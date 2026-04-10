株式会社うちゅう(東京都墨田区、代表取締役 共同創業者 CCO：大谷 浩輝)は、宇宙を舞台にした壮大なストーリーで多くの読者を魅了してきた人気漫画『宇宙兄弟』と連携し、親子や仲間と本格的な宇宙ミッションを体験できるイベント「宇宙兄弟スペースMISSIONツアー2026 ムッタからの招待状 ～月への挑戦～」を開催します。





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本イベントは、株式会社うちゅうが企画・運営を担当し、漫画『宇宙兄弟』の作者である小山宙哉氏のエージェント業務および版権管理を行う株式会社コルクと連携して実施します。

好評を得た2025年度の開催に続き、三井不動産商業マネジメント株式会社が運営する「三井ショッピングパーク ららぽーと」および「三井アウトレットパーク」の全国14施設を舞台に、2026年5月から10月末頃まで、順次各施設で開催します。





※日程や企画内容は予告なく変更となる可能性がございます。

※画像はすべてイメージです。









【イベントの特徴】

本イベントは、シリーズ累計発行部数3,400万部を突破し、2026年7月23日に最終巻が発売されることが発表となった大人気漫画『宇宙兄弟』の世界観をベースに、親子で楽しめる体験型の宇宙教育コンテンツとして構成したイベントです。

物語では、幼少期に「宇宙飛行士になる」という約束を交わした南波兄弟が、数々の困難を乗り越えて宇宙飛行士となり、「月面の時代」に向けた訓練に取り組んでいます。本イベントでは、その兄・ムッタが新たな仲間を探し始め、参加者のもとに「招待状」が届くというストーリーが展開されます。





今回のテーマは「月への挑戦」。

物語の世界に飛び込むような演出の中で、楽しみながら宇宙や科学の奥深さに触れられる体験型ワークショップを実施します。

前回好評を得た「宇宙飛行士ミッション」「月面生存ミッション」に加え、親子で月を走る小型探査機を制作する「月面ローバーミッション」など新たなコンテンツが登場。大人が参加する本格的な宇宙飛行士ミッションも加わり、さらに充実した内容となっています。※大人向けワークショップは、一部施設にて実施いたします





さらに、オリジナルグッズが手に入る月に関するクイズラリーや、本イベントでしか手に入らない宇宙兄弟ツアー限定グッズの販売、フォトブースの設置など、幅広い世代が楽しめるコンテンツを多数展開します。

施設ごとのコンテンツ詳細については、公式ウェブサイトをご確認ください。





▼公式ウェブサイト

https://uchukyodai-smt.uchu-next.space





以前開催したイベントの様子1

以前開催したイベントの様子2





【主な実施コンテンツ】

・ワークショップ(宇宙飛行士ミッション、月面生存ミッション、月面ローバーミッションなど)

・宇宙兄弟グッズ＆ツアー限定商品販売

・宇宙兄弟クイズラリー(自由参加・オリジナル景品あり)

・月の秘密に迫る！宇宙兄弟と学ぶ ミニ宇宙図鑑(月)の配布

・フォトブース

※施設によって実施プログラムは異なりますので、詳細は公式ウェブサイトをご確認ください。





以前開催したイベントの様子3





【開催スケジュール(予定)】

期間：2026年5月～10月末頃

※今後、変更の可能性あり





三井不動産商業マネジメント株式会社が運営する全国14施設(三井ショッピングパーク ららぽーと／三井アウトレットパーク)にて順次開催。





ららぽーと新三郷(埼玉) ：5月16日(土)17日(日)

ららぽーと柏の葉(千葉) ：5月23日(土)24日(日)

ららぽーと沼津(静岡) ：5月30日(土)31日(日)

ららぽーとTOKYO-BAY(千葉) ：6月20日(土)21日(日)

三井アウトレットパーク 入間(埼玉)：6月27日(土)28日(日)

ららぽーと愛知東郷(愛知) ：7月4日(土)5日(日)

ららぽーと湘南平塚(神奈川) ：7月11日(土)12日(日)

ららぽーとEXPOCITY(大阪) ：7月25日(土)26日(日)

三井アウトレットパーク 札幌北広島(北海道)：8月1日(土)2日(日)

ららぽーと磐田(静岡) ：8月29日(土)30日(日)

ららぽーと横浜(神奈川) ：9月19日(土)20日(日)

ららぽーと甲子園(兵庫) ：10月3日(土)4日(日)

ららぽーと門真・三井アウトレットパーク 大阪門真(大阪)：10月17日(土)18日(日)

ららぽーと安城(愛知) ：10月24日(土)25日(日)

※実施内容の詳細は公式ウェブサイトにて随時発表。









【参加条件】

■ワークショップ参加費

(1) 親子向けワークショップ

親子チケット ：1,760円(税込)／組

子ども追加チケット： 880円(税込)／名

(2) 大人向けワークショップ

大人チケット ：2,200円(税込)／名





■ワークショップ対象年齢

(1) 親子向けワークショップ：小学1年生～中学3年生と保護者

(2) 大人向けワークショップ：高校生以上





■ワークショップ参加条件

・三井ショッピングパーク ららぽーと会場(親子ミッションのみ)

小学生のご参加には、みついショッピングパーク キッズクラブ会員(無料)へのご登録が必要です。中学生のご参加には、参加者様のうちいずれか1名が三井ショッピングパークポイント会員であればご参加いただけます。(当日入会可)

※当日の新規入会でもご参加いただけますが、当日スムーズにご案内するため、事前のご登録にご協力をお願いいたします。





▼キッズクラブ詳細

https://mitsui-shopping-park.com/msppoint/kidsclub/





・三井アウトレットパーク会場

各施設のInstagram公式アカウントのフォローが必要です。

※ただし「ららぽーと門真・三井アウトレットパーク大阪門真」は、ららぽーと会場の参加条件(キッズクラブ登録)が適用されます。





■注意事項

・チケットが必要なのはワークショップのみです。その他のコンテンツは無料でご参加いただけます。

・親子ミッションのチケットは「保護者1名＋子ども1名」のセットチケットです。

・コンテンツの都合により、親子ワークショップへの未就学児の参加はご遠慮いただいております。

・参加は事前お申込み制です(当日空きがある場合のみ申込みサイトで購入可能)。

・ワークショップのチケットは会場での現金購入はできませんのでご了承ください。





以前開催したイベントの様子4

以前開催したイベントの様子5





【主催・共催】

主催 ：三井不動産商業マネジメント株式会社

共催 ：株式会社うちゅう／株式会社コルク／T-KIDS株式会社

制作協力：株式会社yollgo／株式会社DOT P

監修協力：合同会社ムーン・アンド・プラネッツ









【株式会社うちゅうについて】

株式会社うちゅうは、「うちゅう型人材の育成」を掲げ、宇宙や科学教育をテーマにした教材開発・イベント運営を行っています。本イベントでは、物語と学びをつなぐ“リアルな宇宙体験”を通じて、子どもたちの夢や好奇心が芽生えるきっかけを全国に届けます。





イベントロゴ





【本イベントに関するお問い合わせ】

最新情報・参加方法は公式ウェブサイトにてご案内しています。

https://uchukyodai-smt.uchu-next.space





お問い合わせ先メールアドレス： event@uchu2.com

※開催に関するお問い合わせは上記のメールアドレスまでお願いいたします。

※開催施設へのお問い合わせはお控えください。