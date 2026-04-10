Champion for X-girl エクスクルーシブアイテム発売！

■ Champion for X-girl REVERSE WEAVE(R) FACE LABEL S/S TEE（105262011037)

カラー：WHITE/BLACK/LtBLUE サイズ：S/M/L 価格：8,250円(税込み)

チャンピオンを代表する製法の「REVERSE WEAVE(R)（リバースウィーブ(R)）」。

洗濯しても縦に縮みにくい耐久性と動きやすさを追求したサイドリブが魅力です。

バックスタイルにチャンピオンマークを大きく刺繍で施し、

左胸にはポケットを配置。袖に施したChampionのCロゴマークのワンポイント刺繍ワッペン、裾に縫われたFACEネームもさりげないアクセントに。

■Champion for X-girl FADED LOGO S/S BIG TEE DRESS（105262041012)

カラー：BLACK/NAVY サイズ：S/M 価格：9,350円(税込み)

前シーズンに引き続き、 チャンピオンの人気ヴィンテージアイテムであるカレッジプリントが特徴の「Ohio State」をオマージュ。好評だった「Riot Grrrl （Riot Girl）」と「X-girl」 を組み合わせたグラフィックをプリントし、さらにブリーチ加工でヴィンテージライクに。袖に施したChampionのCロゴマークのワンポイント刺繍ワッペンと裾に縫われたFACEネームがさりげないアクセント。

ゆったり着用できるオーバーサイズで、メンズライクなスタイリングを楽しめます。

ミニスカートやショートパンツと合わせて、ミニ丈のワンピース風に着用するのもおすすめ。

本コレクションは、日本国内のX-girl、XLARGE/X-girl店舗（アウトレット店舗を除く）・オンラインストアにて発売予定となります。

＜発売日＞

2026年4月17日（金）(先行予約 4月10日（金）スタート)

＜販売店舗＞

日本国内のX-girl・XLARGE/X-girl店舗（アウトレット店舗を除く）・XLARGE那覇・公式オンラインストアcalif・ZOZOTOWN

店舗一覧：https://x-girl.jp/stores/

公式オンラインストアcalif：https://calif.cc/pages/xgirl

ZOZOTOWN： https://zozo.jp/shop/x-girl/

▼ご掲載用画像は下記よりダウンロードをお願いいたします▼

https://drive.google.com/drive/folders/1JoE1t-qmynfT9Q-ZhebQ4pEqKphOhZuY?usp=sharing

【ABOUT Champion（チャンピオン）】

1919年にチャンピオン・ニッティング・ミルズ社として創業。その後アメリカ東海岸の学生たちに好まれ、スポーツウェアからカジュアルウェアへと浸透していきました。今ではアメリカを代表するアスレチックブランドでありTHE KING OF SWEATSHIRT(R)の代名詞として、その名を轟かせています。

Instagram： https://www.instagram.com/champion_japan

【ABOUT X-girl(エックスガール)】

1994 年、ソニック・ユースのキム・ゴードンと友人のデイジー・ヴォン・ファースによって設立された「X-girl(エックスガール)」。ファッション業界はもちろん、音楽やアートシーンを巻き込みながら、“GIRLʼS MOVEMENT”の先駆者として注目を集めたレディースストリートブランド。

現在も音楽、アート、スポーツ、カルチャーなど、ストリートシーンから多様な要素を取り入れ、

“REAL GIRLʼS CLOTHING”をテーマに、ベーシックで飽きのこないアイテムを時代に合わせたリアルな女の子のストリートスタイルとして提案し続けている。

Instagram：https://www.instagram.com/xgirljp/

X: https://x.com/Xgirl_1994

TikTok: X-girl OFFICIAL (@xgirljp) | TikTok

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/

設立年：1990年12月

従業員数：400名（2025年9月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業