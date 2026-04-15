【FLO（フロ プレステージュ）】伝えたいのは、あふれるほどの「ありがとう」。5月10日「母の日」を彩る、お花のように愛らしい限定スイーツコレクションを発売。

株式会社フロジャポンフロプレステージュの母の日 【5月8日～10日販売】

関東を中心に洋菓子・洋惣菜のテイクアウトショップ117店舗（2026年4月10日現在）を展開する株式会社フロジャポン（本社：東京都武蔵野市）が運営するFLO＜フロプレステージュ＞では、2026年5月10日（日）の母の日に合わせ、5月8日（金）から10日（日）までの3日間、大切な人へ心からの「ありがとう」を届けるための「母の日スイーツコレクション」を販売いたします。

毎日を頑張る子育て世代のママから、いつも優しく見守ってくれるお祖母様まで。すべてのお母さんへ感謝を込めて、お店のスタッフがひとつひとつ丁寧に仕上げた「フラワーショートケーキ」をはじめ、箱を開けた瞬間に心ときめくラインナップをご用意しました。

https://www.flojapon.co.jp/blog/mothersday2026?utm_source=prtimes

家族の「ありがとう」を形にする、母の日の彩りスイーツ

【心弾む主役級】お花が咲いたような「母の日 フラワーショートケーキ」

母の日 フラワーショートケーキ

サイズ：ホール約15cm

本体価格 3,940円 （ 税込 4,255円）

母の日 フラワーショートケーキ中にもフレッシュな苺をサンド。

フレッシュな苺を、淡いピンク色のシャンティクリームとふわふわのスポンジでサンドしました。カーネーションの花をイメージして彩り鮮やかに仕上げた、母の日だけのスペシャルなホールケーキ。

食卓の真ん中に置くだけで、お祝いの席がパッと華やぎます。

【優雅なひとときを】バラ香る、贅沢な「母の日 フレーズ・ロゼ」

母の日 フレーズ・ロゼ

サイズ：ホール約12cm

本体価格 2,990円 （税込 3,229円）

母の日 フレーズ・ロゼバラのエディブルフラワーをトッピング。

上品なブルガリアローズがふわりと香る苺のムースケーキです。

なめらかなクレームブリュレと苺のコンフィチュールを重ね、バラの花と葉をイメージしたピンクとグリーンのつやつやのグラッサージュで仕上げました。

毎日忙しいお母さんに、束の間の休息と「Merci（ありがとう）」の気持ちを届ける、洗練された大人のためのご褒美スイーツです。

【家族の団らんに】キラキラ輝く「母の日 フリュイタルト」

母の日 フリュイタルト

サイズ：ホール約20cm

本体価格 2,990円 （税込 3,229円）

母の日 フリュイタルトダマンド生地とフルーツはFLO人気の組み合わせです。

アーモンドクリームのタルト生地に、苺や白桃コンポート、オレンジ、アメリカンチェリーなどのフルーツをたっぷりのせました。

宝石のようにキラキラした見た目は、お洒落なお母さんへのギフトにぴったり。

切り分ける時間も楽しくなる、家族みんなで「ありがとう」をシェアしたい一品です。

【お母さんの笑顔咲く】王道の美味しさ「母の日 タルトフレーズ」

母の日 タルトフレーズ

サイズ：約15cm

本体価格 1,990円 （税込 2,149円）

母の日 タルトフレーズ中にはカスタードクリームが入っています。

アーモンド香るダマンド台に、濃厚なカスタードクリームを絞り、丸ごとの苺とブルーベリーを贅沢にトッピングしました。

大好きなお母さんへ、感謝の気持ちをストレートに伝える王道のタルトです。

【はじめての贈り物に】心温まる「母の日 1輪のカーネーションケーキ」

母の日 1輪のカーネーションケーキ

1個

本体価格 740円 （税込 799円）

母の日 １輪のカーネーションケーキ苺のジュレを２層にサンド

ピンク色のクリームを丁寧に絞り、一輪のカーネーションを表現しました。

中には甘酸っぱい苺のジュレが隠れています。

小さなお子様がちょっぴり背伸びをして選ぶ姿に、成長を感じるひとときを。

お孫さんからお祖母様へ贈ったり「大好き」の気持ちをギュッと詰め込んだ、愛らしいサイズ感です。

販売概要

予約受付： 全国各店舗にて受付中

販売期間： 2026年5月8日（金）～ 5月10日（日）

販売店舗： FLO（フロ プレステージュ）全店（松戸アトレデリカ店を除く）

お店から、心を込めて「ありがとう」をお手伝い

FLOの母の日スイーツは、各店舗の店内厨房でひとつひとつ丁寧に仕上げています。

「お母さんが一番喜んでくれるものはなんだろう？」と、ご家族の皆様がお店で真剣に選んでくださる姿を大切に想いながら、スタッフが心を込めてフルーツをカットし、飾り、仕上げていきます。

お店で仕上げるからこそのみずみずしさと温もりを、大切な日のテーブルへお届けします。

たくさんの『ありがとう』と笑顔が重なる、あたたかな母の日となりますように。

※売り切れの際はご容赦ください。

※原材料の仕入れ状況などにより、販売期間が変更となる場合がございます。

※表記の税込み価格は小数点以下を切り下げたものです。出店している施設様によっては、価格表記が異なる場合がございます。

企業情報（株式会社フロジャポン）

https://www.flojapon.co.jp/

FLO＜フロプレステージュ＞では、「Smile with French ～フランスの食文化をもっと身近に、もっと楽しく～」のブランドコンセプトのもと、季節のフルーツを使用して店内で焼き上げるタルトや、素材にこだわった美しく華やかなケーキ、贈り物におすすめの焼菓子ギフトなど、フランスのエスプリから生まれたスイーツやデリカをリーズナブルな価格でご提供しております。

https://www.flojapon.co.jp/about_flo.html

商品情報

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