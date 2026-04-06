システムファイブ、ショールーム 期間限定展示イベント 4/13～5/1東京・半蔵門で開催

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋）は、2026年4月13日～5月1日に、期間限定展示会を東京・半蔵門のショールームにて開催いたします。

普段は展示していない機材を、期間限定・週替わりでお試しいただける特別企画です。

シネマ機材やプロ向けアクセサリーなど、なかなか触れる機会の少ない製品を実際にご確認いただけます。

気になっていた機材を試したい方や、比較・検証を行いたい方にもおすすめです。

一部日程ではメーカー担当者が来店予定で、製品の特長や運用について、直接ご相談いただけます。

この機会にぜひ、ショールームにお越しください。

詳しくはこちら :https://info.system5.jp/whatsnew/archives/140047

■営業時間：土日祝日を除く平日10時～18時（金曜日のみ17時まで）

■展示内容・展示予定製品は変更となる場合がございます。

■展示品のお試し・ご見学はご予約不要でご来店いただけます。

■ご購入相談をご希望の場合は、こちらのページ(https://www.system5.jp/pages/progear)より事前にご予約いただけますとスムーズにご案内可能です。

【4/13～17】Sigma シネレンズ ＋ ソニー プロフェッショナルモニター

ラージフォーマット対応のシネレンズ「Aizu Prime」を実際にお試しいただけます。



シネレンズならではの描写や操作感を、実機にてぜひチェックしてください。

さらに、4月16日(木)発売の新製品「Sigma AF CINE LINE 28-105mm T3 FF」を発売日当日より展示開始！

16日(木)限定でシグマの担当者が常駐予定。

製品仕様や運用面について、直接ご相談いただけます。

当日はソニーのプロフェッショナルモニターと組み合わせ、実際の映像確認環境に近い状態でご確認いただけます。

期間

4月13日(月)～17日(金)

展示予定製品- Sigma「Aizu Prime Line (PLマウント)(https://www.system5.jp/pages/search?kw=Sigma%20Aizu%20Prime%20Line%20PL)」※展示する種類は現在未定です- Sigma「AF CINE LINE 28-45mm T2 FF(L/ソニーE)(https://www.system5.jp/pages/search?kw=AF%20CINE%20LINE%2028-45mm%20T2%20FF)(常設展示中)(https://www.system5.jp/pages/search?kw=AF%20CINE%20LINE%2028-45mm%20T2%20FF)」- Sigma「AF CINE LINE 28-105mm T3 FF(L/ソニーE)(https://www.system5.jp/pages/search?kw=Sigma+AF+CINE+LINE+28%E2%80%93105mm+T3+FF)」 ※4/16より展示します- ソニー 「PVM-X2400(https://www.system5.jp/products/n_1150252)」- ソニー 「LMD-A180(https://www.system5.jp/products/n_1182049)」- Duplex 「LMD-A180用ケース(https://www.system5.jp/products/n_1189757)」

※AF CINE LINE 28-105mm T3 FF(L/ソニーE)は4/16より注文受付が開始となります。当日のお渡しはできかねます。

【4/20～24】Tilta リグ・カメラアクセサリー

ショールーム展示中のカメラ・レンズに実際に装着した状態で展示。

リグの組み心地や拡張性をご確認いただけます！

また、お手持ちの機材をお持ち込みいただき、組み合わせを試すことも可能です。

現場運用を想定したチェックにぜひご活用ください。

期間

4月20日(月)～24日(金)

展示予定製品- ニコン ZR用 フルカメラケージ「TA-T98-FCC-B(https://www.system5.jp/products/n_1215610)」- キヤノン EOS C50用フルカメラケージ「TA-T93-FCC-B(https://www.system5.jp/products/n_1215098)」- ソニー FX2 用フルカメラケージ「TA-T88-FCC(https://www.system5.jp/products/n_1212650)」- Tilta Mirage Matte Box Basic Kit + VND + Motor「MB-T16-B(https://www.system5.jp/products/n_1168063)」- Basic Ring Grip Plus for DJI Ronin Control Kit「TGA-PRG2」(https://www.system5.jp/products/n_1180032)- V-Mount Battery Plate for Ring Grip「TGA-RG-V(https://www.system5.jp/products/n_1158940)」- Hydra Alien Mini ハンドヘルドキット「HDA-T15-B-TG(https://www.system5.jp/products/n_1195902)」- DJI Osmo Action 6用フルカメラケージ「TA-T95-FCC(https://www.system5.jp/products/n_1215105)」- DJI Mavic 4 Pro用ハンドヘルド サポートシステム「TA-T86-A-TW(https://www.system5.jp/products/n_1212658)」

など

【4/27～5/1】100φ三脚・レール

通常はSachtlerの75mm三脚を常設展示していますが、お問い合わせの多いSachtler100φ三脚を期間限定で展示いたします！

耐荷重や剛性の違い、操作時の安定感など、実機ならではの使用感をぜひご確認ください。

ご自身のカメラのお持ち込みもOKですので、普段お使いの機材を用いた実運用に近い環境でお試しいただけます

また、Libecレールキットもお試しいただけます！

実際にカメラを載せて操作いただき、滑らかな動きや安定感をご体感いただけます。

撮影時のカメラワークをイメージしながら、操作性もあわせてぜひお試しください。

期間

4月27日(月)～5月1日(金)

※4月29日は祝日のため、お休みとなります。

展示予定製品- Sachtler システムaktiv16T flowtech100「S2086T-FTGS(https://www.system5.jp/products/n_1215728)」- Sachtler システムCine20＋カーボン製パイプ三脚「1982(https://www.system5.jp/products/n_1189728)」- Sachtler Video18S2＋カーボン製パイプ三脚「1862S2G(https://www.system5.jp/products/n_1108847)」- Libec トラッキングレールシステム「TR-320(https://www.system5.jp/products/n_1027530)」

会場

株式会社システムファイブ PROGEAR半蔵門ショールーム

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一ビル1階(https://www.google.com/maps/place/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%96+PROGEAR%E5%8D%8A%E8%94%B5%E9%96%80/@35.683125,139.740534,14z/data=!4m6!3m5!1s0x60188c7af1c919ed:0x287073de6fd4c355!8m2!3d35.6831254!4d139.7405341!16s%2Fg%2F1hf082gg7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDkyOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)



東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」6番出口から徒歩1分

東京メトロ有楽町線「麹町駅」1番出口から徒歩3分

主催：株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一ビル1階

ウェブサイト：https://www.system5.jp/