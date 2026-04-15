Cloudflare、AIエージェントのライフサイクルを保護する「Cloudflare Mesh」を発表

クラウドフレアジャパン株式会社

（2026年 4月 14日 太平洋標準時6:00本国発表）

誰もが接続しやすいコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーであるCloudflare（クラウドフレア）は、本日、AIエージェントの進化に対応して構築されたプライベートネットワーキングソリューション「Cloudflare Mesh」（以下、「Mesh」）を発表しました。「Mesh」は、AIエージェント、人間、マルチクラウドインフラストラクチャを単一のセキュアなファブリックに統合することで、企業が次世代のAIアプリケーションを構築、展開、管理するためのネットワーク基盤を提供します。

企業・組織が実験段階のAIから実用レベルのエージェントに移行する中で、セキュリティという重要な障壁に直面しています。AIエージェントが本来の機能を発揮するためには、プライベートデータベース、社内API、ステージング環境へのディープアクセスが必要不可欠です。しかし、従来のVPNや手動で設定するトンネルを使用してのアクセス許可は速度が遅く、本質的なリスクも伴います。現在、多くのチームは、エージェントのアクセスを制限して、その機能も限定するか、あるいはリスクを背負ってプライベートなインフラをパブリックインターネットに公開して機能させるかの選択を迫られています。

Cloudflareの共同創設者兼最高経営責任者（CEO）であるマシュー・プリンス（Matthew Prince）は、「AIエージェントは、現在の開発ワークフローにおいて標準的な存在に普及してきましたが、人間向けに設計されたネットワーキングモデルによって制約を受けています。開発者は長年にわたり、複雑で使いづらいVPNとの格闘に何日も費やすか、プライベートインフラをオープンWebに公開するという危険な近道を通るか、どちらかの選択を迫られてきました。Meshは、そのトレードオフを解消します。エージェントがCloudflare上で稼働しているか、プライベートデータセンター内に存在するか、あるいは別のパブリッククラウド上かを問わず、エージェントとインフラの間に安全なブリッジを提供することで、チームがリリースするすべてのエージェントが初日から安全であることを保証します」と述べています。

Meshは、企業・組織によるAIの管理方法に根本的な変革をもたらします。単なる接続機能にとどまらず、エージェントの識別基盤としても機能します。Mesh環境では、すべてのエージェントが、すべての人間の従業員と同様に、固有の識別情報を持ちます。これによって、セキュリティチームは詳細なポリシー設定が可能になります。例えば、コーディングエージェントやサンドボックスが本番環境の財務記録にアクセスするのは厳密に制限しながら、ステージングデータベースを読み取ることは許可するといったことができます。

Cloudflareは、Workers、Workers VPC、Agents SDKなどの開発者プラットフォームとMeshを統合することで、AIエージェントに最初のエンドツーエンドのライフサイクルを提供します。

- 数日ではなく数分でプライベート接続を構築

Meshは、クロスクラウドネットワーキングの複雑さを解消し、開発者が、ノートパソコン、オフィスのハードウェア、マルチクラウド環境（AWS、GCP）を瞬時にひとつのプライベートファブリックに統合することが可能です。

- AIエージェントとインフラが実現するプライベートサービスへのセキュアなアクセス

企業・組織は、パブリックインターネットから完全に遮断された一貫性のあるネットワークを構築できるようになります。プライベートIPをCloudflareの大規模なグローバルネットワークを経由してルーティングすることで、クラウドインフラから分散型デバイス、AIツールに至るまで、機微データは暗号化され、外部の脅威から完全に遮断されます。

- AIエージェント向けのフルセキュアスタックを提供

Meshによって、Cloudflare Workers上で実行されるAIエージェントがWorkers VPCバインディングを介してプライベートネットワーク全体にアクセスできるようになります。開発者は、シンプルなコードコマンドを通じて、エージェントにプライベートAPIやデータベースへのスコープ付きアクセスを付与できるようになります。

詳細は、以下のリソースをご覧ください。

Agents Week 2026

https://www.cloudflare.com/ja-jp/agents-week/

Cloudflare Mesh

https://workers.cloudflare.com/ja-jp/product/mesh

Secure private networking for everyone: users, nodes, agents, Workers - introducing Cloudflare Mesh

https://blog.cloudflare.com/mesh/

Cloudflare（クラウドフレア）について

Cloudflare, Inc.（NYSE:NET / https://www.cloudflare.com/ja-jp/ ）は、より良いインターネットの構築の支援を使命に掲げる、誰もが接続しやすいコネクティビティクラウドのリーディングカンパニーです。Cloudflareのコネクティビティクラウドは、世界中のあらゆる組織や個人、アプリケーション、ネットワークを高速かつ安全にするとともに、複雑性やコストの削減を実現する、フル機能かつ統一された業界最先端のクラウドネイティブ製品と開発者ツールプラットフォームを提供しています。

世界最大規模かつ最も相互接続されているネットワークのひとつであるCloudflareは、日々何十億もの脅威をオンラインでブロックしており、大企業からスタートアップ、中小企業、非営利団体、人道支援団体、政府機関まで、世界中の何百万もの組織から信頼されています。

Cloudflareのコネクティビティクラウドの詳細については https://www.cloudflare.com/ja-jp/connectivity-cloud/ 、インターネットの最新トレンドとインサイトについては https://radar.cloudflare.com をご覧ください。

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