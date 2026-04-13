東条湖おもちゃ王国の中でも高い人気を誇るパビリオン「トミカ・プラレールランド」が、4月25日(土）リニューアルオープンいたします。 本リニューアルでは、展示・体験エリアの両面を大幅に刷新。お子さまが思いきり遊び、想像力を広げられる環境へと進化します。 館内では、壁面ジオラマや展示コーナーを一新。中央ジオラマには地元兵庫県にちなんで「神戸ポートタワー」や「姫路城」が登場。地域の魅力も感じながらお楽しみいただける演出となっています。 さらに、「ティーくん＆プラくん」と一緒に写真が撮れるフォトスポットを新設。思い出づくりの場としてもお楽しみいただけます。 また、プレイコーナーは従来比で約20％拡張。今まで以上にお子様がのびのびと遊ぶことができる環境を提供いたします。 なお、このリニューアル工事に伴い、2026年4月13日（月）から4月24日（金）までの期間、「トミカ・プラレールランド」および「アクションゲームワールド」は休館とさせていただきますが 隣接するトイズスタジアム前のユニットハウス内にて一部コンテンツを移設して営業いたします。 © TOMY 「トミカ」「プラレール」は株式会社タカラトミーの登録商標です。 ※状況により、日程変更の可能性がございます。予めご了承ください。

https://www.omochaoukoku.com/tojoko/event/tomica_plarail/

「トミカ・プラレールランド」のリニューアルに合わせて、「タカラトミーフェア」を開催いたします。 期間中は、キャラクターグリーティングや体験型イベントなど、多彩な企画を展開予定。 順次新しいコンテンツの追加を予定しており、訪れるたびに新しい楽しみに出会えるフェアとして進化してまいります。 また、フェア最終の2日間には「タカラトミーフェア大抽選会」の開催も決定。 イベントの締めくくりにふさわしい特別な企画としてお楽しみいただけます。 【開催期間】 2026年4月25日（土）～6月28日（日）

◆リカちゃんわくわくグリーティング

東条湖おもちゃ王国へリカちゃんがあそびにくるよ！ 一緒に記念撮影をしよう♪ 【日程】4/25（土）、5/2（土） 【時間】①11：30～ ②14：30～ 【場所】キッズ広場ステージ ※雨天時中止

◆タカラトミーフェア大抽選会

タカラトミーの人気おもちゃが抽選で10 名のお子様に当たる大人気イベント 【日程】6/27（土）、28（日） 【時間】13：00～（受付12：45～） 【対象】小学生以下のお子様、先着300 名様限定 【場所】王国ライブステージ

◆体験イベント

トミカつり！

釣りざおを使って、時間内にトミカを釣り上げよう! ミキサー車やショベルカーなどイベント限定の非売品トミカがつれるよ! 【料金】1回 600円（税込） 【場所】トイズスタジアム内

ホワイトトミカ

真っ白なトミカに色を塗ったり、絵を描いたりして自分だけのトミカを作ろう♪ 【料金】1回 880円（税込） 【場所】トイズスタジアム内 ※ペイントしない状態でお持ち帰りいただくことはできません。 ※3歳～小学生の方が対象となります。

今後もイベント内容は続々と追加・更新を予定しております。 最新情報は公式ホームページにてご確認ください。

施設概要

https://www.omochaoukoku.com/tojoko/event/takaratomy_fair/

施設名称：東条湖おもちゃ王国 所 在 地 ：兵庫県加東市黒谷1216 TEL：0795-47-0268 営業時間：平日 10:00～17:00／土日祝 繫忙期 9:30～17:00／冬季は16:30まで ※営業時間は変更となる場合がございます。 休 園 日 ：GW・夏休み期間等を除き概ね毎週木曜日休園 ※天候等の事由により変更となる可能性もございます。 入園料金：入園券 大人1,200円(税込)～/小人800円(税込)～ ※小人：2歳～小学生まで(0歳・1歳は入園無料) アクセス：お車 大阪・神戸・京都から高速道路ご利用で約60分。 中国自動車道ひょうご東条インターより約10分 電車 JR宝塚線（福知山線）新三田駅より送迎バスご利用で約30分 施設URL： https://www.omochaoukoku.com/tojoko/ 公式Instagram：https://www.instagram.com/tojoko_omochaoukoku_official/

会社概要

https://www.omochaoukoku.com/tojoko/ https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E5%8A%A0%E6%9D%B1%E5%B8%82%E9%BB%92%E8%B0%B7+1216

名称 ：株式会社日本商事 代表者 ：代表取締役 安達 暁子 設立日 ：2018年3月30日 事業内容：ホテル、遊園地及びゴルフ場の経営並びに管理の請負