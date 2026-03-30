株式会社シン・コーポレーション（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口 範）が運営する「カラオケBanBan」は2026年4月に全国400店舗を達成いたします。これを記念し、2026年4月1日（水）より 「カラオケBanBan400店舗祝！キャンペーン」 を全国一斉に実施いたします。本リリースでは、キャンペーン開始に先立ち、その概要および事前キャンペーンにについてお知らせいたします。

■「カラオケBanBan400店舗祝！キャンペーン」 概要

実施期間：2026年4月1日（水）～4月27日（月）対象店舗：カラオケBanBan 全店／わくわくカラオケグループ店舗（一部店舗を除きます）実施内容： 第一弾：対象フード＆飲み放題1時間400円：4月1日(水)～4月27日(月) 第二弾：平日2名以上限定！3時間400円 ：4月8日(水)～4月22日(水)本キャンペーンは、全国400店舗という節目を迎えるにあたり、日頃よりご利用いただいているお客様への感謝を目的として実施するものです。「400」という数字をキーワードに、わかりやすい特別価格をご用意して展開していきます。

■第一弾SNSキャンペーンについて

上記キャンペーン開始に先立ち、公式SNSにてSNSキャンペーンを実施します。・実施期間：2026年3月27日（金）～3月31日（火）・内容：カラオケBanBan公式Xをフォロー＆リポスト・賞品：抽選で400名様にAmazonギフトカード400円分詳細なキャンペーン内容については、4月1日の開始告知リリースにてあらためてご案内いたします。

－報道関係からのお問合せ先－

株式会社 シン・コーポレーション担当：松本取材/撮影のお申し込み： https://karaoke-shin.jp/inquirySend/press.htmlTEL：03-6264-6149 / FAX：03-6263-9272e-mail: press@karaoke-shin.com公式サイト: https://karaoke-shin.jp/※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です