全米売上No.1 メンズボディケアブランド*　オールドスパイスがついに日本に本格上陸！　個性あふれる印象的な香りが特徴のフレグランスバーとボディウォッシュが新登場

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社

世界で愛されるメンズボディケアブランドの「オールドスパイス」が日本国内で本格展開いたします。ブランドのシンボルである「フレグランスバー」と「ボディウォッシュ」の2種類を、2026年4月下旬より全国で発売開始いたします。

世界で愛されるブランドが、ついに本格上陸

オールドスパイスは、ボディウォッシュなどのカテゴリーにおいて全米No.1*の売上を誇るメンズボディケアブランドとして、日本市場に本格参入します。

オールドスパイスは、エネルギッシュで遊び心あふれる世界観が国や世代を超えて支持され、アメリカをはじめヨーロッパや東南アジアなどへ展開するグローバルブランドへと成長してきました。日本での本格展開は今回が初めてとなり、日本のメンズボディケア市場に新たな風を吹き込みます。

オールドスパイスを象徴する４つの香り

オールドスパイスの最大の特徴は、一度体験すると忘れられない、個性的で深みのある香りです。今回新発売となるフレグランスバーとボディウォッシュでは、ピュアスポーツ、キャプテン、ウルフソーン、ベアグローブの4つの香りの製品をリリースします。いずれも印象的な香りが持続します。

ピュアスポーツ・・・ふわっと広がる爽やかで、清潔感のあるシトラスの香り。 長きにわたり

愛されている、オールドスパイスを代表する香りです。

キャプテン・・・雄大な存在感を放つような、シトラスを感じる爽やかさと華やかさを併せ持

つベルガモットの香り。スポーツを楽しむアクティブな男性におすすめです。

ウルフソーン・・・シトラスの爽やかさと、ガツンと広がるトロピカルフルーツの香り。どこか

遊び心を感じさせる香りは、周りとかぶらない香りを求めているあなたにぴったりです。

ベアグローブ・・・ すっきりした甘さときりっとしたスパイシーさがクセになるジューシーなフ

ルーツの香り。男性にも女性にもおすすめです。

【製品概要】

NEW!

オールドスパイス ピュアスポーツ フレグランスバー

オールドスパイス キャプテン フレグランスバー

オールドスパイス ウルフソーン フレグランスバー

オールドスパイス ベアグローブ フレグランスバー

脇に直接塗布するスティックタイプ。手軽にムラなく、さっと塗ることができます。外出前や運動前など時間や場所を問わず、お使いいただけます。

容量：45mL

価格：オープン価格

NEW!

オールドスパイス ピュアスポーツ ボディウォッシュ

オールドスパイス キャプテン ボディウォッシュ

オールドスパイス ウルフソーン ボディウォッシュ

オールドスパイス ベアグローブ ボディウォッシュ

汗のべたつきをしっかりと落としながら、バスルームいっぱいに広がる爽やかな香りで、心までリフレッシュさせるバスタイムを演出します。

容量 440mL

価格 オープン価格

＊ニールセンIQが集約・報告するシャンプー、ボディウォッシュ、制汗剤カテゴリー市場における国・製品階層別

売上データベースの一部に基づき、P&Gが算出。対象期間：2024年3月～2025年3月

＜オールドスパイスについて＞

オールドスパイスは、帆船のロゴをアイコンに、世界中で展開するメンズトータルケアブランドです。ブランドカラーのレッドを基調に、店頭や広告、さらにスポーツや音楽の現場を通じて、世代を超えた楽しく刺激的なメッセージを発信しています。アメリカ、ヨーロッパ、東南アジアを中心にシャンプー、ボディウォッシュ、フレグランスバーなど幅広い製品を展開し、多様な男性のニーズに応え続けています。