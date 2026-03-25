ミエルカSEO・ミエルカGEO、「LLMモニタリング」機能が「Google AIモード」に対応

株式会社Faber Company

株式会社Faber Company（本社：東京都港区、代表取締役：稲次正樹、古澤暢央）は、SEOプラットフォーム「ミエルカSEO」および、GEO（Generative Engine Optimization : 生成AI最適化）プラットフォーム「ミエルカGEO」の「LLMモニタリング」において、新たにGoogleが提供するAI検索機能「AIモード」に対応したことをお知らせします。

「LLMモニタリング」は、ChatGPTやGeminiなどの生成AI上で、自社・競合ブランドがどのように言及・引用されているかを可視化する機能です。

昨今、Googleは従来の検索体験を大幅にアップデートし、単なる情報の要約にとどまらず、ユーザーの理解と意思決定を支援する「AIモード」の展開を強化しています。今回のアップデートにより、「AIモード」でのモニタリングを可能にし、最新のAI検索環境における自社ブランドの露出状況をより網羅的に把握できるようになりました。

「LLMモニタリング」の特徴

キーワードや調査したいサービス名などを入れるだけで、AI検索の回答文において、以下の状況を一目で確認できます。

本アップデートの概要

- 自社・競合サービスがどれくらい言及（メンション）されているか- 自社・競合サイトがどれくらい引用されているか

調査対象として、新たに以下の検索機能を追加しました。これにより、Chat GPTやGeminiといった会話型AIに加え、Google AIモードにおける自社・競合の言及・引用状況を手間なく確認することが可能です。

追加された検索機能- Google AIモード

今後も「LLMモニタリング」で参照する生成AIは、市場動向や品質の変化に合わせて随時見直し、最新のものを採用してまいります。

ご利用方法

「LLMモニタリング」は、ミエルカSEOもしくはミエルカGEOをご契約いただくことでご利用いただけます。

ミエルカSEOおよびミエルカGEOをまだご契約されていない方は、以下から無料でトライアルいただけます。

・ミエルカSEO ▶︎ https://mieru-ca.com(https://mieru-ca.com/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=bulk-reference-update_202603&utm_content=top)

・ミエルカGEO ▶︎ https://mieru-ca.com/geo/(https://mieru-ca.com/geo/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=bulk-reference-update_202603&utm_content=top)

ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=bulk-reference-update_202603&utm_content=bottom)とは

Faber Companyが15年以上にわたる検索エンジンマーケティングの知見をもとに、AIを活用して開発したSEOプラットフォーム。(1)コンテンツ企画・制作・評価・改善に加え、競合サイトを含むSEOパフォーマンス計測ができるツール、(2)セミナーや動画など自律的に学べる学習コンテンツ、(3)個別コンサルティング の三位一体で、インハウス（導入企業内）でのSEO・コンテンツ施策を支援する。2015年3月リリース。

ミエルカGEO(https://mieru-ca.com/geo/?utm_source=referral&utm_medium=prtimes&utm_campaign=bulk-reference-update_202603&utm_content=bottom)とは

Faber CompanyがミエルカSEOで培った知見をもとに、AI検索時代に自社のプレゼンスを向上支援のために開発したGEOツール。Google AI OverviewsやChatGPT、Geminiなどの生成AI検索における自社ブランドの表示状況を可視化・分析が可能。

株式会社Faber Company(https://www.fabercompany.co.jp/)（ファベルカンパニー）とは

「辺境の知から、“マーケティングゼロ“を実現する」をコンセプトに、企業のWebマーケティングを支援。2005年の創業以来、クライアント企業のSEO施策、コンテンツ制作などの事業を展開。2013年からSEOプラットフォーム「ミエルカSEO」の自社開発を開始し、2015年リリース。開発メンバーには、ウェブアナリストで当社CAO（Chief Analytics Officer）・小川卓に加え、筑波大学ビジネスサイエンス系の吉田光男准教授、明治大学の高木友博名誉教授ら、AIの権威が加わる。ソフトウェア特許登録済。

会社名 ：株式会社Faber Company

所在地 ：〒105-6923 東京都港区虎ノ門4-1-1 神谷町トラストタワー23F（受付）

代表取締役 ：稲次正樹、古澤暢央

資本金 ：1億円

設立 ：2005年10月24日

事業内容 ：ミエルカ事業、コンサルティング事業、メディア事業、ミエルカコネクト（DX人材紹介）事業

【情報発信サイト】

・SEOやWebマーケティングのノウハウなら「ミエルカマーケティングジャーナル(https://mieru-ca.com/blog/)」

・日本初のAI×SEO専門メディア「AI×SEO(https://mieru-ca.com/ai-seo/)」

（SEOを学ぶなら：『SEO対策の最新情報(https://mieru-ca.com/blog/seo-measures/)』）

（GEO/LLMOを学ぶなら『GEOとは？ AI検索時代のSEO戦略(https://mieru-ca.com/ai-seo/geo/)』『LLMOとは？ マーケに活かす5つの対策(https://mieru-ca.com/ai-seo/about_llmo/)』）

・ デジタルマーケティング最新ノウハウなら「ミエルカチャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCH5BvLPax_uthxOIjf3uNtg)」（YouTube）

【関連サービス】

「ミエルカSEO(https://mieru-ca.com/)」：SEO・コンテンツマーケティング内製化ツール

「ミエルカGEO(https://mieru-ca.com/geo/)」：GEO（AI検索・LLMO・AIO）対策・診断ツール

「ミエルカヒートマップ(https://mieru-ca.com/heatmap/)」：ユーザー行動分析・CVR改善ツール

「ミエルカコネクト(https://mieruca-connect.com/business/)」：即戦力マーケターの業務委託サービス

「ローカルミエルカ(https://local-mieruca.com/)」：Web上の店舗情報とGBPの一元管理ツール

「ミエルカSEOコンサルティング(https://mieru-ca.com/seo-consulting/)」：サイト設計と改善を導くSEO支援サービス

「コンバージョンミエルカ(https://mieru-ca.com/conversion/)」：コンバージョン率アップを実現するWeb接客ツール

「GEO対策コンサルティング(https://mieru-ca.com/solution/ai-seo/)」：AI時代のSEO課題を解決支援サービス

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Faber Company

広報担当：澤山・櫻井

電話番号：03-5545-5230

メールアドレス：pr@fabercompany.co.jp