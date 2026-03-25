整体院で導入が進む「動画AIスコアリング」を歯科・美容クリニック等へ横展開、接客スキルの可視化・属人化解消支援プランを提供開始

株式会社コミクス

歯科医院や美容クリニック、接骨院などの医療系業態では、慢性的な人手不足とスタッフ間のスキル格差が課題となっています。一方で、生成AIを活用したスタッフ教育や、動画解析による接客スキルの可視化が新たな解決策として注目されています。株式会社コミクス（本社：東京都渋谷区円山町、代表取締役：鈴木章裕）は、整体院で導入が進む「動画AIスコアリング」の仕組みを医療系業態に横展開し、接客スキルの可視化と属人化解消に向けた支援プランの提供を開始します。

■ 背景・課題

医療系業態における人材確保は極めて困難な状況にあります。歯科衛生士の有効求人倍率は23.7倍に達し、美容クリニックや接骨院でも慢性的な人手不足が続いています。

このような環境下で、各院の収益の柱となる「自費診療」の成約や患者の継続来院は、スタッフや勤務医個人のカウンセリングスキルに大きく依存しています。

「技術的に正しい説明ができているか」と「患者がそれをどう受け止めているか」には大きなギャップが存在します。ベテランの医師や優秀なカウンセラーは無意識にこの両面を統合していますが、これまでそのノウハウは言語化・数値化されず、後進への教育が難しいという課題がありました。

こうした状況下で、動画とAIを掛け合わせた技術が注目されています。実際の接客動画から「施術者の技術」と「患者の心理状態」を客観的に評価することで、従来は院長が横について見なければ分からなかったスキル差を、スケーラブルに可視化することが可能になっています。本施策により、属人化していた接客ノウハウが体系化され、スタッフ全体のスキル底上げと、それに伴う自費率の向上や患者満足度の改善が期待されます。

■ 提供内容

・「医療系業態向け接客スキル可視化支援プラン」の相談受付

弊社で開発した動画AIスコアリングの仕組みを活用した「接客スキル可視化支援プラン」の相談受付を開始します。支援は、以下の3つを柱に設計しています。

・評価基準のカスタマイズ：各院の業態（歯科の自費提案、美容クリニックのコース契約等）に合わせた25項目の技術チェックリスト策定

・AIプロンプトの構築：患者の非言語情報（表情、姿勢、視線等）から心理状態を読み解くAI解析環境の構築

・改善フィードバック研修：スコアリング結果に基づく、スタッフ個別の具体的な改善アクションの提示と伴走支援

■ 特長・強み

相談受付はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただくと、オンライン無料相談のご登録ができます。

・技術と心理の統合評価：施術者が「何を言ったか」だけでなく、その結果患者が「どう感じたか（安心、納得等）」の因果関係を分析

・フェーズ別の精密な可視化：「情報収集（問診）」「根拠提示（検査）」「意思決定支援（クロージング）」の3フェーズに分解し、つまずきポイントを特定

・スケーラブルな教育体制：院長がすべての接客に同席しなくても、動画とAIによって全スタッフの品質チェックとフィードバックが可能

・高い汎用性とカスタマイズ性：整体院で構築されたフレームワークをベースに、歯科、美容、接骨院など各業態の特性に合わせて最適化

■ 想定利用者・活用シーン

想定利用者

・歯科医院・美容クリニックの院長／経営層：スタッフ間のスキル格差を解消し、院全体の接客品質を標準化したい方

・接骨院・鍼灸院のエリアマネージャー／総院長：多店舗展開において、各院の教育体制を効率化・均一化したい方

・教育担当者／チーフカウンセラー：新人スタッフが早期に患者との信頼関係を築ける教育体制を構築したい方

活用シーン例

・初診カウンセリングの改善：患者の潜在的な悩みや不安を引き出せているかの客観的評価

・自費治療・コース提案の強化：価格説明時の患者の心理的抵抗を察知し、適切なフォローができているかの確認

・定期的なロールプレイング研修：実際の患者対応動画を用いた、具体的で納得感のあるフィードバック面談

■ 今後の展望

株式会社コミクスは、この「動画AIスコアリング」の仕組みを、歯科・美容クリニック・接骨院にとどまらず、眼科（レーシック・ICL）や訪問看護、調剤薬局など、患者との高度なコミュニケーションが求められるあらゆる医療系業態へと展開していきます。

まずは無料配布資料の提供と無料相談を通じて、各院の「接客品質の標準化」「教育の属人化解消」に向けた課題を可視化し、AIを活用した新しいスタッフ教育の形を社会に実装してまいります。

相談受付はこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDfAetZVdOnd6JIHZxtkZFVnJTJ7vNsfwppmH7B6TxSDv-Aw/viewform?usp=pp_url&entry.1632650849=00010無料診断アンケートにご回答いただくと、オンライン無料相談のご登録ができます。

ーーー株式会社コミクス 会社概要ーーーーーーー

本社住所：東京都渋谷区円山町15-4 近藤ビル2階

代表：代表取締役 鈴木章裕

設立：2007年9月

事業内容：生成AI活用生産性向上支援、BtoB事業者向け営業支援、フリーランスプロ人材紹介等

Web：https://www.comix.co.jp/

【お問い合わせ】

TEL：03-5459-5394 MAIL：n.adachi@comix.co.jp 担当：株式会社コミクス 安達成生