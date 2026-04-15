秋月藩現当主も推薦。古都・秋月の歴史を「謎解き」で旅する、新しい観光体験キット登場。

合同会社未来アクセラレート

合同会社未来アクセラレートが展開する環境ミステリーレーベル「MARGINE（メルジーン）」は、福岡県朝倉市秋月を舞台にしたARG型の謎解き体験キット「秋月の茶屋から始まる物語」をBASEにて2,500円（税込）で販売開始します。

現地に行かなくても秋月を深く知ることができ、知るほど行きたくなる--物語と歴史が交差する、まったく新しい地域との出会い方です。

■【こんな体験、ありそうでなかった】

キットを手にした瞬間から、あなたは物語の中に引き込まれます。

同封された地図や手紙をたどりながら、デジタルとリアルが交差する秋月の世界へ。茶屋系VTuber「秋月みいひ」と協力しながら、秋月藩の歴史に刻まれたある「想い出」を追いかける体験は、観光ガイドでも歴史の教科書でもありません。

謎を解くたびに、秋月という町がすこしずつ、自分の中に息づき始める感覚--それがMARGINEの謎解きです。

■ストーリーについて

元秋月藩士の家系に伝わる、ある家宝にまつわる記憶。茶屋系VTuber「秋月みいひ」がプレイヤーとともにその記憶をたどり、秋月の歴史と文化の中に隠された「想い」を探し出す物語です。

ネガティブな要素を一切含まない、全年齢が安心して楽しめるコンテンツです。物語の詳細は、ぜひキットを手にとってからお楽しみください。

【同梱物】

・絵馬 天然木製／140×92mm

・秋月観光マップ A4・光沢紙

・秋月みいひの手紙 A5サイズ

デジタルコンテンツ（ブログ・謎解き専用ページ・メールでのやりとり）と連動しており、スマートフォン1台で体験できます。

販売価格：2,500円（税込）

BASEにて販売

【自治体・地域事業者の方へ】

「うちの地域でもこんな体験を作りたい」とお考えの自治体・観光協会・地域事業者の方からのご相談を受け付けています。MARGINEは、地域の歴史・文化・環境を題材にしたオリジナルARG型謎解きコンテンツの企画・制作が可能です。まずはお気軽にご連絡ください。

【推薦・協力】

推薦： 秋月藩現当主 黒田長幹氏

協力：黒門茶屋

謎解き監修：リー猫

秋月みいひＣＶ：真嶋ひより

後援：あさくら観光協会 秋月観光協会 一般社団法人あさくら.Fun 垂裕神社維持委員会

■MARGINEについて

MARGINEは「隠された善意や美しさに気づく」をコンセプトに、謎解きを通じて地域・環境・文化を「自分事」として体感できるコンテンツを制作するレーベルです。

宮崎県青島を舞台にした「1つのボールペンから始まる物語」をはじめ、これまでのSNS告知実績は累計約30万回以上。現在7,747名（2025年12月末時点）のユーザーを持ち、宮崎大学での教科書としての参画や実際の砂浜消失に関する談議に参加など、エンタメの枠を超えた取り組みを続けています。

■黒門茶屋について

福岡県朝倉市秋月の城下町に佇む「黒門茶屋」。歴史情緒あふれる秋月の街並みの中、地域の食文化と風土を大切に守り続ける老舗店舗。MARGINEの謎解きコンテンツの舞台としても登場し、物語と現実が交差する体験を提供している。

〒838-0011 福岡県朝倉市秋月野鳥６８４－２

営業時間10:00～16:00（木曜定休+不定休あり）

http://www.kuromonchaya.com/

■会社概要

社名 合同会社未来アクセラレート レーベル名 MARGINE（メルジーン） 所在地 宮崎県宮崎市

事業内容：環境ミステリーを題材とした謎解きコンテンツの企画・制作・販売

https://margine.earth/



お問い合わせ

MARGINE事務局：info@margine.earth

秋月の茶屋から始まる物語 :https://margine.official.ec/items/141202212BASE販売ページ