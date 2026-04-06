欧州の頂点を決する「UEFAチャンピオンズリーグ」準々決勝 1st leg、2nd legの注目カードをLeminoプレミアムにて配信決定！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」の月額1,540円（税込）※1「Leminoプレミアム」にて配信中の「UEFAチャンピオンズリーグ」において、このたび準々決勝 1st leg、2nd legの配信カードが決定しました。

特設サイト：https://bit.ly/40MQsxl(https://bit.ly/40MQsxl)

欧州の頂点を決する「UEFAチャンピオンズリーグ」は、いよいよ準々決勝へ。ここから先は、わずかな綻びが勝敗を分け、一瞬の閃きが大会の流れそのものを変える、まさに“本物だけが残る”ステージです。ベスト16を勝ち抜いた強豪8クラブが出そろい、優勝争いはさらに熾烈さを増しています。

Leminoでは、バルセロナ vs アトレティコ・マドリードの1st leg、2nd legを日本時間の試合開催当日24:00から配信予定です。今回実現するのは、スペインを代表する2つのビッグクラブによる準々決勝。2試合合計で勝敗を決するノックアウトステージだからこそ、初戦の入り方、スコアの動き、そして第2戦での修正力まで、すべてが勝ち上がりに直結する注目の対戦です。



バルセロナは、ベスト16でニューカッスルと対戦。1st legは敵地で1-1と引き分け、勝負をホームへ持ち込むと、2nd legでは7-2で圧倒し、2試合合計8-3で準々決勝進出を決めました。特に第2戦は、後半に一気に突き放す圧巻の攻撃力を示しました。さらにロベルト・レヴァンドフスキは、この試合でチャンピオンズリーグのノックアウトステージにおける最年長得点記録を更新しており、チームとしての破壊力と勝負強さを強烈に印象づけています。



一方のアトレティコ・マドリードは、ベスト16でトッテナムと激突。1st legでは5-2で先勝し、2nd legは2-3で敗れたものの、2試合合計7-5でベスト8進出を果たしました。第1戦では序盤から一気に主導権を握り、マルコス・ジョレンテ、フリアン・アルバレス、アントワーヌ・グリーズマンらによる立ち上がりのラッシュが大きな分岐点として振り返られています。相手に押し返されても、2試合トータルで勝ち切る勝負強さは、ノックアウトステージでこそ真価を発揮するアトレティコらしさと言えます。



この準々決勝の見どころは、両者の勝ち上がり方の違いが、そのまま対戦構図の面白さにつながっている点にあります。バルセロナは、ニューカッスルとの第2戦で7得点を奪ったように、試合の流れを一気に自分たちへ引き寄せる爆発力が最大の魅力です。対するアトレティコ・マドリードは、トッテナムとの2試合で計7得点を挙げながら、苦しい時間帯も含めて勝ち抜く“試合巧者”ぶりを見せました。攻撃の勢いでのみ込むバルセロナか、勝負どころを逃さず仕留めるアトレティコか――準々決勝にふさわしい、濃密な駆け引きが期待されます。

また、試合だけでなく、全試合・全ゴールをお届けする人気番組「チャンピオンズリーグダイジェスト！」や、選手のインタビュー、注目試合のプレビューなどを紹介する「UEFAチャンピオンズリーグマガジン」も配信中です。

欧州最高峰の舞台でぶつかり合う、バルセロナとアトレティコ・マドリード。世界中のサッカーファンが注目する準々決勝の熱戦を、ぜひLeminoでお楽しみください。

【配信試合】

▼準々決勝 1st leg

・2026年4月9日（木）24:00 バルセロナ vs アトレティコ・マドリード

▼準々決勝 2nd leg

・2026年4月15日（水）24:00 アトレティコ・マドリード vs バルセロナ

【配信概要】

■タイトル：UEFAチャンピオンズリーグ

■配信開始日：2025年10月22日（水）より順次配信中

■配信時間：日本時間の試合開催当日24:00～

■配信試合：

リーグフェーズ Matchday毎に2試合／18試合

※Matchday3のみ3試合／18試合

※Matchday1～2はアーカイブとしてMatchday毎に3試合／18試合

プレーオフ Matchday毎に2試合／8試合

ベスト16 Matchday毎に1試合／8試合

準々決勝 Matchday毎に1試合／4試合

準決勝 Matchday毎に1試合／2試合

決勝 1試合

■配信形態：Leminoプレミアム（月額1,540円（税込）※1、初回初月無料※2）にて配信

特設サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000147/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202604_nr-uefaLP-0406【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

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Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

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※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,650円（税込）

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

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