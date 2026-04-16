Risen EnergyがChina Huaneng Groupから1.2GWのHJTモジュールを受注、業界のリーダーシップを発揮

寧波・中国, 2026年4月16日 /PRNewswire/ -- 最近、Risen EnergyはChina Huaneng Groupとの戦略的協力においてマイルストーンを達成しました。両社間のHJTモジュールの総受注量は1.2 GWに達しました。現在、Risen Energyは約600 MWのモジュールの納入を完了しており、これらはHuaneng傘下の複数の大規模地上設置型発電所プロジェクトで効率的に使用されています。この達成は、主要な電力市場におけるHJT技術のGWレベルの供給と価値検証の新たな段階を示すものです。





世界をリードするエネルギーグループとして、China Huanengは太陽光発電（PV）モジュールに対する厳しい選定基準で知られています。今回の1GWを超える継続受注は、Risen Energyの製品価値とブランド力が市場で高く評価されたものと受け止められています。このプロジェクトでRisen Energyが提供したHyper-ionシリーズのHJTモジュールは、「効率向上とコスト削減」という中核的な優位性により、最優先の選択肢となったものと考えられます。

技術的には、これらのモジュールは、0BB（ゼロバスバー）技術、RisenLinkストレスフリー相互接続技術、および超薄型シリコンウェハープロセスといった独自の革新技術により、純銀の使用量を大幅に削減します。非シリコンコストを最適化すると同時に、グリーンで低炭素な製造コンセプトにも深く合致しています。性能面では、これらのモジュールは量産最大出力740Wp+を誇り、変換効率は業界をリードし続けています。90％±5％という超高両面率と-0.24％/℃という超低温係数を実現しており、雲南省のような高照度・高温環境下でも安定した発電性能と低劣化特性を維持しています。これにより、ライフサイクル全体の発電量を大幅に増加させ、電力の均等化原価（LCOE）を削減することができます。これは、「高出力・高収量・低劣化」というHuanengの中核的要件に的確に合致するものです。

今回の1GW規模の受注における円滑な納入と系統接続は、製品力の高さを反映するだけでなく、プロジェクト遂行における両社の効率的な協力関係を示しています。安定した生産能力、信頼性の高い製品品質、そして専門的なサービスを強みとして、Risen EnergyはHuanengの複数の主要発電所の定時完了と効率的な運用を実現し、さらなる協力関係の深化に向けた強固な基盤を築いています。

Risen EnergyとChina Huanengの協力関係は、大手太陽光発電企業と中央国有エネルギーグループが共同でグリーン転換を推進する典型的な事例です。HJT技術の大規模な応用が加速するにつれて、太陽光発電所の経済性を高め、「デュアルカーボン（dual-carbon）」目標を支えるHJTの役割はますます顕著になっていくでしょう。Risen Energyの担当者は、「当社は常にお客様の価値を優先し、HJTなどの最先端技術の研究開発を継続して深め、より多くのグローバルパートナーと連携し、新型電力システムの構築とグリーンエネルギー転換の促進に貢献してまいります」と述べました。

（日本語リリース：クライアント提供）

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