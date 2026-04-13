【1,000名規模！】ご家族で楽しめる「第15回 春のバイクフェスタ」を姪浜ドライビングスクールにて4月29日（水・祝）に開催

株式会社サワライズ

福岡市西区姪浜で不動産、飲食、インテリア、医療介護、スクール等の街づくりビジネスを展開する株式会社サワライズ （本社：福岡県福岡市西区、代表取締役：柴田 耕治）が運営する、「姪浜ドライビングスクール」にて、2026年4月29日（水・祝）に、ご家族でお楽しみいただける、ご来場者1,000人規模のイベント「第15回 春のバイクフェスタ」を開催いたします。

https://www.meids.co.jp/

福岡市西区姪浜に拠点を置く「姪浜ドライビングスクール」

「姪浜ドライビングスクール」は、福岡市地下鉄 空港線 室見駅・姪浜駅より徒歩約8分の場所にある、普通車と二輪車の専用コースをもつ公安委員会指定の自動車教習所です。

モラルやマナーを身につけた「安全な運転者の育成」に力を注ぎ、地域の安全活動も推進し、快適・安全な社会づくりを目指しています。また、普通車・二輪車の免許取得だけでなく、高齢者講習、ペーパードライバー講習、企業様向け安全講習など各種講習もご用意しています。

■「第15回 春のバイクフェスタ」とは？イベント3つの見どころ

1. 人気二輪車メーカーが集結！教習所コースで憧れのバイクを体感

ハーレーダビットソンやトライアンフなど、国内外の人気二輪車メーカーが姪ドラに一堂に会します。 教習所内の安全なコースを利用して憧れのバイクに試乗できるほか、各社による車両の展示や物販会も実施いたします。

2. 白バイ隊員の模範走行やキッズカートなど、ご家族で楽しめる企画が満載！

大迫力の白バイ隊員による模範走行やパトカーの展示は必見！ さらに、お子様に大好評の「電動カート運転」や、法改正された自転車の交通ルールを楽しく学べる「自転車シミュレータ」など、ご家族皆様で1日中楽しめる企画を多数ご用意しております。

3. 大人気キッチンカーも登場

会場には大人気のキッチンカーが出店し、絶品グルメでお腹も満たせます。入場参加は無料で、アンケートにご回答いただいた方には素敵なプレゼントもご用意しております。

■『第15回 春のバイクフェスタ in 姪ドラ』概要

【イベント概要】

日時： 4月29日（水・祝） 10:00～15:00

場所： 姪浜ドライビングスクール

[福岡県福岡市西区姪の浜１丁目１－６７]

料金： 入場無料

主催： 姪浜ドライビングスクール

【主なコンテンツ】

バイク試乗会＆展示会： 人気メーカーの最新モデルを実際に試乗・体感できます。

白バイ隊員模範走行＆展示： 普段見ることのできない白バイの走行技術を間近で披露。車両展示や隊員との交流も予定。

バイク安全教室： 経験豊富なインストラクターによる、安全運転のための基礎知識やテクニックを学べる教室。

電動カート運転： 小さなお子様でも安全に楽しめる電動カートをご用意いたします。

自転車シミュレータ： 画面を見ながら安全な自転車の乗り方を学べるシミュレータを体験できます。

キッチンカー・出店： キッチンカーや出店もご用意しております。休憩やお食事の際にご利用ください。

【バイク好き必見】憧れのバイクを姪浜ドライビングスクールで体感！

本イベントは、二輪車メーカー各社による最新モデルのバイク試乗会、展示会、そして物販会を実施いたします。普段なかなか触れることのできない憧れのバイクに跨り、姪浜ドライビングスクールのコース内でお好きなバイクを試乗しませんか？

ぜひ！バイクファンはもちろん、これからバイクに乗ってみたい方、小さなお子様を連れたご家族連れまで、一日中楽しめる「第15回 春のバイクフェスタ in 姪ドラ」へお越しください。

姪浜ドライビングスクール概要

【住所】

〒819-0002 福岡市西区姪の浜1丁目1-67

【TEL】

092-881₋1234

【営業時間】

・火曜～金曜 9：00～20：40

・土日・祝日 9：00～18：30

【休校日】

毎週月曜(2・3月は無休)

運営会社概要

■社 名 ：株式会社サワライズ

■設 立 ： 1914年12月1日

■代表取締役 ： 柴田 耕治

■本社所在地 : 福岡県福岡市西区小戸2丁目3-18

■従業員数 : 608名（2024年6月26日現在） グループ会社・法人合計 784名

■事業内容 ： 不動産開発事業、鉄鋼事業、医療事業、介護事業、サロン事業、飲食事業、他

■WEBサイト ： https://www.sawarise.co.jp/