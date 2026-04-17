最大20％オフの“直前割モニタープラン”を発表 東京港発着 5月17日発MSCベリッシマ5泊6日クルーズが11.48万円～ 先着5組限定の特別価格
クルーズ予約サイト「ベストワンクルーズ」を運営する株式会社ベストワンドットコム（本社：東京都新宿区、代表取締役：野本洋平）は、MSCクルーズが運航する大型客船「MSCベリッシマ」の東京発着クルーズ（2026年5月17日出発）について、本日、最大20％割引となるモニター体験直前割プランの販売を開始いたしました。
本プランは、下船後に口コミアンケートへご回答いただくことを条件とした特別価格プランで、先着5組様限定です。対象となるバルコニー客室は、通常149,800円のところ114,800円と、約20％オフの特別価格でご案内しています。直前だからこそ実現した、非常にお得な限定プランです。
本クルーズは東京発着の5泊6日で、韓国・済州島や鹿児島を巡る人気の王道ルートです。済州島では、世界自然遺産の城山日出峰や万丈窟などの雄大な自然を、鹿児島では桜島や世界遺産の仙巌園など、歴史文化を感じられる観光地をお楽しみいただけます。移動の負担なく複数の人気観光地を巡れる点も、クルーズ旅行の大きな魅力です。
■MSCベリッシマの魅力
MSCベリッシマは、総トン数171,598トン、乗客定員5,000名を超える日本発着史上最大級の大型客船です。
船内には全長約80mのLEDドームを備えたプロムナードや、約1,000席のシアターがあり、毎晩本格的なショーを楽しめます。また、ウォータースライダーを備えたアクアパークや最新のエンターテインメント施設など、船内での滞在そのものを楽しめる充実した設備が揃っています。
さらに、レストランやバーも多数あり、本格的な地中海料理からカジュアルなビュッフェまで幅広い食事を楽しめる点も魅力です。
■本プラン概要
・最大20％割引
・バルコニー客室 114,800円～（通常149,800円）
・先着5組様限定
・下船後の口コミアンケート回答が条件
・2名1室限定
※本プランは特別価格のため、ご予約後は100％取消料が発生いたします。
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_5N_TYO_97761.html
■今後について
ベストワンクルーズでは、日本発着・海外発着ともに多様なクルーズ商品を取り揃え、引き続きお客様に最適な旅行プランをご提案してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347281/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門 WEB サイトを展開しています。金沢発着チャータークルーズでは 2 年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績がございます。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階
設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
本プランは、下船後に口コミアンケートへご回答いただくことを条件とした特別価格プランで、先着5組様限定です。対象となるバルコニー客室は、通常149,800円のところ114,800円と、約20％オフの特別価格でご案内しています。直前だからこそ実現した、非常にお得な限定プランです。
本クルーズは東京発着の5泊6日で、韓国・済州島や鹿児島を巡る人気の王道ルートです。済州島では、世界自然遺産の城山日出峰や万丈窟などの雄大な自然を、鹿児島では桜島や世界遺産の仙巌園など、歴史文化を感じられる観光地をお楽しみいただけます。移動の負担なく複数の人気観光地を巡れる点も、クルーズ旅行の大きな魅力です。
■MSCベリッシマの魅力
MSCベリッシマは、総トン数171,598トン、乗客定員5,000名を超える日本発着史上最大級の大型客船です。
船内には全長約80mのLEDドームを備えたプロムナードや、約1,000席のシアターがあり、毎晩本格的なショーを楽しめます。また、ウォータースライダーを備えたアクアパークや最新のエンターテインメント施設など、船内での滞在そのものを楽しめる充実した設備が揃っています。
さらに、レストランやバーも多数あり、本格的な地中海料理からカジュアルなビュッフェまで幅広い食事を楽しめる点も魅力です。
■本プラン概要
・最大20％割引
・バルコニー客室 114,800円～（通常149,800円）
・先着5組様限定
・下船後の口コミアンケート回答が条件
・2名1室限定
※本プランは特別価格のため、ご予約後は100％取消料が発生いたします。
https://www.best1cruise.com/B/MSC/CO__MSC_MSCBL_5N_TYO_97761.html
■今後について
ベストワンクルーズでは、日本発着・海外発着ともに多様なクルーズ商品を取り揃え、引き続きお客様に最適な旅行プランをご提案してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347281/images/bodyimage1】
【株式会社ベストワンドットコムについて】
同社はクルーズ旅行専門サイト「ベストワンクルーズ」を運営。国内外主要クルーズ会社の商品を取り扱い、掲載コース数・情報量ともに日本最大級のクルーズ専門 WEB サイトを展開しています。金沢発着チャータークルーズでは 2 年連続で「クルーズ・オブ・ザ・イヤー」優秀賞を受賞するなど、企画・販売の両面で実績がございます。
会社名：株式会社ベストワンドットコム
本社所在地：東京都新宿区富久町 16-6 西倉 LK ビル 2 階
設立：2005 年 9 月 5 日
代表取締役社長：野本 洋平
URL：https://www.best1cruise.com/
コーポレートサイト：https://www.best1cruise-corp.info/
配信元企業：株式会社ベストワンドットコム
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