芸術学部 辰巳清教授のコーチング事例が文化庁の事例集に掲載 〜非観光型・小規模文化財の活用モデルを提示〜

芸術学部 辰巳清教授のコーチング事例が文化庁の事例集に掲載 〜非観光型・小規模文化財の活用モデルを提示〜