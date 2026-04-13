ジークスタースポーツエンターテインメント株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：黒田 真一）がマネジメントするリーグＨ（運営：一般社団法人日本ハンドボールリーグ）所属のジークスター東京は、2026年4月8日アースフレンズBM東京・神奈川戦で、岩下祐太選手がリーグＨフィールドシュート阻止通算2250本を達成しましたのでお知らせいたします。 フィールドシュート阻止通算2250本を達成したのは史上2人目、現役選手では最多の記録となります。 記録達成を記念し、5月3日ホーム戦にてセレモニーを、またグッズの受注販売（4月13日正午～27日午前10時）を実施します。 ※記録は日本ハンドボールリーグとの合算となります。

21 岩下祐太選手 コメント

このたびリーグ通算2250本セーブを達成することができました。 史上2人目の到達ということで、とても光栄です。 この記録は単なる数字ではなく、日々の練習や試合出場、そしてひとつひとつのセーブの積み重ねだと感じています。ともに戦うチームメイト、いつも支えてくれる家族、チームスタッフ、関係者のみなさま、そして何より、どのようなときも温かい応援を送ってくださるファンのみなさまのおかげです。いつもありがとうございます。心から感謝しています。 ひとつの大きな節目を迎えられてうれしい気持ちですが、シーズン終盤のいま、改めて気合が入る思いです。ここからさらにギアを上げ、プレーオフ優勝に向けてチームを一番後ろから支え抜きたいと思います。 いつも応援くださるみなさまとともにシーズンを笑顔で終えられるよう、これからも記録を更新し続け、さらなる高みを目指して精進していきます！ 引き続きご声援のほどどうぞよろしくお願いいたします。

プロフィール

岩下 祐太（いわした ゆうた） 背番号：21 ポジション：GK 身長・体重：183cm・83kg 生年月日：1991年6月21日（34歳） 出身地：熊本県 経歴：苓北クラブ→都呂々中→千原台高→早稲田大→トヨタ紡織九州レッドトルネード佐賀→ジークスター東京（2024年～）

おもな受賞歴： 日本ハンドボールリーグ シュート阻止率賞（2017、20） 日本ハンドボールリーグ ベストセブン賞（2020） リーグＨ レギュラーシーズン 年間最優秀選手賞（2025） リーグＨ レギュラーシーズン ベストセブン賞（2025）

おもな代表歴： 日韓定期戦（2019、22） JAPAN CUP 2019 アジア選手権（2020、25） 世界選手権（2021） オリンピック（2021 / 東京） パリ・サン＝ジェルマン ハンドボールジャパンツアー2023、2025

記録達成記念イベント

セレモニー

5月3日ホーム戦で実施します。 日時：5月3日（日）オープニングイベント内15:45ごろ～、試合開始16:00 対戦：豊田合成ブルーファルコン名古屋 会場：アリーナ立川立飛（東京都立川市泉町500-4） 試合詳細：[【観戦案内】5/3 豊田合成ブルーファルコン名古屋戦]{https://www.zeekstar.tokyo/news/game/25624/}

記念グッズの受注販売

記念グッズを受注販売します。 予約受付期間：4月13日正午～27日午前10時 詳細▶{岩下祐太選手 記録達成記念グッズ 受注販売決定！！]{https://www.zeekstar.tokyo/news/goods/26002/} ※受付スタート後に上記URLが有効になります。

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