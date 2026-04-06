【MYTREX】ブランド初、小松菜奈さん起用の屋外広告を都内主要駅で展開｜本日から渋谷・有楽町エリアで掲出

株式会社 創通メディカル

株式会社創通メディカル(本社:福岡県福岡市)が展開する、美容健康機器ブランド「MYTREX（マイトレックス）」は、本日2026年4月6日より渋谷・有楽町エリアにてREBIVEシリーズのイメージキャラクターである小松菜奈さんのビジュアルを使用した屋外広告を展開いたします。

今回のプロモーションでは、MYTREXのシート型マッサージャー「REBIVE SEAT」の、主要駅周辺での広告掲出を実施。さらに、駅近くの家電量販店にて商品を実際に体験できるコーナーを設置するとともに、SNSキャンペーンも同時に展開します。

通勤やショッピングなどで多くの人が行き交う都市空間の中で、街中の広告と体験機会を通じて、忙しい日常の合間にも手軽に取り入れられるセルフケアの時間を提案します。

■掲出概要

有楽町中央改札

◆渋谷駅南改札

・掲出期間：2026年4月6日～4月12日

・掲出媒体：駅構内及び駅周辺広告

※掲出場所や期間は予告なく変更となる場合があります。

◆有楽町中央改札

・掲出期間：2026年4月6日～5月3日

・掲出媒体：駅構内及び駅周辺広告

※掲出場所や期間は予告なく変更となる場合があります。

※駅、及び駅員への問合せはご遠慮ください。

※ご覧の際は電車の進入や周囲のお客さまにご注意ください

■「REBIVE SEAT」体験イベント概要

屋外広告の展開期間中、駅近くの家電量販店にて「REBIVE SEAT」を体験できるコーナーを設置*します。

＜渋谷エリア＞ 期間： 4/6-4/12

対象店舗：ビックカメラ渋谷東口店 3F

＜有楽町エリア＞ 期間： 4/6-4/30

対象店舗：ビックカメラ有楽町店 3F

*ビックカメラ渋谷東口店はコーナー設置なし

対象店舗で「REBIVE SEAT」をご購入いただいた方にコードレスホットアイマスク「EyeLax Warm」をプレゼントいたします。

※無くなり次第終了となります。ご了承ください。

■SNS投稿キャンペーン

期間中、広告や体験コーナーの様子を投稿することで参加できるキャンペーンを実施します。

※キャンペーン詳細はMYTREX公式SNSにて発表予定。

管理医療機器「REBIVE SEAT」\39,600 (税込)

ハンディガンREBIVEシリーズから誕生したシート型のマッサージガン｡

マッサージガンならではの“圧倒的爽快感”と､凝り固まった筋肉を瞬時に深くまでほぐす“振動体感”を実現｡短時間当てるだけで､つらい腰や背中､肩甲骨に真の解放感を叶えます｡デスクワークが多い方や､従来のシートマッサージャーでは物足りなかった方にもおすすめ｡ありそうでなかった新感覚のマッサージガンです｡

https://mytrex.jp/rebive-seat/

※プレスリリース配信時の情報となりますため、最新の情報と異なる場合がございますのでご了承ください。

■MYTREXについて

『MYTREX（マイトレックス）』は、「すべての技術は、実感のために」をコンセプトに、日々の習慣に自然と溶け込むセルフケアを提案する美容・健康機器ブランドです。効果がないもの、続けられないものはつくらないという信念のもと、確かな実感と使いやすさを追求しています。

2025年8月にはシリーズ累計出荷台数300万台を突破。

代表製品には、パワフル振動で本格ケアができるハンディガン『REBIVEシリーズ』、光美容でサロン級ケアを叶える『MiRAYシリーズ』、お風呂でEMSヒップトレーニングができる『AQUAシリーズ』、そして、美肌電流マイクロカレントを搭載した高機能シャワーヘッド『HIHO FINE BUBBLE+e』など、多彩なラインアップを展開しています。

さらに、着座姿勢で背中から腰にかけての本格リカバリーを叶える『REBIVE SEAT』や、“ながらケア”を可能にする『RAKUNOシリーズ』など、ライフスタイルに寄り添う新製品も続々と登場しています。

今後も、医療機器メーカーとして培った専門性と技術力を生かし、お客様に「驚き」と「感動」を届けるセルフケア体験を追求してまいります。

■公式オンラインショップ

https://mytrex.jp

■公式ECモール

EMS ショップ 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/leapgrow/

EMS ショップ Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/s-pln/

創通メディカル Amazon 店 ：https://www.amazon.co.jp/mytrex

EMS ショップ auPay マーケット店 ：https://plus.wowma.jp/user/65851084/plus/

■公式 SNS

Instagram ：https://www.instagram.com/mytrex.official/

Twitter ：https://twitter.com/Mytrex_JP

LINE ：https://lin.ee/vJgGbXE

YouTube ：https://www.youtube.com/@mytrex7494

TikTok ：https://www.tiktok.com/@mytrex_official/

＜会社概要＞

社名：株式会社 創通メディカル

代表：代表取締役 薛 明鶴

法人設立：2017年9月

所在地：

【本社】福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10 アーバンセンター博多5F

【東京支社】東京都千代田区東神田2-2-5 PMO秋葉原III 4F

事業内容：エクササイズ用EMS医療機器、及び美顔器の企画・製造・販売

URL：https://st-medical.jp/