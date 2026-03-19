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大型サロンクルーザー「PRESTIGE F4.3」 新発売〜最新技術を投入した新世代のサロンクルーザー「F」シリーズのニューモデル〜
ヤマハ発動機株式会社は、フランス：PRESTIGE社より、大型サロンクルーザー「PRESTIGE F4.3」を輸入し、2026年3月に発売します。
「PRESTIGE F4.3」は、新たなデザインコンセプト「ザ・フレンチ・リヴィエラ」のもと開発された新世代のサロンクルーザーです。新しい外観デザインは、水の動きからインスピレーションを得た、エレガントかつダイナミックな曲線に仕上げています。また、船の両側面に配置したファッションプレートは、新世代「F」シリーズのアイデンティティを象徴しています。
明るく広々としたキャビン内には、ユニークな「オーシャンビューギャレー（キッチン）」を設置し、ゆとりのあるリビングスペースを配したアフトデッキ（後部デッキ）との一体感を演出。ゆったりとしたサロン＆ダイニングスペース、2室のベッドルームを配した室内だけでなく、サンベッドやギャレーを備えた開放的な大型フライブリッジなど、最上クラスの居住性が船上のあらゆる空間で追求されています。
「PRESTIGE」初の採用となるサロンへのサイドアクセスにより、より広く開放的なギャレーを実現しています。
「PRESTIGE F4.3」
【導入背景】
フランスをはじめとする欧州では、大切な人との時間を洋上で過ごすマリンライフスタイルが定着しています。近年、日本においても同様の傾向が見られはじめ、当社では、2020年よりPRESTIGEブランドの大型サロンクルーザーの輸入・販売を行い、これまでに累計で21隻の販売実績を築いています。
今回、発売する「PRESTIGE F4.3」は、「PRESTIGE」の新世代サロンクルーザー「F」シリーズのニューモデルで、洋上でゆったりした時間を過ごすことに憧れる新規層を主な購入者層として見込んでいます。「PRESTIGE F4.3」の発売により、当社が扱うPRESTIGEの大型サロンクルーザーのラインアップは「PRESTIGE 520」「PRESTIGE 460」「PRESTIGE F4.9」「PRESTIGE F4.3」、カタマラン船型の「PRESTIGE M48」を合わせ、計5モデルとなります。
【「PRESTIGE F4.3」の主な特徴】
■エレガントかつダイナミックな外観
・エレガントでダイナミックな曲線を活かしたエクステリアデザイン。ボディを彩るカッティングや配色、「F」シリーズの新たな象徴となるファッションプレートを配するなど、随所に新世代としてのデザイン性が実現されています。
■豊かな居住空間を提供するインテリア
・キャビン内にはアフトデッキ方向を向いたオーシャンビューギャレーを配置。窓の開閉もでき、リビングスペースから アフトデッキがつながる一体感を演出します。
・内装品のファブリックは環境に配慮され、かつ耐久性も高い多彩なクロス素材から選択が可能。また、木製部分は明るいライトオークと重厚感のあるウォールナットからの選択が可能です。
・静粛性を確保し、専用のウォッシュルームとシャワールームを備える上質なオーナーズルームと、VIP用ゲストルームの計2室を備えています。
■爽快感ある圧倒的な広さのフライブリッジと快適なデッキ
・広々とした開放感のあるフライブリッジを備え、爽快なクルージングを実現。ソファやサンベッド、ギャレーを設置し、サロン並みの居住空間を提供します。
・アフトデッキにソファとテーブルを配したリビングスペースを設置。また、バウデッキ（前部デッキ）にはサンベッドを配置しています。
・最後部の広大なプラットフォームは水面まで下ろすことができ、海へのアクセス性を高めています。
【メインサロン＆オーナーズルームのイメージ】
「メインサロン」
「オーナーズルーム」
【PRESTIGE F4.3 主要諸元】
【製品サイト情報】
https://www.yamaha-motor.co.jp/marine/lineup/boat/prestigef4_3/
「PRESTIGE F4.3」は、新たなデザインコンセプト「ザ・フレンチ・リヴィエラ」のもと開発された新世代のサロンクルーザーです。新しい外観デザインは、水の動きからインスピレーションを得た、エレガントかつダイナミックな曲線に仕上げています。また、船の両側面に配置したファッションプレートは、新世代「F」シリーズのアイデンティティを象徴しています。
「PRESTIGE」初の採用となるサロンへのサイドアクセスにより、より広く開放的なギャレーを実現しています。
「PRESTIGE F4.3」
【導入背景】
フランスをはじめとする欧州では、大切な人との時間を洋上で過ごすマリンライフスタイルが定着しています。近年、日本においても同様の傾向が見られはじめ、当社では、2020年よりPRESTIGEブランドの大型サロンクルーザーの輸入・販売を行い、これまでに累計で21隻の販売実績を築いています。
今回、発売する「PRESTIGE F4.3」は、「PRESTIGE」の新世代サロンクルーザー「F」シリーズのニューモデルで、洋上でゆったりした時間を過ごすことに憧れる新規層を主な購入者層として見込んでいます。「PRESTIGE F4.3」の発売により、当社が扱うPRESTIGEの大型サロンクルーザーのラインアップは「PRESTIGE 520」「PRESTIGE 460」「PRESTIGE F4.9」「PRESTIGE F4.3」、カタマラン船型の「PRESTIGE M48」を合わせ、計5モデルとなります。
【「PRESTIGE F4.3」の主な特徴】
■エレガントかつダイナミックな外観
・エレガントでダイナミックな曲線を活かしたエクステリアデザイン。ボディを彩るカッティングや配色、「F」シリーズの新たな象徴となるファッションプレートを配するなど、随所に新世代としてのデザイン性が実現されています。
■豊かな居住空間を提供するインテリア
・キャビン内にはアフトデッキ方向を向いたオーシャンビューギャレーを配置。窓の開閉もでき、リビングスペースから アフトデッキがつながる一体感を演出します。
・内装品のファブリックは環境に配慮され、かつ耐久性も高い多彩なクロス素材から選択が可能。また、木製部分は明るいライトオークと重厚感のあるウォールナットからの選択が可能です。
・静粛性を確保し、専用のウォッシュルームとシャワールームを備える上質なオーナーズルームと、VIP用ゲストルームの計2室を備えています。
■爽快感ある圧倒的な広さのフライブリッジと快適なデッキ
・広々とした開放感のあるフライブリッジを備え、爽快なクルージングを実現。ソファやサンベッド、ギャレーを設置し、サロン並みの居住空間を提供します。
・アフトデッキにソファとテーブルを配したリビングスペースを設置。また、バウデッキ（前部デッキ）にはサンベッドを配置しています。
・最後部の広大なプラットフォームは水面まで下ろすことができ、海へのアクセス性を高めています。
【メインサロン＆オーナーズルームのイメージ】
「メインサロン」
「オーナーズルーム」
【PRESTIGE F4.3 主要諸元】
【製品サイト情報】
https://www.yamaha-motor.co.jp/marine/lineup/boat/prestigef4_3/