BIRKENSTOCK for SLOBE IENA / 417 EDIFICEより別注FLORIDAが登場

株式会社ベイクルーズ

株式会社ベイクルーズ（本社：東京都渋谷区、取締役 CEO：古峯 正佳）が運営するSLOBE IENA（スローブ イエナ）/ 417 EDIFICE（フォーワンセブン エディフィス）より、BIRKENSTOCK（ビルケンシュトック）との別注モデル「BIRKENSTOCK FOR SLOBE IENA / 417 EDIFICE」をベイクルーズ公式オンラインストアにて4月10日（金）から先行予約を開始いたします。



アクティブなライフスタイルに寄り添う一足として、BIRKENSTOCKを象徴する三本ストラップサンダル〈FLORIDA〉が、シックな素材使いで登場します。

素足ではもちろん、ソックスとのスタイリングにも取り入れやすく、日常のさまざまなシーンに寄り添う別注〈FLORIDA〉。

全国のSLOBE IENA / 417 EDIFICE各店およびBAYCREW’Sオンラインストアにて、ユニセックスで展開いたします。

■BIRKENSTOCK for SLOBE IENA /417 EDIFICE Florida FR LENB Black

カラー：BLACK

サイズ：350/360/370/380/390

素材：アッパー/天然皮革

インソールライニング/天然皮革

アウトソール:/合成底(EVA)

生産国：ドイツ製

価格：23,100円(税込)

■別注POINT

SLOBE IENA / 417 EDIFICEらしいムードを反映し、アッパーにシックなブラックレザーを採用。

マットな質感のヌバックレザーは耐久性に優れ、履き込むほどに足に馴染み、味わいを深めていきます。機能美を体現するミニマルなバックルには、上品に輝くシルバーをあしらい、全体に洗練されたアクセントを添えました。

また、解剖学に基づいて設計されたBIRKENSTOCKならではのフットベッドが、自然で快適な歩行をサポート。フットベッドのライニングには同系色のブラックレザーを用い、統一感のある端正な佇まいに仕上げています。

■FLORIDAについて

1981年に誕生した〈FLORIDA〉は、足元に軽やかな表情をもたらす三本ストラップが印象的なモデル。長年にわたり支持されてきた定番でありながら、近年はハイエンドラインの1774コレクションからも新作が発表されるなど、ファッション性の高さでも注目を集めています。

■SCHEDULE

先行予約開始日：4/10(金)～

発売日：5月中旬予定

展開店舗：公式オンラインストア「BAYCREW’S STORE」：https://baycrews.jp/brand/detail/slobe

SLOBE IENAの全店舗 ：https://baycrews.jp/store/list?shop=0999

詳しくは公式インスタグラムよりご確認ください。

ビジュアルには、モデルの大屋夏南さんが登場。

特集ページはこちら：https://baycrews.jp/feature/detail/17853

■PROFILE／大屋夏南

1987 年生まれのブラジル出身。

17 歳でモデルデビュー、数々の人気雑誌やファッションイベントに出演。また、私服、美容情報なとど彼女のライフスタイルがいち早くチェックできるInstagram、 YouTube などのソーシャルメディアはもちろん、Podcast「safe space」を立ち上げるなど幅広く活躍中。

Instagram:https://www.instagram.com/__kana_oya__/?hl=ja

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCtKgilJ5XwGkVbIm9WU3zYQ

Podcast：https://podcasts.apple.com/jp/podcast/safe-space/id1833856223?l=en-US

■SLOBE IENA

「今」を自由に生きる女性の為のリアルクローズ。自分らしく活動的に生きる女性の為の洋服、それがSLOBEです。ガーリッシュで気ままな雰囲気の中に品の良さを感じるラインナップ。形にとらわれない遊び心溢れるわくわく・どきどきを、大人のスタイリングで提案します。

■SLOBE IENA OFFICIAL MEDIA

OFFICIAL SITE：https://slobe.jp/

ONLINE STORE：https://baycrews.jp/brand/detail/slobe

SHOP：https://baycrews.jp/store/list?shop=0999

INSTAGRAM：https://www.instagram.com/slobeiena/?hl=ja

YOUTUBE：https://www.youtube.com/channel/UCILPzDzP-EGND11_Hr9eShw

【株式会社ベイクルーズ】

設立 ：1977年7月22日

代表取締役会長 ：杉村 茂

取締役社長 ：古峯 正佳

本社所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 ：レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 ：株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP：http://www.baycrews.co.jp/