＜ウィング久里浜 開店39周年記念＞４月25日（土）～５月６日（水・振休）『GOLDENWEEK　FAIR　2026』

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株式会社 京急百貨店

京急グループの株式会社京急百貨店（本社：横浜市港南区，社長：島田 良亮）が運営する商業施設


『ウィング久里浜』（所在地：横須賀市久里浜）は，2026年４月25日（土）に開店39周年を迎えます。開店39周年を記念して，４月25日（土）から５月６日（水・振休）まで『GOLDENWEEK FAIR 2026』を開催いたします。



『GOLDENWEEK FAIR 2026』では，４月25日（土）・26日（日）の２日間，「〈ウィング久里浜開店39周年記念〉お買上げ抽選会」を開催いたします。ウィング久里浜館内にて2,000円（税込）以上お買い上げいただいた当日分のレシートを抽選会場にお持ちいただくと，「ウィング久里浜専門店商品券5,000円分」などが当たる抽選会にご参加いただけます。



また，５月２日（土）から６日（水・振休）までの５日間は「お絵かき５days」と題し，お子さま向けのイベントを連日開催いたします。５月２日（土）・３日（日・祝）は，紙に描いた絵がその場でスクリーンに投影されレースに参加できる「おえかきパラダイスレース」，５月４日（月・祝）は，地元・横須賀市在住のアーティスト「Tanochi」さんによるライブペイントと，お子さまのぬりえで大きな鯉のぼりを完成させるイベント，５月５日（火・祝）は，アーティストがお好きな鯉のぼりなどのイラストを頬や腕に描く「ボディペイントサービス」，５月６日（水・振休）は，床面の大きなキャンバスに自由に絵を描くイベントと，盛りだくさんの５日間です。



さらに，開店39周年を記念して【GRAN SAC'S】や【LBC with Life】などにおいて，「39」にちなんだ期間限定のスペシャルサービスをご用意しているほか，『GOLDENWEEK FAIR 2026』期間中，飲食・食料品各店舗では，季節のおすすめメニューやキッズメニューを取り揃えるなど，ご家族みなさまでお楽しみいただけるゴールデンウィークとなっております。



◆◆『GOLDENWEEK FAIR 2026』について◆◆


日　　時　４月25日（土）～５月６日（水・振休）



１．〈ウィング久里浜開店39周年記念〉各日先着390名さま限定！お買上げ抽選会


期間中2,000円（税込）以上のレシート（当日分のみ・合算不可）を抽選会場にお持ちいただくと，「ウィング久里浜専門店商品券5,000円分」などが当たる抽選会にご参加いただけます。


※各日お一人さま１回限り


※ウィング久里浜公式Instagram(https://www.instagram.com/wing_kurihama?igsh=MXZjOTd3eWV1cHlweQ==)をフォローしていただいた方は，追加で１回ご参加いただけます。



日時　４月25日（土）・26日（日）各日10：00～16：00


　　　※各日限定数に達し次第，終了いたします。


場所　５階レストランプラザ




ウィング久里浜公式Instagram





２．お絵かき５days


日時　５月２日（土）～６日（水・振休）各日11：00～16：00


場所　４階イベントプラザ


対象　小学生以下のお子さま


（1）おえかきパラダイスレース

紙に描いた乗り物の絵がその場で大きなスクリーン上に投影されます。コントローラーを使ってレースに参加しよう！


開催日　５月２日（土）・３日（日・祝）


参加条件　当日，ウィング久里浜館内でお買上げいただいた500円（税込） 以上のレシート（合算不可）をご提示で，お一人さまにつき１回ご参加可能



※写真はイメージです。

（2）ライブペイント＆ぬりえ「大きな鯉のぼりを完成させよう」

横須賀市在住のアーティストTanochiさんが鯉のぼりの枠をライブペイントで描きます。ご参加のお子さまには，鯉のぼりの鱗となる部分をぬりえでご作成いただき，大きな鯉のぼりを完成させます。


開催日　５月４日（月・祝）


参加費　無料



Tanochiさん

（3）ボディペイントサービス

お好きな鯉のぼりなどのイラストを選んでいただき，アーティスト（フェイスペインター☆ミホウさん，Tanochiさん）がお子さまの頬や腕にボディペイントを描きます。


開催日　５月５日（火・祝）


参加費　無料



フェイスペインター☆ミホウ さん


世界大会 Check Art/Body Part 部門


2007年・2008年連続優勝





（4）巨大お絵描きスペース登場！

会場床面に，大きなキャンバスが登場！自由に絵を描こう！


開催日　５月６日（水・振休）


参加費　無料



お絵描きスペースイメージ

３．〈開店39周年記念〉スペシャルサービス


開店39周年を記念し『GOLDENWEEK FAIR 2026』開催期間中，各店舗にて「39」にちなんだスペシャルサービスを実施いたします。


（一例）【GRAN SAC'S】スポーツブランドリュック対象商品39％OFF


　　　 　【LBC with Life】ファッションアイテム対象商品39％OFF


４．季節の期間限定メニュー＆キッズメニュー特集


『GOLDENWEEK FAIR 2026』開催期間中，飲食・食料品各店舗にて，季節のおすすめ商品やお子さま向け商品をご用意いたします。






※写真は一例です。



５．お客さまのお問い合わせ先


ウィング久里浜　TEL.046-834-8958（代表）　【受付時間10：00～18：00】



【ウィング久里浜概要】


商業施設名　　ウィング久里浜


所在地 神奈川県横須賀市久里浜４丁目４番10号


営業時間 ショッピング 　　10：00～20：00　


　　　　　 　※一部店舗により営業時間が異なります。


　　　　 ５階レストラン　 11：00～21：30


　１階京急ストア 平 日 10：00～22：00


　　　　　　　　　　　　　　土日祝 10：00～21：00


駐　車　場　 （提携先）タイムズ京急久里浜　250台　24時間営業


店　舗　数　　52店舗　※2026年４月13日現在


ホームページ　https://www.wing-net.ne.jp/kurihama/