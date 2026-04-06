軌道上で“近づいて確かめる”時代へ：観測対象は、日本が2000年代に打ち上げた退役衛星2機

株式会社アストロスケールホールディングス

株式会社アストロスケールは持続可能な宇宙環境の実現を目指し、「宇宙のロードサービス」とも呼べる軌道上サービスに取り組んでいます。その1つである観測サービスは、道路の安全パトロール隊が現場に赴き点検するように、宇宙の軌道上にある故障した衛星やデブリなど特定の物体に接近してその状態を把握するものです。アストロスケールはこの度、2027年に打上げを予定している同サービスの実証ミッションの対象衛星デブリと、ミッション全体像を公開します。

ISSA-J1イメージ図

ミッション概要

アストロスケールは軌道上サービスとして、自動車に提供されるさまざまなロードサービスと同様に、移動・除去や燃料補給等の技術開発に取り組んでいますが、どのようなサービスを提供するにも、対象物体に接近してその状態を把握することが不可欠です。しかし、これまでの宇宙状況把握は地上からの観測や、軌道上での遠距離からの観測に頼るしかなく、高度数百km以上の軌道にある物体の様子について把握できる情報は限られていました。同時に、軌道にある衛星やデブリの劣化・損傷状況やその周辺環境を知りたいニーズは国やセクターを跨いで高まっており、これからは地上からの観測に加え、軌道上で接近し現場で点検するというパトロールが新常識になると考えています。本ISSA-J1のミッションは、その「宇宙の安全パトロール」の実証ミッションとして、運用を終えた日本の衛星デブリ2機を観測します。異なる軌道にある2つの衛星デブリに接近し、近距離で撮影するのは民間企業では世界初の試み※です。

また、アストロスケールは、「SBIR制度」（スタートアップ等による研究開発を促進し、その成果を円滑に社会実装し、それによって我が国のイノベーション創出を促進するための制度）において、スタートアップの大規模技術実証を支援する、文部科学省・中小企業イノベーション創出推進事業（SBIRフェーズ3基金事業）の宇宙分野の補助事業者として採択され、「軌道上の衛星等除去技術・システムの開発・実証」に取り組んでいます。ISSA-J1はその一環として開発・運用するミッションです。

対象衛星デブリ

本ISSA-J1ミッションでは、1つのデブリへ接近し観測するのではなく、ミッションの中で2つのデブリに対して接近と観測を実施します。一度のミッションで複数のデブリに接近するため、より実際のサービス提供を見据えた形での実証となります。従来の一般的な観測よりも近い距離で、複数の物体を対象に観測を行うことで、軌道上観測に革命をもたらします。

本ミッションで接近・観測するのは、日本が2000年代に打ち上げた以下の退役衛星2機です。軌道上で接近し、打ち上げられてから20年以上経った姿を確認し、その姿勢や回転状態、経年変化の状況などを調査します。

陸域観測技術衛星「Advanced Land Observing Satellite（ALOS）」

日本語名：「だいち」

運用期間：2006年1月24日（打上げ）～2011年5月12日（運用終了）

大きさ：約6m x 3.5m x 4.5m。太陽電池パドルは22m x幅3m。質量約4トン

高度：約691km

環境観測技術衛星「Advanced Earth Observation Satellite-II（ADEOS-II）」

日本語名：「みどりII」

運用期間：2002年12月14日（打上げ）～2003年10月31日（運用終了）

大きさ：約5m x 4m x 4m。太陽電池パドルは24m x幅3m。質量約3.7トン

高度：約803km~820km

「だいち」(C)宇宙航空研究開発機構「みどりII」(C)宇宙航空研究開発機構

ミッション全体像

本ミッションでは打上げ後、ISSA-J1は地球を周回する軌道に投入され、機器の状態や通信などを確認したのち、軌道上での運用を開始。運用開始後は、1つ目の観測対象である「だいち」へ向けて軌道を調整し、段階的に接近していきます。

観測対象となる衛星デブリは高速で地球を周回しているため、まずは十分な距離を保った位置から、その動きや状態を確認します。その後、安全性を確保しながら少しずつ距離を縮め、「だいち」の周囲を観測し、近距離からの撮像を行います。

最初の観測を終えた後、ISSA-J1は「だいち」から離脱し、次の観測対象、つまり「みどりII」 が存在する別の軌道へと移動します。軌道の移動にあたっては、時間をかけて進路を調整しながら軌道を変更し、到達後は、再び遠距離での状況確認から段階的な接近を行います。

このように本ミッションでは、ISSA-J1が異なる軌道上にある複数の対象を順に訪れ、接近、観測、離脱、そして軌道移動という一連の運用を繰り返します。軌道上の現場へ実際に向かい、対象の状態を直接確認するための運用を、実際のミッションとして実施します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=HUejD_f5huE ]

ISSA-J1諸元

名称：ISSA-J1（イッサジェイ、In-situ Space Situational Awareness - Japan 1の略）

大きさ：約1300mm x 1600mm x 2200mm （太陽光パネル展開時：約1300mm x 10000mm x 2200mm）

質量：約650kg級（燃料搭載時）

スラスタ数：12本（化学推進10本、電気推進2本）

関連情報

ISSA-J1ミッションページ：https://www.astroscale.com/ja/missions/issa-j1

ISSA-J1紹介動画公開先：https://youtu.be/cS82fJ05iNA

ISSA-J1 ConOps（運用構想）動画公開先：https://youtu.be/HUejD_f5huE

※過去に同様の事例がないか自社で調査（2026年2月）

アストロスケール について

アストロスケールは、軌道上サービスの世界的リーダーとして、安全で持続可能な宇宙開発に取り組んでいます。当社は故障機や物体の観測・点検、衛星の寿命延長、修理・アップグレード、衛星運用終了時のデブリ化防止のための除去、既存デブリの除去など、多様で革新的な軌道上サービスソリューションを提供します。2021年3月以降、アストロスケールはELSA-dやADRAS-Jのミッションにおいて軌道上でRPO技術を実証し、軌道上サービスのリーダーとしての地位を確立してきました。アストロスケールの宇宙機は、宇宙航空研究開発機構（JAXA）や防衛省、米国宇宙軍、欧州宇宙機関（ESA）、英国宇宙庁（UKSA）、Eutelsat OneWeb等との先駆的なミッションに採用されており、循環型宇宙経済の可能性が広がり、より持続可能な宇宙の未来が開かれつつあります。本社・R&D拠点の日本をはじめ、英国、米国、フランス、イスラエルとグローバルに事業を展開しています。

アストロスケールウェブサイト：https://astroscale.com/ja/