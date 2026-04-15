国産CMS『おりこうブログ』、「ITreview Grid Award 2026 Spring」の「ホームページ作成ソフト部門」で最高位の「Leader」を27期連続受賞

株式会社ディーエスブランド

株式会社ディーエスブランド（本社：長崎県長崎市 販売本部：東京都中央区、代表取締役社長：下山大祐）が開発・提供するWebサイト作成ツール（国産CMS）『おりこうブログ』が、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：黒野源太）主催の「ITreview Grid Award 2026 Spring」を3部門で受賞しましたので、お知らせいたします。

■ITreview Grid Award 2026 Spring 受賞概要

『おりこうブログ』は、顧客満足度と認知度の双方から評価される「ITreview Grid Award」において、以下の3部門で最高位の「Leader」に選出されました。

- ホームページ作成ソフト部門 （27期連続受賞）- CMS部門 （26期連続受賞）- Webカタログ・デジタルカタログ作成ツール部門 （8期連続受賞）

【ITreview Grid Awardとは】

ITreview Grid Awardは、IT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview」に集まったユーザーレビューをもとに、顧客満足度と認知度の二つの軸で製品を評価し、四半期に一度表彰する制度です。

今回『おりこうブログ』が受賞した「Leader」は、顧客満足度・認知度の両方が高く評価された製品に与えられる称号です。

日頃より『おりこうブログ』をご利用いただいているお客様、レビューを投稿いただいたお客様に心より感謝申し上げます。

■受賞背景

当社が開発・提供するCMS『おりこうブログ』は、「ITreview」において、ホームページ作成ソフト部門で顧客満足度NO.1※を獲得しています。

当社では、これらのレビューをお客様からの貴重なフィードバックとして捉え、製品開発やサポート体制の改善に活かすだけでなく、製品サイト内の導入事例コンテンツや各種資料において積極的に活用してまいりました。

こうした「お客様の声」を起点とした一連のコンテンツマーケティング活動が、見込み顧客にとって有益な情報提供となり、製品への信頼性向上に貢献している点を評価いただき、今回の受賞に至りました。

今後もお客様からいただく声を真摯に受け止め、よりご満足いただける製品・サービスの開発と、有益な情報発信に努めてまいります。

※出典：ITreview カテゴリーレポート2026 Winter ホームページ作成ソフト部門

■おりこうブログとは

IT・Webに詳しくない方でも、簡単にWebサイトを作成・運用できるノーコードの国産CMSです。シンプルな操作性と手厚いカスタマーサポートが特長で、日本全国の企業・団体に4万ライセンス以上の導入実績があります。

また、レビューサイト「ITreview」において、ホームページ作成ソフト部門で顧客満足度NO.1を獲得し、「Best Software in Japan 2025」TOP100にも選出されています。

製品サイト：https://oricoh-blog.com/

■株式会社ディーエスブランド 会社概要

株式会社ディーエスブランドは、簡単にWebサイトの作成・更新ができるCMS「おりこうブログ」シリーズを開発・提供しており、日本全国の企業・団体に4万ライセンス以上の導入実績があります。

その他にも、生成AI活用・kintone連携・メタバース・健康経営支援など幅広いソリューションを提供しており、誰でも簡単に利用できるシンプルな操作と、手厚いカスタマーサポートで企業のWeb活用を支援しています。

社 名：株式会社ディーエスブランド

代表者：代表取締役 下山大祐

所在地：

【本社】〒852-8003 長崎県長崎市旭町6番1号 タワーシティ長崎 タワーコート1F

【販売本部】〒104-0061東京都中央区銀座8丁目14-9 デュープレックス銀座タワー8/14 12F

設立年月：2005年11月1日

事業内容：CMSや各種クラウドサービスの開発・提供

URL：https://ds-b.jp/

【製品サイト一覧】

・おりこうブログ（CMS）

https://oricoh-blog.com/

・おりこうブログDX（業務改善ツール・kintoneとの連携ソリューション）

https://oricoh-blog.com/dx/

・おりこうブログCX（メタバースのビジネス活用ソリューション）

https://oricoh-blog.com/cx/

・おりこうブログHR（健康経営支援ソリューション）

https://oricoh-blog.com/hr/

・おりこうAIコンシェルジュ（生成AI活用の自動接客ソリューション）

https://oricoh.ai/concierge/

【メディアサイト一覧】

・ディーエスマガジン（中小企業のWeb活用ガイド）

https://ds-b.jp/dsmagazine/

・健康経営DSマガジン（企業の健康経営をサポートするメディアサイト）

https://hr.ds-b.jp/