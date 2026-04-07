【ホテルニューグランド】甘さを控えた本格的な味わい！初夏の新商品「コーヒーゼリー」

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年4月29日（水・祝）より初夏の新商品「コーヒーゼリー」を販売します。

新商品「コーヒーゼリー」／ホテルニューグランド直営ショップ「S.Weil by HOTEL NEW GRAND」本店・横浜高島屋店

S.Weilオリジナルコーヒー豆「ザ・コーヒー」を使用し、甘さを最小限に抑えることで、コーヒーの華やかで格調高い風味を存分にお楽しみいただけるように仕上げました。ほろ苦い大人な味わいと香りが魅力の本商品は、コーヒー好きな方にはたまらない逸品です。

S.Weil by HOTEL NEW GRANDがお届けする本格的な味わいのコーヒーゼリーを、ぜひご堪能ください。



販売開始 2026年4月29日（水・祝）より

価格 コーヒーゼリー 1個 \648（税込）

販売店舗 S.Weil by HOTEL NEW GRAND ／ 045-681-1841（代表）

S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店 ／ 045-534-3970（直通）

＜お中元や夏の帰省土産にも＞

コーヒーゼリー（6個入りギフトセット）

\4,320（税込）

おしゃれなパッケージのコーヒーゼリーを、ニューグランドブルーのギフトボックスに入れてご用意しました。お中元や帰省のお土産として、遠くにいる大切な方にも、S.Weil by HOTEL NEW GRANDの味をお楽しみいただけるギフトセットです。

S.Weil by HOTEL NEW GRAND

1927年、横浜に開業した「ホテルニューグランド」の初代総料理長サリー・ワイル。

日本に西洋料理の自由と革新をもたらし、明るくモダンなフレンチ・スタイルの料理で、あまたの美食家から愛されました。そんな“やわらかな正統派”として、氏の功績と技を受け継ぎながら、今の時代によりそう食とライフスタイルを提案するホテルショップです。クラシカルな洋食を自宅でたのしめる冷凍食品やレトルト商品、パンや焼き菓子のほか、S.Weilブランドとして、モカルーロやオリジナルコーヒー、ブリオッシュなど様々に取り揃えています。なおブランド名は、サリー・ワイルの弟子が作った洋菓子の名店「エスワイル」を受け継いでいます。

S.Weil by HOTEL NEW GRAND

営業時間 10：00～19：00

場所 グランドメゾン山下公園1階（横浜市中区山下町31番地7）

https://www.hotel-newgrand.co.jp/s_weil/

S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店

営業時間 10：00～21：00

場所 横浜高島屋 地下１階 Foodies’Port２

https://www.hotel-newgrand.co.jp/s_weil_takashimaya/

ホテルニューグランド

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



HP：https://www.hotel-newgrand.co.jp/

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