DENTIS JAPAN、2026年6月21日(日)にTOKYOでシンポジウムを開催

～先着300名様無料、最前線の知見と新たな可能性を共有～

デンティスジャパン株式会社(東京都千代田区、代表取締役：岡部 真一)は、2026年6月21日(日)、TOKYOにて歯科医療従事者向けシンポジウムを開催いたします。





DENTIS JAPAN SYMPOSIUM 2026





本シンポジウムは、「口腔インプラントに、新しい夜明けを。」をテーマに、日本の歯科医療が直面する課題に対し、新たな価値と可能性を提示する場として企画されました。









■開催概要

・開催日： 2026年6月21日(日)

・会場 ： TODA HALL & CONFERENCE TOKYO(TODA BUILDING 4階)

・所在地： 〒104-0031 東京都中央区京橋1丁目7-1

・参加費： 無料(先着300名様限定)

・対象 ： 歯科医師／歯科衛生士／歯科技工士／歯科医療従事者／学生／同業の皆様









■開催背景

いま、日本の医療現場は大きな変革期を迎えています。

少子高齢化、医療人材不足、そしてコストの課題。





歯科医療においても、「質の高い治療を、より多くの患者様へ届ける」という課題に直面しています。





こうした背景の中で、本シンポジウムは、歯科医療の未来を担うすべての方々に向けて、新しい選択肢と価値を提示する機会として開催されます。









■DENTIS JAPANの取り組み

DENTIS JAPANは、この課題に真正面から向き合い、





・世界70カ国以上で実績を持つインプラント

・日本市場のニーズを反映した製品開発

・安心のサポート体制の強化





を通じて、ドクター、歯科衛生士、歯科技工士、患者、そして地域医療、社会全体にとって本当に価値あるソリューションを提供することで、社会に貢献し続ける事を使命と考えております。









■シンポジウムについて

この新しいスタートに、ぜひご注目ください。

そして、DENTIS JAPANの挑戦に共に歩んでくださる先生方、歯科衛生士、歯科技工士、歯科医療従事者の皆さまとの出会いを、心から楽しみにしております。





本シンポジウムでは、最前線の知見と新たな可能性を共有します。





新しい時代の歯科医療へ。

その第一歩を、ぜひご一緒に。









■参加方法

▼お申し込みは画像の「二次元バーコード」、またはこちらのURLからご予約ください

https://www.dentisjapan.co.jp/symposium2026/application/









■会社概要

社名 ： デンティスジャパン株式会社

所在地 ： 東京都千代田区平河町2-4-8 平河町アーバンビル6階

設立 ： 2025年8月

代表者 ： 岡部 真一

事業内容 ： インプラント製品の輸入販売／臨床支援／セミナー開催

URL ： https://www.dentisjapan.co.jp

Instagram： https://www.instagram.com/dentisjapan_official/





デンティスジャパン株式会社