重力を忘れる15分。首も腰も。これ1台が「正解」になる。NIPLUX 「NOBI FIT(ノビフィット)」(2026年4月15日発売)

株式会社日創プラス

「3Dエアリフト」×「デュアル EMS」で毎日15分、いつでもどこでもストレッチ。

首と腰、革新の2wayケアが実現しました。

NIPLUXは、1つのデバイスに首と腰、それぞれに独立したシステムを搭載。

スイッチひとつで、その部位だけの「専用機」へ。

この機能美こそが、私たちが辿り着いた現代のセルフケアに対する答えです。

商品特徴

１.ハイブリッド2way機能

人間工学に基づいた曲線設計で、首と腰どちらもしなやかに寄り添い、トータルケア。

ただ当てるだけではない、物理的な「持ち上げ」がお手入れの鍵になります。

人間工学に基づいた曲線設計で、しなやかに寄り添う

２.エア機能

3Dエアリフトでの牽引ストレッチはまるでプロの指先の再現。空気の力で、重力から解き放たれる15分を体感していただけます。

また、左右・中央の3つの独立したエアバッグでダイナミックにストレッチ。単なる圧迫ではなく、プロがググッと持ち上げる『牽引』のような物理的アプローチで丸まった姿勢を押し広げ、のびやかな解放感を与えます。

『牽引』に似たアプローチで、プロの指先を再現

３.選べる4つの加圧モード

オートモード、アクティブモード、スイングモード、手動加圧モードを搭載。気になる部位に合わせたお好みのケアができます。加圧をオフにしたまま使用することも可能です。

自分好みのお手入れが可能な選べるモード

４.デュアルEMSテクノロジー

部位別に最適化されたデュアルEMSテクノロジー搭載。28段階のレベル調整によって、細かくケアを選ぶことができます。リラックスしたいとき、しっかりケアしたいとき、それぞれの部位に合わせた周波数を自動設定。手ではケアしにくい深層筋を刺激することができます。

オートモード、タッピングモード、流しモード、ポイント刺激モード、指先モードの５つの選べるEMSモードでお手入れできます。

周波数を設定することで、深層筋にアプローチ

５.温熱×赤色LEDケア

じんわりとろけるような心地よさの温熱効果で首と腰の緊張をケアします。自重を活かすことで、より効率的に熱を伝えます。低温モードと高温モードの2段階から選べるケア。

EMSと温熱の2つの機能で首・腰の筋肉に効率よくアプローチします。

効率的な温熱で首と腰の緊張をケア

６.毎日の習慣に溶け込む、スマートな設計

専用のリモコン付属で、装着したまま手元で強さ・モードを自由にコントロールできます。音声ガイダンス搭載で、レベルやモードをご案内できるので、眼を閉じたままリフレッシュ。15分の自動タイマーが設定されているので、使い過ぎを防止し、うっかり眠ってしまっても安心です。

安心して使用できるスマート設計

商品概要

商品名：NOBI FIT（ノビフィット）

価格：32,780円(税込み)

本体寸法：約397×209×67mm 重量：約１kg

セット内容：本体×1/ リモコン×1/ 充電用USBコード×1/取扱説明書兼保証×1

URL: https://niplux.jp/products/nobifit

※プレスリリース配信時の情報となり、最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。



NIPLUXについて

人々が「癒し」によって「楽しく・満足を得られる」毎日を過ごせるように、少しでも生活にプラスになればという想いから、健康機器・美容機器等を提供するブランドです。首や肩、腰、脚をケアするEMS機器や運動前後のセルフケアに最適な筋膜ガン、美顔器など、生活に寄り添う商品の製造・販売を行っています。家事やお仕事、スポーツ時など、場所を選ばず誰でも簡単にリラックスできるコンパクトでスタイリッシュなデザインも特徴です。



公式ストア：https://niplux.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/niplux_official/

X： https://x.com/NISSOPLUS

TikTok：https://www.tiktok.com/@niplux_beauty?_r=1&_t=ZS-910PZvpwXvl(https://www.tiktok.com/@niplux_beauty?_r=1&_t=ZS-910PZvpwXvl)

株式会社日創プラスについて

会社名 株式会社日創プラス

代表取締役 孟 一蘇

本社所在地 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目23-2 Park Front博多駅前1丁目8階

電話番号 092-719-0756

https://www.nissoplus.co.jp/

本件に関する取材・お問い合わせは、下記までご連絡ください。

E-mail：marketing@nissoplus.co.jp