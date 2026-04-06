吉野家ホールディングスグループの株式会社シェアレストラン（代表取締役：武重準、本社：東京都中央区）は、間借りマッチングプラットフォーム「シェアレストラン」を利用した「ギャル酒場」が2026年3月28日(日)オープンしたことを報告します。飲食業界で10年の経験を持つ店主が、“無理をしない運営”と“お客様一人ひとりとの関係性”を重視した新しいスタイルの居酒屋を展開しています。

「週1営業」という選択に込めた理由

一般的に飲食店は営業日数を増やすことで売上を確保するモデルが主流ですが、「ギャル酒場」はあえて週1営業というスタイルを選択しています。その理由はシンプルで、「来店してくれるお客様一人ひとりをしっかり覚え、丁寧に向き合うため」です。無理に回転率や規模を追うのではなく、来店体験の質を高めることを重視しています。「ギャル酒場」という名前や店主の見た目から、カジュアルでラフな印象を持たれることもありますが、実際には調理・接客・管理において10年間の経験を活かした堅実な運営が行われています。この“見た目と中身のギャップ”が話題性を生み、来店動機のひとつとなっています。

人気メニュー

メニューはオリジナルレシピの串カツと自家製ブレンドソースを中心に構成しつつ、週替わりでテーマ料理（宮崎料理や韓国料理など）を取り入れています。これにより、週1営業であっても「毎週通いたくなる」仕組みを実現しています。

店舗情報

店名：ギャル酒場所在地：東京都台東区浅草橋1-24-1（立ち呑み でんでん串内）営業日：日曜日（第1・第3・第4・第5）営業時間：11:00～22:00店主：アイミInstagram：https://www.instagram.com/gal_sakaba

間借りのマッチングサイト「シェアレストラン」について

https://share-restaurant.biz/

本取り組みは、シェアレストランという仕組みを活用することで実現しました。初期投資や固定費のリスクを抑えながら、自身の理想とする営業スタイルを実現できる点が特徴です。特に「週1営業」や「コンセプト重視型」の飲食店にとって、シェアレストランは有効な選択肢となっています。【SNS】https://www.instagram.com/take103103/https://x.com/share_rest【会社概要】会社名：株式会社シェアレストラン所在地：〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町36番2号 Daiwaリバーゲート18階事業内容：シェアレストランの運営https://share-restaurant.biz/