ポリフェニレンスルフィド（PPS）市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月06に「ポリフェニレンスルフィド（PPS）市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ポリフェニレンスルフィド（PPS）に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ポリフェニレンスルフィド（PPS）市場の概要
ポリフェニレンスルフィド（PPS）市場に関する当社の調査レポートによると、ポリフェニレンスルフィド（PPS）市場規模は 2035 年に約 48 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ポリフェニレンスルフィド（PPS）市場規模は約 20億米ドルとなっています。ポリフェニレンスルフィド（PPS）に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ポリフェニレンスルフィド（PPS）市場におけるシェアの拡大は、政府による支援的な投資に起因するものです。ヨーロッパ委員会の報告書によれば、ヨーロッパ連合（EU）の「ヨーロッパ半導体法（Chips Act）」は、半導体生産の拡大を目的として、2030年までに430億ユーロの公的投資を行うことを明記しており、これに同額の民間資金が投じられることになっています。電子機器製造分野におけるこうした急速な成長は、ポリフェニレンスルフィド（PPS）への需要を押し上げています。PPSは、信頼性と高性能を兼ね備えたデバイスに不可欠なコネクタや回路基板において、極めて重要な役割を果たす耐熱性ポリマーです。
ポリフェニレンスルフィド（PPS）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/polyphenylene-sulfide-pps-market/590642174
ポリフェニレンスルフィド（PPS）に関する市場調査では、航空宇宙および防衛分野の拡大に伴い、同素材の市場シェアも拡大していくことが明らかになっています。これらの分野では、過酷な環境下にも耐えうる「軽量性」「強度」「耐熱性」という優れた特性を兼ね備えていることから、ポリフェニレンスルフィドへの移行がますます進んでいます。ポリフェニレンスルフィドが持つ耐薬品性および機械的強度は、航空機の内装、エンジン部品、軍事装備品などのアプリケーションにおいて、極めて理想的な素材となります。これらのアプリケーションでは、ミッションクリティカルな運用や長期にわたる稼働の信頼性を確保する上で、性能、安全性、そして耐久性が不可欠となるからです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346268/images/bodyimage1】
ポリフェニレンスルフィド（PPS）市場セグメンテーションの傾向分析
ポリフェニレンスルフィド（PPS）市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ポリフェニレンスルフィド（PPS）の市場調査は、製品タイプ別に、アプリケーション別、最終用途産業別、形態別と地域に分割されています。
ポリフェニレンスルフィド（PPS）市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-590642174
ポリフェニレンスルフィド（PPS）市場はアプリケーション別に基づいて、自動車、電気と電子、産業製造、航空宇宙と医療に分割されています。このうち自動車分野は、42%を超える収益シェアを占め、世界市場において主導的な地位を維持すると予測されています。燃費基準の厳格化が、同市場の地域的な成長を後押ししています。米国国家道路交通安全局（NHTSA）の報告によると、同局は2032年までに車両全体の平均燃費基準を58 mpg（マイル/ガロン）に設定しており、これにより自動車メーカーは車両の軽量化をますます強く求められるようになっています。強度と耐熱性に優れたPPSは、ハウジングやブレーキ部品において金属材料の代替として採用されており、メーカーが燃費効率や耐久性に関する目標を達成する上で貢献しています。
ポリフェニレンスルフィド（PPS）市場の概要
ポリフェニレンスルフィド（PPS）市場に関する当社の調査レポートによると、ポリフェニレンスルフィド（PPS）市場規模は 2035 年に約 48 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ポリフェニレンスルフィド（PPS）市場規模は約 20億米ドルとなっています。ポリフェニレンスルフィド（PPS）に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ポリフェニレンスルフィド（PPS）市場におけるシェアの拡大は、政府による支援的な投資に起因するものです。ヨーロッパ委員会の報告書によれば、ヨーロッパ連合（EU）の「ヨーロッパ半導体法（Chips Act）」は、半導体生産の拡大を目的として、2030年までに430億ユーロの公的投資を行うことを明記しており、これに同額の民間資金が投じられることになっています。電子機器製造分野におけるこうした急速な成長は、ポリフェニレンスルフィド（PPS）への需要を押し上げています。PPSは、信頼性と高性能を兼ね備えたデバイスに不可欠なコネクタや回路基板において、極めて重要な役割を果たす耐熱性ポリマーです。
ポリフェニレンスルフィド（PPS）に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
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ポリフェニレンスルフィド（PPS）に関する市場調査では、航空宇宙および防衛分野の拡大に伴い、同素材の市場シェアも拡大していくことが明らかになっています。これらの分野では、過酷な環境下にも耐えうる「軽量性」「強度」「耐熱性」という優れた特性を兼ね備えていることから、ポリフェニレンスルフィドへの移行がますます進んでいます。ポリフェニレンスルフィドが持つ耐薬品性および機械的強度は、航空機の内装、エンジン部品、軍事装備品などのアプリケーションにおいて、極めて理想的な素材となります。これらのアプリケーションでは、ミッションクリティカルな運用や長期にわたる稼働の信頼性を確保する上で、性能、安全性、そして耐久性が不可欠となるからです。
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ポリフェニレンスルフィド（PPS）市場セグメンテーションの傾向分析
ポリフェニレンスルフィド（PPS）市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ポリフェニレンスルフィド（PPS）の市場調査は、製品タイプ別に、アプリケーション別、最終用途産業別、形態別と地域に分割されています。
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ポリフェニレンスルフィド（PPS）市場はアプリケーション別に基づいて、自動車、電気と電子、産業製造、航空宇宙と医療に分割されています。このうち自動車分野は、42%を超える収益シェアを占め、世界市場において主導的な地位を維持すると予測されています。燃費基準の厳格化が、同市場の地域的な成長を後押ししています。米国国家道路交通安全局（NHTSA）の報告によると、同局は2032年までに車両全体の平均燃費基準を58 mpg（マイル/ガロン）に設定しており、これにより自動車メーカーは車両の軽量化をますます強く求められるようになっています。強度と耐熱性に優れたPPSは、ハウジングやブレーキ部品において金属材料の代替として採用されており、メーカーが燃費効率や耐久性に関する目標を達成する上で貢献しています。