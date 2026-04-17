「BYD AUTO 京都四条」新規オープン

株式会社オートバックスセブン

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）の連結子会社（孫会社）である株式会社バックスeモビリティ（代表取締役社長：三田真之）は、BYD Auto Japan株式会社の正規ディーラーとして、「BYD AUTO 京都四条」を、カーライフ＆カルチャーストア「A PIT AUTOBACS KYOTO SHIJO（以下、A PITオートバックス京都四条）」内に2026年4月18日（土）に新規オープンいたします。

ここがポイント！

■ 京都府初のBYD正規ディーラーが誕生

■ オートバックスへのインショップのため、カー用品やサービスが充実

■ 車両販売・整備に加え、EV充電器や蓄電池、V2H（Vehicle to Home)、ソーラーパネルの設置などワンストップでお客様のEVライフをサポート

「BYD AUTO 京都四条」は、京都府初のBYD正規ディーラーです。店舗は、京都市内の主要幹線道路である四条通と葛野大路通が交わる「葛野大路四条」交差点至近に位置し、名神高速道路「京都南IC」からも車で約20分と、アクセスしやすい立地にあります。「A PITオートバックス京都四条」にインショップ形態での出店により、カーライフを充実させるお買い物やセルフ洗車、カフェ利用などとあわせて、気軽にご利用いただける店舗です。

同店では、2025年12月発売のスーパーハイブリッドSUV「BYD SEALION 6（シーライオンシックス）」をはじめ、特定非営利活動法人日本自動車研究者ジャーナリスト会議（RJC）主催の「RJCカーオブザイヤー2025-2026」においてインポートカーオブザイヤーを受賞した「BYD SEALION 7（シーライオンセブン）」や「BYD DOLPHIN（ドルフィン）」などの試乗車をそろえ、車両を実際に体感できる環境を整えています。

白を基調としたショールームでは、BYDの専門知識を有するスタッフが、お客様のEVライフに関する疑問やご相談をはじめ、商談や試乗の受付まで幅広く対応します。メンテナンス面では、BYDの専門研修プログラム「BYD Academy※1」を修了したサービススタッフが、点検・車検・修理などのアフターサービスを実施し、お客様に安全と安心をご提供いたします。さらに、EV充電器やV2H（Vehicle to Home※2）、蓄電池、ソーラーパネルの設置、各種補助金申請のサポートなど、EV導入から運用までをワンストップで提供し、EVライフをトータルサポートいたします。



※1：BYDブランドの製品知識に加え、EV購入時のコンサルティングやアフターサービスなど、幅広いお客様対応の専門トレーニング。

※2：電気自動車のバッテリーに蓄えた電気を、家庭用電源として有効活用するシステム。災害時には非常用電源としても利用可能。

＜オープン記念イベント＞

2026年4月18日（土）～5月10日（日）の間、オープン記念イベントを開催します。

また、4月18日（土）・19日（日）の2日間限定で、2026年夏発売予定の新型軽EV「BYD RACCO（ラッコ）」を特別展示いたします。

来場特典：アンケートに回答した方へBYDオリジナル キーホルダーをプレゼント（先着200名様）

試乗特典：全国のオートバックス店舗でご利用いただける1,000円分の商品券をプレゼント

成約特典：全国のオートバックス店舗でご利用いただける20万円分の商品券をプレゼント

【店舗概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/10789/table/213_1_9f96f8bf11b335df5b624d5595c2915c.jpg?v=202604170251 ]

※A PITオートバックス京都四条の営業時間とは異なります。

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

【お客様からのお問い合わせ】

BYD AUTO 京都四条 TEL. 075-874-1252

【報道関係者からのお問い合わせ】

株式会社オートバックスセブン 広報・IR部 浅川、淡路

〒135-8717 東京都江東区豊洲5-6-52 NBF豊洲キャナルフロント

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