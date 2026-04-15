4月15日「良いご縁の日」＆4月22日「良い夫婦の日」に、婚活パーティー【女性参加費0円】キャンペーンを全国で実施します

株式会社IBJ

国内最多*¹の成婚数を誇る株式会社IBJ（代表取締役社長：土谷 健次郎、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071）が運営する婚活パーティーサービス「IBJ Matching」は、語呂合わせで縁起の良いとされる4月15日（良いご縁の日）および4月22日（良い夫婦の日）に合わせ、婚活中の女性を応援する特別企画を実施いたします。対象となる全国の店舗（一部を除く）にて、女性の参加費を「0円」とし、春の新しい出会いの一歩を強力にバックアップします。

■ 背景と目的

新生活が始まる4月は、環境の変化とともに「新しい出会い」への意欲が高まる季節です。

IBJ Matchingでは、「婚活に興味はあるけれど、一歩が踏み出せない」「まずは気軽に参加してみたい」といった女性の声に応えるため、語呂合わせで縁起の良い2日間を「女性応援デー」として設定しました。

4月15日（良いご縁の日）：新しい出会いのきっかけづくりに

4月22日（良い夫婦の日）：将来を見据えた出会いに

参加費無料という形で、婚活の第一歩をより身近にします。

■ イベント概要

本キャンペーンでは、全国の対象拠点で開催される特定のパーティーにおいて、女性の参加費を無料といたします。

開催日程：4月15日（水）、4月22日（水）

対象者：女性

参加費：無料

お申し込み方法：以下のURLより、ご希望のエリアや条件を選択して対象パーティーをお探しいただけます。

https://www.partyparty.jp/party_hope_search/415enhuhu/search

■ 今後の展望

IBJ Matchingでは、婚活は“ハードルが高いもの”という意識を変えていきたいと考えています。

今回のキャンペーンをきっかけに、これまで一歩を踏み出せなかった方にも、気軽に出会いの場を体験いただくことで、婚活に対する心理的なハードルを下げていきます。

今後は、初めての方でも参加しやすい環境づくりを強化し、気軽な一歩が次のご縁につながる機会の創出に取り組んでまいります。

■IBJ Matching

東証プライム市場の株式会社IBJが運営する、婚活サービスです。専用ラウンジでの1対1の個室トークから、恋活謎解き・趣味コンなどバラエティ豊かなパーティーで、業界屈指のマッチング率を実現。接客接遇研修やロープレ等を行い、高い基準をクリアしたスタッフが運営に携わることで、満足度の向上（＝マッチングの向上）を目指しています。

URL ：https://www.partyparty.jp/

ios ：https://apple.co/2qLiyI7

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.ibjapan.partyparty

■株式会社IBJ

マッチングにとどまらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）*を創出しています。人にしかできない親身なサポートとITを掛け合わせ、独自の結婚相談所ネットワークを基盤としたサービスを展開。結婚をゴールとするのではなく、その先の”幸せな人生”を見据えたライフデザイン支援へと事業領域を拡大しています。

創業以来変わらない「ご縁がある皆様を幸せにする」という理念のもと、日本の深刻な課題である人口減少問題に対し、結婚から始まる幸せの循環を生み出すことで、持続可能な社会の実現に貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 土谷 健次郎

設 立 ：2006年2月（創業：2000年）

公式サイト：https://www.ibjapan.jp/

*日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数