器のため、抗菌衛生的であり汚れが付着しにくく、食洗機や電子レンジでの加熱にも対応可能です。

陶器と違い、磁器は吸水性がなく特別なお手入れの必要もなく丈夫です。

食器としてはもちろん、お部屋に飾ってインテリアとしてもお使いいただけます。

日常生活の様々なシーンでご活用ください。

▽仕様

価格 ：\2,750(税込)

サイズ：（約）高さ6.6×口径11.5cm

素材 ：磁器

▼ユニボール ワン ゲルインクボールペン

※画像は「アレン・ウォーカー ユニボール ワン ゲルインクボールペン」を使用しております。

ユニボール ワンは「濃くくっきり書きたい」というニーズに着目し、耐光性・耐水性に優れた顔料を使用した新ゲルインクを採用したボールペンです。



アレン・ウォーカーのイラストをボールペンに仕上げました。



ユニボール ワンインクは色材の紙繊維への浸透を極限まで抑えることで、黒は濃く、カラーは鮮やかに発色するため、ノートやメモを見返したときに「くっきり」と主張するインク描線が特徴です。

オーバル形状の「オープンワイヤークリップ」は、スタイリッシュなデザイン性に加え、ノートや手帳に挟みやすい可動式のクリップとなっており、様々なシーンでご活用いただけます。

お手元で作品の世界観をお楽しみください。

▽仕様

価格 ：各 \880(税込)

種類 ：全6種（アレン・ウォーカー、神田ユウ、ラビ、リナリー・リー、ハワード・リンク、ティムキャンピー）

サイズ ：全長13.9×軸径φ1.0×厚さ1.5cm

重さ ：9.8g

素材 ：軸：ＰＰ+グリップ付、ＡＢＳ クリップ：ＳＵＳ

インク色：ボルドーブラック、ブルーブラック、マンダリンオレンジ、ピンク、アボカドグリーン、マンゴーオレンジ

▼美濃焼について

岐阜県、東濃地方の一部に跨る地域で製作される陶磁器の総称です。

東濃地方は、日本最大の陶磁器生産拠点であり、中でも土岐市が陶磁器生産量の日本一の街です。

1978年7月22日に、通商産業省（現経済産業省）の伝統工芸品に認定されています。

美濃焼の特徴は織部、黄瀬戸、志野など多様な種類が存在することです。

代表的なものは千利休によって確立され古田織部の美学によって作られた「織部」です。

緑釉の深い緑色が特徴的です。

▼三菱鉛筆/ユニボール ワンについて

ユニボール ワンの特徴

「濃くくっきり書きたい」というニーズに着目し、

耐光性・耐水性に優れた顔料を使用した新ゲルインクを開発。

新開発のユニボール ワンインクは、色材の紙繊維への浸透を極限まで抑え、

色材本来の発色、黒は濃く、カラーは鮮やかに発色します。

ノートやメモを見返したときに、「くっきり」と主張するインク描線が特徴です。

▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)

https://amnibus.com/products/title/766?utm_source=press

https://x.com/AMNIBUS

「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社arma bianca

住所：〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F

お問合せフォーム：https://armabianca.com/contact

担当：齊藤直樹

Mail：support@amnibus.com

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