＜ウィング久里浜 開店39周年記念＞４月25日（土）～５月６日（水・振休）『GOLDENWEEK　FAIR　2026』

株式会社 京急百貨店

京急グループの株式会社京急百貨店（本社：横浜市港南区，社長：島田 良亮）が運営する商業施設

『ウィング久里浜』（所在地：横須賀市久里浜）は，2026年４月25日（土）に開店39周年を迎えます。開店39周年を記念して，４月25日（土）から５月６日（水・振休）まで『GOLDENWEEK FAIR 2026』を開催いたします。

『GOLDENWEEK FAIR 2026』では，４月25日（土）・26日（日）の２日間，「〈ウィング久里浜開店39周年記念〉お買上げ抽選会」を開催いたします。ウィング久里浜館内にて2,000円（税込）以上お買い上げいただいた当日分のレシートを抽選会場にお持ちいただくと，「ウィング久里浜専門店商品券5,000円分」などが当たる抽選会にご参加いただけます。

また，５月２日（土）から６日（水・振休）までの５日間は「お絵かき５days」と題し，お子さま向けのイベントを連日開催いたします。５月２日（土）・３日（日・祝）は，紙に描いた絵がその場でスクリーンに投影されレースに参加できる「おえかきパラダイスレース」，５月４日（月・祝）は，地元・横須賀市在住のアーティスト「Tanochi」さんによるライブペイントと，お子さまのぬりえで大きな鯉のぼりを完成させるイベント，５月５日（火・祝）は，アーティストがお好きな鯉のぼりなどのイラストを頬や腕に描く「ボディペイントサービス」，５月６日（水・振休）は，床面の大きなキャンバスに自由に絵を描くイベントと，盛りだくさんの５日間です。

さらに，開店39周年を記念して【GRAN SAC'S】や【LBC with Life】などにおいて，「39」にちなんだ期間限定のスペシャルサービスをご用意しているほか，『GOLDENWEEK FAIR 2026』期間中，飲食・食料品各店舗では，季節のおすすめメニューやキッズメニューを取り揃えるなど，ご家族みなさまでお楽しみいただけるゴールデンウィークとなっております。

◆◆『GOLDENWEEK FAIR 2026』について◆◆

日 時 ４月25日（土）～５月６日（水・振休）

１．〈ウィング久里浜開店39周年記念〉各日先着390名さま限定！お買上げ抽選会

期間中2,000円（税込）以上のレシート（当日分のみ・合算不可）を抽選会場にお持ちいただくと，「ウィング久里浜専門店商品券5,000円分」などが当たる抽選会にご参加いただけます。

※各日お一人さま１回限り

※ウィング久里浜公式Instagram(https://www.instagram.com/wing_kurihama?igsh=MXZjOTd3eWV1cHlweQ==)をフォローしていただいた方は，追加で１回ご参加いただけます。

日時 ４月25日（土）・26日（日）各日10：00～16：00

※各日限定数に達し次第，終了いたします。

場所 ５階レストランプラザ

ウィング久里浜公式Instagram

２．お絵かき５days

日時 ５月２日（土）～６日（水・振休）各日11：00～16：00

場所 ４階イベントプラザ

対象 小学生以下のお子さま

（1）おえかきパラダイスレース

紙に描いた乗り物の絵がその場で大きなスクリーン上に投影されます。コントローラーを使ってレースに参加しよう！

開催日 ５月２日（土）・３日（日・祝）

参加条件 当日，ウィング久里浜館内でお買上げいただいた500円（税込） 以上のレシート（合算不可）をご提示で，お一人さまにつき１回ご参加可能

※写真はイメージです。（2）ライブペイント＆ぬりえ「大きな鯉のぼりを完成させよう」

横須賀市在住のアーティストTanochiさんが鯉のぼりの枠をライブペイントで描きます。ご参加のお子さまには，鯉のぼりの鱗となる部分をぬりえでご作成いただき，大きな鯉のぼりを完成させます。

開催日 ５月４日（月・祝）

参加費 無料

Tanochiさん（3）ボディペイントサービス

お好きな鯉のぼりなどのイラストを選んでいただき，アーティスト（フェイスペインター☆ミホウさん，Tanochiさん）がお子さまの頬や腕にボディペイントを描きます。

開催日 ５月５日（火・祝）

参加費 無料

フェイスペインター☆ミホウ さん

世界大会 Check Art/Body Part 部門

2007年・2008年連続優勝

（4）巨大お絵描きスペース登場！

会場床面に，大きなキャンバスが登場！自由に絵を描こう！

開催日 ５月６日（水・振休）

参加費 無料

３．〈開店39周年記念〉スペシャルサービス

お絵描きスペースイメージ

開店39周年を記念し『GOLDENWEEK FAIR 2026』開催期間中，各店舗にて「39」にちなんだスペシャルサービスを実施いたします。

（一例）【GRAN SAC'S】スポーツブランドリュック対象商品39％OFF

【LBC with Life】ファッションアイテム対象商品39％OFF

４．季節の期間限定メニュー＆キッズメニュー特集

『GOLDENWEEK FAIR 2026』開催期間中，飲食・食料品各店舗にて，季節のおすすめ商品やお子さま向け商品をご用意いたします。

※写真は一例です。

５．お客さまのお問い合わせ先

ウィング久里浜 TEL.046-834-8958（代表） 【受付時間10：00～18：00】

【ウィング久里浜概要】

商業施設名 ウィング久里浜

所在地 神奈川県横須賀市久里浜４丁目４番10号

営業時間 ショッピング 10：00～20：00

※一部店舗により営業時間が異なります。

５階レストラン 11：00～21：30

１階京急ストア 平 日 10：00～22：00

土日祝 10：00～21：00

駐 車 場 （提携先）タイムズ京急久里浜 250台 24時間営業

店 舗 数 52店舗 ※2026年４月13日現在

ホームページ https://www.wing-net.ne.jp/kurihama/