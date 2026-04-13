ヘリウムガス分離膜市場規模推移：2026年122百万米ドルから2032年178百万米ドルへ拡大
ヘリウムガス分離膜とは
ヘリウムガス分離膜は、混合ガス中からヘリウムを選択的に分離・回収するために設計された膜分離技術であり、産業ガス処理プロセスにおける中核コンポーネントとして位置付けられる。ヘリウムは極低温特性や不活性性を持つ戦略的工業ガスであり、MRI冷却、半導体製造、研究用途、航空宇宙、浮揚ガスなど多様な用途で使用されるため、その安定供給は産業インフラ上極めて重要である。
ヘリウムガス分離膜の世界市場規模は2025年に115百万米ドルと推定され、2032年には178百万米ドルへ拡大し、2026年から2032年にかけてCAGR6.5%で成長する見通しである。成長の背景には、ヘリウム供給制約の長期化と高純度ガス需要の増加がある。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346753/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346753/images/bodyimage2】
図. ヘリウムガス分離膜の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ヘリウムガス分離膜―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ヘリウムガス分離膜の世界市場は、2025年に95975百万米ドルと推定され、2026年には113700百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）17.2%で推移し、2032年には295116百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ 産業需要拡大とヘリウム供給制約の構造変化
ヘリウムガス分離膜市場の成長は、ヘリウム資源の地政学的制約と産業需要の拡大という二重構造によって牽引されている。特に医療分野ではMRI装置の増設により高純度ヘリウム需要が安定的に拡大し、半導体製造においても極低温プロセスおよびパージ用途で需要が増加している。
直近6か月の業界動向では、北米および中東地域におけるヘリウム供給不安定化が再び顕在化しており、スポット価格の変動幅が拡大したことで、現場レベルでは膜分離・回収システムの導入検討が加速している。この結果、従来の単純回収から高効率リサイクル型プロセスへの移行が進行している。
■ 地域別市場構造と供給集中リスク
地域別では北米が世界最大市場で約39%を占め、次いで欧州が22%、中国が17%を占有している。北米市場の優位性は、石油・ガス産業における副生ヘリウム回収設備の普及と、産業ガスインフラの成熟度に起因している。
一方で、供給側の地理的偏在は市場リスクとして顕在化している。特にヘリウムは天然ガス採掘副産物に依存するため、地政学リスクやエネルギー政策の変化が直接供給量に影響する構造となっており、膜分離技術の重要性は今後さらに高まると見られる。
■ 技術構造と製品セグメンテーションの高度化
製品タイプ別ではポリマーメンブレンが最大セグメントであり、約80%の市場シェアを占めている。ポリマーメンブレンは低コスト・高加工性を特徴とし、石油・ガス用途での導入が進んでいる。一方で無機膜は高耐久性と選択透過性に優れ、高純度用途向けに採用が拡大している。
用途別では石油・ガス分野が最大需要セグメントで約36%を占めており、ガス精製・回収プロセスにおける膜分離装置の導入が進展している。半導体および医療分野でも高純度ヘリウム供給ニーズの増加により、応用範囲は拡大傾向にある。
■ 競争環境とグローバル供給構造
ヘリウムガス分離膜市場の主要企業には、Air Liquide、Air Products、UBE Corporationなどが含まれ、上位3社で約62%の市場シェアを占める寡占構造となっている。
ヘリウムガス分離膜は、混合ガス中からヘリウムを選択的に分離・回収するために設計された膜分離技術であり、産業ガス処理プロセスにおける中核コンポーネントとして位置付けられる。ヘリウムは極低温特性や不活性性を持つ戦略的工業ガスであり、MRI冷却、半導体製造、研究用途、航空宇宙、浮揚ガスなど多様な用途で使用されるため、その安定供給は産業インフラ上極めて重要である。
ヘリウムガス分離膜の世界市場規模は2025年に115百万米ドルと推定され、2032年には178百万米ドルへ拡大し、2026年から2032年にかけてCAGR6.5%で成長する見通しである。成長の背景には、ヘリウム供給制約の長期化と高純度ガス需要の増加がある。
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図. ヘリウムガス分離膜の世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ヘリウムガス分離膜―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ヘリウムガス分離膜の世界市場は、2025年に95975百万米ドルと推定され、2026年には113700百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）17.2%で推移し、2032年には295116百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ 産業需要拡大とヘリウム供給制約の構造変化
ヘリウムガス分離膜市場の成長は、ヘリウム資源の地政学的制約と産業需要の拡大という二重構造によって牽引されている。特に医療分野ではMRI装置の増設により高純度ヘリウム需要が安定的に拡大し、半導体製造においても極低温プロセスおよびパージ用途で需要が増加している。
直近6か月の業界動向では、北米および中東地域におけるヘリウム供給不安定化が再び顕在化しており、スポット価格の変動幅が拡大したことで、現場レベルでは膜分離・回収システムの導入検討が加速している。この結果、従来の単純回収から高効率リサイクル型プロセスへの移行が進行している。
■ 地域別市場構造と供給集中リスク
地域別では北米が世界最大市場で約39%を占め、次いで欧州が22%、中国が17%を占有している。北米市場の優位性は、石油・ガス産業における副生ヘリウム回収設備の普及と、産業ガスインフラの成熟度に起因している。
一方で、供給側の地理的偏在は市場リスクとして顕在化している。特にヘリウムは天然ガス採掘副産物に依存するため、地政学リスクやエネルギー政策の変化が直接供給量に影響する構造となっており、膜分離技術の重要性は今後さらに高まると見られる。
■ 技術構造と製品セグメンテーションの高度化
製品タイプ別ではポリマーメンブレンが最大セグメントであり、約80%の市場シェアを占めている。ポリマーメンブレンは低コスト・高加工性を特徴とし、石油・ガス用途での導入が進んでいる。一方で無機膜は高耐久性と選択透過性に優れ、高純度用途向けに採用が拡大している。
用途別では石油・ガス分野が最大需要セグメントで約36%を占めており、ガス精製・回収プロセスにおける膜分離装置の導入が進展している。半導体および医療分野でも高純度ヘリウム供給ニーズの増加により、応用範囲は拡大傾向にある。
■ 競争環境とグローバル供給構造
ヘリウムガス分離膜市場の主要企業には、Air Liquide、Air Products、UBE Corporationなどが含まれ、上位3社で約62%の市場シェアを占める寡占構造となっている。