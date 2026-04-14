『ドラゴンポーカー』×TVアニメ『進撃の巨人』「コラボ開催記念！豪華プレゼントキャンペーン」4月14日(火)よりXで実施！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『ドラゴンポーカー』とTVアニメ『進撃の巨人』のコラボイベントを記念して「コラボ開催記念！豪華プレゼントキャンペーン」を、2026年4月14日(火)より実施することをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346848/images/bodyimage1】
◆コラボイベントお知らせページ:
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/shingeki-5.html
4月14日(火)より、TVアニメ『進撃の巨人』とのコラボイベントを記念して「コラボ開催記念！豪華プレゼントキャンペーン」を実施いたします。対象ポストのリポスト数に応じて豪華アイテムや、抽選でギフトコードをプレゼント！キャンペーンへのたくさんのご参加お待ちしています！
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『進撃の巨人』の限定コラボカードが復刻＆新カードも登場！
今回は「エレン・イェーガー(制服Ver.)」「ミカサ・アッカーマン(制服Ver.)」「アルミン・アルレルト(制服Ver.)」「リヴァイ(制服Ver.)」などが新登場！
■コラボ開催期間
2026年4月17日(金)メンテナンス後 ～5月1日(金)11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346848/images/bodyimage2】
コラボ限定の役ボイスが登場！
コラボ期間中の限定アイテムとして「エレン・イェーガー(CV:梶裕貴)」「ミカサ・アッカーマン(CV:石川由依)」「リヴァイ (CV:神谷浩史)」「アルミン・アルレルト(CV:井上麻里奈)」「ハンジ・ゾエ(CV:朴璐美)」「ファルコ・グライス(CV:花江夏樹)」「サシャ・ブラウス(CV:小林ゆう)」「ライナー・ブラウン(CV:細谷佳正)」「フロック・フォルスター(CV:小野賢章)」に加え、新たに「コニー・スプリンガー(CV:下野紘)」「ピーク・フィンガー(CV:沼倉愛美)」の役ボイスがアイテムショップに登場します。
■販売期間
2026年4月17日(金)メンテナンス後 ～ 5月1日(金)11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346848/images/bodyimage3】
「コラボ開催記念！豪華プレゼントキャンペーン」開催！
『ドラゴンポーカー』X公式アカウントをフォローして、ハッシュタグ「#ドラポ進撃の巨人コラボ」をつけて引用リポストすると抽選でギフトコードをプレゼント！さらに合計3000リポスト達成で、SSレアガチャチケット5枚をユーザー全員にプレゼントいたします！
■開催期間
2026年4月14日(火) ～ 5月1日(金)11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346848/images/bodyimage4】
【参加方法】
(1) 『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント(@DragonPoker_aso)をフォロー
(2) 『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント(@DragonPoker_aso)が投稿するキャンペーン対象ポストをリポスト、またはハッシュタグ「#ドラポ進撃の巨人コラボ」をつけて引用リポスト
(3) 3000リポスト達成で豪華アイテムを全ユーザーにプレゼント！
※リポストは、Xの公式リポスト機能を使用してください
※最終結果は『ドラゴンポーカー』公式Xアカウントにて発表いたします
【報酬内容および賞品】
○引用リポスト賞：ギフトコード（App Store＆iTunes/Google Play） 5名様
○3000リポスト達成賞：SSレアガチャチケット 5枚 全ユーザー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346848/images/bodyimage1】
◆コラボイベントお知らせページ:
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/shingeki-5.html
4月14日(火)より、TVアニメ『進撃の巨人』とのコラボイベントを記念して「コラボ開催記念！豪華プレゼントキャンペーン」を実施いたします。対象ポストのリポスト数に応じて豪華アイテムや、抽選でギフトコードをプレゼント！キャンペーンへのたくさんのご参加お待ちしています！
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『進撃の巨人』の限定コラボカードが復刻＆新カードも登場！
今回は「エレン・イェーガー(制服Ver.)」「ミカサ・アッカーマン(制服Ver.)」「アルミン・アルレルト(制服Ver.)」「リヴァイ(制服Ver.)」などが新登場！
■コラボ開催期間
2026年4月17日(金)メンテナンス後 ～5月1日(金)11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346848/images/bodyimage2】
コラボ限定の役ボイスが登場！
コラボ期間中の限定アイテムとして「エレン・イェーガー(CV:梶裕貴)」「ミカサ・アッカーマン(CV:石川由依)」「リヴァイ (CV:神谷浩史)」「アルミン・アルレルト(CV:井上麻里奈)」「ハンジ・ゾエ(CV:朴璐美)」「ファルコ・グライス(CV:花江夏樹)」「サシャ・ブラウス(CV:小林ゆう)」「ライナー・ブラウン(CV:細谷佳正)」「フロック・フォルスター(CV:小野賢章)」に加え、新たに「コニー・スプリンガー(CV:下野紘)」「ピーク・フィンガー(CV:沼倉愛美)」の役ボイスがアイテムショップに登場します。
■販売期間
2026年4月17日(金)メンテナンス後 ～ 5月1日(金)11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346848/images/bodyimage3】
「コラボ開催記念！豪華プレゼントキャンペーン」開催！
『ドラゴンポーカー』X公式アカウントをフォローして、ハッシュタグ「#ドラポ進撃の巨人コラボ」をつけて引用リポストすると抽選でギフトコードをプレゼント！さらに合計3000リポスト達成で、SSレアガチャチケット5枚をユーザー全員にプレゼントいたします！
■開催期間
2026年4月14日(火) ～ 5月1日(金)11:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346848/images/bodyimage4】
【参加方法】
(1) 『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント(@DragonPoker_aso)をフォロー
(2) 『ドラゴンポーカー』公式Xアカウント(@DragonPoker_aso)が投稿するキャンペーン対象ポストをリポスト、またはハッシュタグ「#ドラポ進撃の巨人コラボ」をつけて引用リポスト
(3) 3000リポスト達成で豪華アイテムを全ユーザーにプレゼント！
※リポストは、Xの公式リポスト機能を使用してください
※最終結果は『ドラゴンポーカー』公式Xアカウントにて発表いたします
【報酬内容および賞品】
○引用リポスト賞：ギフトコード（App Store＆iTunes/Google Play） 5名様
○3000リポスト達成賞：SSレアガチャチケット 5枚 全ユーザー